Jméno Mohamed Al-Fayed zná celá Velká Británie. Uznávaný podnikatel a miliardář do roku 2010 v Londýně vlastnil Harrods, jeden z nejluxusnějších a nejproslulejších obchodních domů na světě. Jeho jméno zaznívalo také ve spojitosti s britskou královskou rodinou. Jeho syn Dodi byl totiž přítelem princezny Diany, a spolu s ní se stal obětí tragické autonehody v Paříži v roce 1997. Mohamed Al-Fayed zemřel loni, v 94 letech.

Už za života čelil několika obviněním ze sexuálního obtěžování. Případy se ale vždy ututlaly. Nyní kauza znovu ožila. Pět žen ho viní ze znásilnění a dalších více než 30 ze sexuálního obtěžování.

Na britský deník The Times se nyní obrátila 45letá Kate (příjmení noviny nezveřejnily). Je jednou z žen, které na Fayeda podaly žalobu ještě za jeho života. Případ se ale zametl pod koberec poté, co obdržela odškodné ve výši 1,8 milionu korun a podepsala dohodu o mlčenlivosti. V letech 2009 a 2010, kdy pracovala jako Fayedova osobní asistentka, si však psala deník. A tyto zápisky dala nyní k dispozici médiím.

| Video: Youtube

Začalo to pusou na tvář

Deníkové záznamy začínají 14. října 2009. Když Kate začala pracovat pro Mohameda Al-Fayeda, zpočátku se nedělo nic podezřelé. Dokonce od něj dostala i 500 liber, v přepočtu asi 15 tisíc korun, aby měla z čeho žít před výplatou. „Slíbil tehdy, že mi pomůže s kariérou a ukáže mi, jak to v obchodě chodí. Pak se mě ještě zeptal, jestli mám přítele,“ zapsala si Kate.

Kate po pár dnech začala na přání miliardáře pracovat u něj doma. „Zavolal si mě do kanceláře a dal mi 500 liber na slušné oblečení. Před odchodem mi dal pusu na tvář,“ uvedla v deníkovém zápisu datovaném o necelý týden později.

Špatný vtip

Neuběhly ani dva dny a Fayed si Kate zavolal do kanceláře znovu. Měla přijít k němu domů, přestože bylo půl jedenácté večer. „Zeptal se mě, jestli chci zůstat na noc a milovat se s ním. Snažila jsem se to vidět jako špatný vtip a jen jsem se zasmála,“ napsala žena do svého deníku.

Při odchodu dostala dalších 500 liber. „Doprovodil mě ke dveřím, kde se mě pokusil políbit na rty a sáhnul mi na zadek,“ ukončila zápis z 22. října 2009.

Kariéra jen za určitých podmínek

Další den se Fayed uchýlil k výhrůžkám. „Řekl mi, že mi může zařídit skvělou kariéru, ale musím s ním začít spát,“ stojí v deníku. Podnikatel dal Kate čas si to rozmyslet přes víkend. Její odpověď ho ale nepotěšila. Kate ho odmítla.

Tím pro ni začalo malé osobní peklo. Fayed se nevzdával. Snažil se jí rozepínat podprsenku, sahal jí na prsa nebo zadek a opakovaně chtěl sex. „Prosil mě třeba, abych mu pomáhala sundat nebo obout boty. Pak si rozepnul poklopec a chtěl po mě orální sex,“ stojí v deníku hned na dvou místech.

K obtěžování používal i hůl nebo přenosný telefon s anténou. Šťouchal ji do rozkroku a předstíral, že vtipkuje. „Nevím, jestli se tam dokážu vrátit. Jsem si stoprocentně jistá, že vedení ví, co se děje,“ napsala Kate v jednom z posledních zápisků 25. června. Tehdy se rozhodla, že v práci skončí.

Vedení Harrods opravdu Fayeda krylo

Případ Mohameda Al-Fayeda na světlo přivedla stanice BBC, která nastřádala důkazy o sexuálním násilí a tom, že v době, kdy původem egyptský podnikatel vlastnil Harrods, mu vedení obchodu pomáhalo zamést pod koberec stížnosti a žaloby. „Byl monstrum, které kryl systém,“ řekl advokát Dean Armstrong zastupující řadu žen deníku DW News.

Podobné a ne-li horší zkušenosti jako Kate má i více než dalších 30 žen, se kterými mluvili reportéři stanice BBC. Ti případ zpracovali do dokumentu a podcastu Al-Fayed: Predátor v Harrods.

Od čtvrtka 19. září, kdy BBC vydala první článek o tématu, se stanici přihlašují další ženy, které zažily Fayedovo nepřípustné chování. Deník The Guardian informoval, že advokátní kanceláře v Británii a USA prověřují podání žalob týkajících se obchodování s lidmi, znásilnění a závažných sexuálních útoků.

Mohamed Al-Fayed je mezi britskou veřejností známý také pro své napojení na britskou královskou rodinu. Konkrétně se z rodiny přátelil s princeznou Dianou, která později začala chodit s jeho synem Dodim (jejich vztah zobrazil, byť ne zcela věrohodně, seriál Koruna). Lady Diana a Dodi Al-Fayed společně zahynuli v srpnu 1997 při autonehodě v Paříži. Mohamed Al-Fayed byl následně nejhlasitějším šiřitelem konspirační teorie, podle níž princeznu a jeho syna nechala zavraždit královská rodina. Egyptský podnikatel rovněž tvrdil, že se princezna Diana s Dodim zasnoubila či že s ním byla těhotná (což bylo ale opakovaně vyvráceno).