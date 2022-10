Ukrajinské tajné služby podle zdroje amerického listu vyslaly na most nákladní vůz s nastraženou bombou. To odpovídá oficiální verzi událostí, kterou po explozi zveřejnily ruské úřady.

Incident podle analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) způsobí jen krátkodobý výpadek v zásobování, pravděpodobně však posílí logistické problémy Ruska.

„Dokud nebude opraven, zřícený pruh silničního mostu omezí přesuny ruské armády, a některé ruské jednotky se proto budou po určitou dobu muset spoléhat na trajekty. Ruské síly budou mít pravděpodobně stále možnost přepravovat těžkou vojenskou techniku po železnici. Ruští představitelé však podle všeho posílí bezpečnostní kontroly všech vozidel cestujících přes most, což způsobí další zpoždění při přesunu ruského vojenského vybavení, personálu a zásob na Krym,“ píše v analýze ISW.

Exploze na Kerčském mostě: Silniční provoz byl částečně obnoven, jezdí i vlaky

Analytici rovněž poznamenali, že Kreml pravděpodobně vinu za nedostatečnou ochranu mostu i jiné neúspěchy ruské armády svalí na ruské ministerstvo obrany, a odvrátí tak rozhořčení Rusů od ruského prezidenta Vladimira Putina. Ministerstvo obrany, které v sobotu jmenovalo nového velitele zodpovědného za ruské síly nasazené na Ukrajině, se k incidentu na Kerčském mostě dosud nevyjádřilo a je možné, že se tak rozhodlo z nařízení Kremlu.

Zpravodajský portál Meduza uvedl, že Putinova administrativa do ruských médií včetně státních agentur vyslala doporučení, jak o incidentu správně informovat. Návod podle serveru zahrnuje důraz na to, že most exploze nezničila, ale jen poničila silnici a část železniční tratě, nebo že už začaly práce na opravě a že spojení Ruska s Krymem zajišťuje trajekt.

Kerčským mostem v sobotu ráno otřásla exploze, po které začalo na železniční části mostu hořet několik cisteren a propadla se část silnice. Při incidentu podle ruský úřadů zahynuli tři lidé. Silniční provoz na mostě klíčovém pro zásobování ruské jižní fronty byl podle Moskvy po několikahodinovém přerušení částečně obnoven a vpodvečer bylo ohlášeno i obnovení železničního provozu. Škody na mostě zaznamenala na satelitních snímcích i americká společnost Maxar Technologies.

Škody prověřují potápěči

Ruští potápěči v neděli prověří na Kerčském mostě škody po sobotním výbuchu. Rusko za explozi vinu zatím nikomu nepřipisuje, zástupci Ukrajiny sice poškození symbolu ruské anexe ostrova vítají, ale k odpovědnosti se nepřihlásili. Informovala o tom agentura Reuters.

Potápěči začali pracovat v 6 hodin místního času, uvedl ruský vicepremiér Marat Chusnullin. Podrobnější ohledání části nad vodou by mělo být dokončeno ještě dnes.

„Situace je zvládnutelná - je nepříjemná, ale ne fatální,“ řekl novinářům šéf ruské správy poloostrova Krym Sergej Aksjonov. „Samozřejmě, že se spustily emoce a je tu zdravá touha po pomstě,“ dodal.

Rusové začali v Moskvě zatýkat v řadách armády, tvrdí ukrajinská rozvědka

Poloostrov má podle něj zásoby pohonných hmot na měsíc a potravin na více než dva měsíce. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly na jihu Ukrajiny mohou být „plně zásobovány“ prostřednictvím nynějších pozemních a námořních tras.

Rusko připojilo Krym ke svému území v roce 2014. Ukrajina a většina zemí světa tuto anexi neuznává. Most vedoucí z Ruska přes Kerčský průliv na Krym byl slavnostně otevřen v květnu 2018.

Rusko v únoru zahájilo invazi na Ukrajinu. Ukrajinské síly na konci léta začali na jihu a severovýchodě země s protiofenzivou a podařilo se jim zpět dobýt velkou část území Charkovské a části Luhanské, Doněcké a Chersonské oblasti.

Kyjev požaduje, aby ruské síly opustily černomořský poloostrov, stejně jako ukrajinské území, kterého se zmocnily při invazi.

Kerčský most je podle Reuters hlavní dopravní tepnou pro ruské síly, které kontrolují většinu jihoukrajinské Chersonské oblasti, a pro ruský námořní přístav Sevastopol. „Zachovejte klid. Nepropadejte panice,“ vzkázal tamní gubernátor místním obyvatelům.

Přísnější zabezpečení mostu

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu podepsal dekret, který nařizuje přísnější zabezpečení mostu i infrastruktury zásobující Krym elektřinou a zemním plynem, a nařídil incident vyšetřit.

„Lze si představit, že Rusové most mohou obnovit, ale nemohou ho bránit, když prohrávají válku,“ konstatoval politický analytik James Nixey z britského institutu Chatham House.