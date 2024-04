Podle výsledků nedávného průzkumu je mladší bratr britského krále Karla III. princ Andrew v současnosti nejméně populárním členem britské královské rodiny. Důvod je nasnadě - princi nejvíce uškodilo, když vyšly najevo jeho kontakty se sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem. Výsledky průzkumu byly shodou okolností zveřejněny jen pár dní poté, co vyšel film nazvaný Scoop o kontroverzním rozhovoru, který princ poskytl krátce po provalení jeho styků s Epsteinem. Nyní se tedy může zdát až podivné, jak populárním mužem kdysi Andrew byl.

Kdykoli, kdy člen britské královské rodiny poskytne rozsáhlejší televizní interview, je to nejen pro Brity velká událost. To, co zazní, většinou následně citují média po celém světě. O to víc, pokud je rozhovor nějak kontroverzní. Takových, které po svém zveřejnění doslova otřásly Buckinghamským palácem, už přitom britská královská rodina několik zažila.

Stačí si vzpomenout na slavný rozhovor princezny Diany s novinářem Martinem Bashirem z BBC z roku 1995, kdy řekla památnou větu: „V manželství jsme byli tři, takže v něm bylo trochu těsno“, čímž jasně narážela na dlouhotrvající milenecký poměr svého manžela a nynějšího krále Karla III. s nynější královnou Camillou. Nebo na bouři, kterou vyvolal v roce 2021 rozhovor prince Harryho a jeho manželky Meghan s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, v němž manželé obvinili členy královské rodiny z rasismu.

Jedním z přelomových interview byl bezpochyby i rozhovor bratra nynějšího krále a v pořadí druhého syna zesnulé královny Alžběty II. prince Andrewa pro pořad BBC Newsnight z roku 2019. Prince tehdy zpovídala novinářka Emily Maitlisová a hlavním tématem byly jeho vztahy s finančníkem a usvědčeným sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.

Po jeho odvysílání se na hlavu prince snesla taková kritika odborníků i veřejnosti, že jen o pár dní poté se stáhl a přestal oficiálně veřejně reprezentovat královskou rodinu.

Scoop (Rozhovor dekády) - trailer:

Nyní rozhovor připomněl nový hraný film platformy Netflix nazvaný Scoop (Rozhovor dekády), v němž hrají Gillian Andersonová a Rufus Sewell. Shodou okolností jej streamovací služba vydala přibližně ve stejných dnech, kdy vyšel nový průzkum o popularitě členů britské královské rodiny, v němž princ Andrew naprosto pohořel.

Obojí vedlo zahraniční média k připomínce, kdo vlastně princ Andrew je, a k zamyšlení, jak je vůbec možné, že před zveřejněním Epsteinovy aféry patřil mezi miláčky veřejnosti.

Syn, z něhož se stal hrdina

Princ Andrew, vévoda z Yorku se narodil královně Alžbětě II. a princi Philipovi v roce 1960 jako v pořadí třetí dítě. Dodnes se spekuluje, že právě on byl královniným nejoblíbenějším potomkem, což naznačil třeba seriál Koruna. Zůstává to ale pouze v rovině domněnek.

Jako syn královského páru, v té době v pořadí druhý v následnické linii, přirozeně poutal pozornost od malička. Skutečně přelomovým se ale stal moment, kdy koncem 70. let narukoval do britského královského námořnictva (Royal Navy) a o tři roky později se zúčastnil bojů ve válce o Falklandy. „Za to byl široce uznáván,“ píše list The Independent.

Do konfliktu šel sloužit dobrovolně a zúčastňoval se bojových akcí. „Působil tam jako pilot helikoptéry,“ připomíná BBC.

Jako pohledný mariňák, navíc s bojovou zkušeností, se v 80. letech stal oblíbencem veřejnosti, hrdinou, a nad tím, že je poměrně bouřlivákem, lidé přivírali oči. „Byl považován za jednoho z nejžádanějších starých mládenců v zemi,“ zmiňuje list The Independent.

Spojován byl s řadou žen, čímž si získal pověst playboye, nakonec si vybral dívku, kterou znal už od dětství. V roce 1986 se oženil se Sarah Margaret Fergusonovou. Jeho vyvolená zaujala mimo jiné ohnivými vlasy. „Brali jsme se z totální lásky,“ řekla později Fergusonová podle magazínu People.

Svatba prince Andrewa a Sarah Ferguson:

Jejich vášnivý polibek na balkóně Buckinghamského paláce, tak odlišný od chladného polibku tehdejšího prince Charlese s jeho nevěstou lady Dianou o pět let dříve, přivedl veřejnost doslova do varu.

Když se páru koncem 80. let narodily dvě dcery, dodnes velmi oblíbené princezny Beatrice a Eugenie, stál i jejich otec na vrcholu popularity. Dál sloužil u námořnictva, a jeho rodina vypadala perfektně. Dřívější skandály z mládí byly zapomenuty.

Přestože jsou si se Sarah Fergusonovou, známou jako Fergie, dodnes velmi blízcí, v 90. letech se manželství rozpadlo - i formálně. Mohl z toho být skandál jako z rozvodu Karla III., princ Andrew si ale popularitu udržel. Zejména proto, že vztahy exmanželů zůstaly vynikající. Fergie rozpad vztahu zdůvodnila princovou častou nepřítomností kvůli povinnostem u námořnictva.

Novým kontroverzím se přesto nevyhnuli. O první se postarala Fergie. „Vévodkyně se zapletla do jednoho z nejznámějších královských skandálů všech dob, když byla vyfocena, jak jí multimilionářský obchodník John Bryan cucá prsty u nohou, zatímco se opalovala nahoře bez na jihu Francie,“ uvádí list The Independent.

Ani toto ale pověsti prince Andrewa ještě neublížilo. Na přelomu století odešel z námořnictva do výslužby a začal se plně věnovat nejdříve obchodu a od roku 2011 oficiálním povinnostem ve jménu královské rodiny. Jenže tehdy už to v zákulisí kolem něj začalo bublat.

Katastrofální interview

Zasvěcení prince Andrewa často kritizovali kvůli zneužívání pracovních cest k soukromým účelům. „Na svých zámořských cestách spojoval obchod s potěšením. Princův úsudek byl rovněž zpochybněn kvůli schůzkám se synem libyjského vůdce Muammara Kaddáfího Saifem a kvůli pohoštění zetě svrženého tuniského prezidenta Zine El Abidine Ben Aliho v Buckinghamském paláci,“ připomíná BBC.

Ani to ale nezpůsobilo takovou bouři, jako když přišlo v roce 2010 odhalení jeho vztahů s Jeffreym Epsteinem. Když pak k tomu přibylo obvinění od Virginie Giuffreové, že s ní měl Andrew nucený styk, a to ještě v době, kdy byla nezletilá, oblíbenost prince se začala hroutit jako domeček z karet.

Výběr nejlepších momentů z interview s princem Andrewem:

Pokud doufal, že se obhájí v rozhovoru pro BBC, zklamal se. „Nevzpomínám si, že bych kdy tuto ženu potkal,“ řekl v něm třeba k slovům Giuffreové.

Popřel i další obvinění. „Jenže vévoda z Yorku také zmínil, že svého přátelství s Epsteinem nelituje, a ani jednou v hodinovém interview jasně nevyjádřil soucit s Epsteinovými obětmi,“ připomíná magazín Town and Country.

Následovala mimořádná vlna kritiky. „Rozhovor, kterému se často přezdívá bouračka, jen celý požár kolem prince rozdmýchal,“ píše magazín Town and Country.

Princ se nejdříve stáhl z veřejných vystoupení a požádal královnu o uvolnění z oficiálního zastupování rodiny. V roce 2022 pak vrátil všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic.

Nyní je černou ovcí rodiny, přičemž odborníci na královskou rodinu odhadují, že se to nezmění. A nepřispěje k tomu ani jeho očividná podpora jeho bývalé manželky, která aktuálně, stejně jako král Karel III. a princezna Kate, bojuje s rakovinou.

Pokud se občas princ Andrew v budoucnu objeví po boku seniorních členů královské rodiny, jako tomu bylo třeba o uplynulých Vánocích, bude to spíše výjimka potvrzující pravidlo. Hrdinou totiž pro Brity už dávno není.