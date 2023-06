Od roku 2005 stojí v čele Monaka kníže Albert II. Monacký. Syn legendární herečky Grace Kellyové nikdy nechodil pro skandály daleko. Dlouhá léta byl nejžádanějším starým mládencem v Evropě, v posledních letech plní titulní stránky bulváru jeho podivné manželství.

Monacký kníže Albert II. a jeho manželka Charlene | Foto: ČTK/ABACA

Země v Monaku se až zatřásla, tak velký pomyslný kámen spadl v roce 2010 ze srdce obyvatelům malého evropského knížectví. Úlevu jim přinesla zpráva, že se tehdy už 52letý vládnoucí kníže Albert II. Monacký konečně zasnoubil.

Ne že by o panovníka nebyl zájem - právě naopak, svého času byl považovaný za jednoho z nejžádanějších evropských starých mládenců, navíc mu v době počátku vlády po světě běhaly už dvě nemanželské děti. Jenže do ženění se syn knížete Rainiera III. a hollywoodské herečky Grace Kellyové dlouho nehrnul.

Jindřich I. vládne Lucembursku 20 let, pro lásku byl ochoten obětovat i korunu

V zemi, kde Albertův rod (Grimaldiové) panuje už více než 700 let, tak postupně začala trochu růst panika, kterou definitivně uklidnila až Albertova svatba s bývalou olympijskou plavkyní Charlene Wittstockovou v roce 2011 a pak narození legitimního dědice trůnu o tři roky později.

Že by se ale velkolepý sňatek dal považovat za šťastný konec pohádky, říct nelze. Manželství knížete a kněžny je problémové a bulvár plní spekulace o rozvodu. Příběh „skandálního knížete“ Alberta II. nabízí další díl seriálu Deníku o osudech současných evropských panovníků.

Evropští panovníci (kromě Spojeného království)



• Belgie: konstituční monarchie (království) - od roku 2013 v čele král Filip

• Dánsko: konstituční monarchie (království) - od roku 1972 v čele královna Markéta II.

• Lichtenštejnsko: konstituční monarchie (knížectví) - od roku 1989 v čele kníže Hans Adam II.

• Lucembursko: konstituční monarchie (velkovévodství) - od roku 2000 v čele velkovévoda Jindřich I. Lucemburský

• Monako: konstituční monarchie (knížectví) - od roku 2005 v čele kníže Albert II. Monacký

• Nizozemsko: konstituční monarchie (království) - od roku 2013 v čele král Vilém-Alexandr

• Norsko: konstituční monarchie (království) - od roku 1991 v čele král Harald V.

• Španělsko: konstituční monarchie (království) - od roku 2014 v čele král Filip VI. Španělský

• Švédsko: konstituční monarchie (království) - od roku 1973 v čele král Karel XVI. Gustav

• Andorra: polovolená parlamentní diarchie (knížectví) - hlavou státu francouzský prezident Emmanuel Macron, zastupován Patrickem Strzodou a urgellský biskup Joan Enric Vives Sicília, zastupován Josepem Mariou Maurim

• Vatikán: absolutistická monarchie, ekleziologická a volená teokracie - od roku 2013 v čele papež František

Na svět přišel Albert II. jako potomek páru, jehož manželský příběh byl jako vystřižený z hollywoodské romance. Kníže Rainier III. se osudově zamiloval do nádherné americké herečky Grace Kellyové, vzali se, a pár společně přivedl na svět tři děti - dcery Caroline a Stéphanie, a mezi nimi 14. března 1958 dědice trůnu, Alberta II.

Tragická smrt Grace Kellyové

Vzhledem k obří popularitě rodičů, respektive hlavně Grace Kellyové, byl následník od útlého dětství zvyklý na život v záři reflektorů. A také na obří luxus. Podle jedné z pozdějších zpovědí jeho starší sestry Caroline ale děti trávily čas především s chůvami.

Současný monacký kníže Albert II. v době dospívání s matkou, kněžnou a bývalou herečkou Grace KellyovouZdroj: Wikimedia Commons, Hans, Peter - [1] Dutch National Archives, CC BY-SA 3.0

I přesto měl kníže Albert II. svou matku hluboce rád. Podle jeho slov v dokumentu z roku 2020 byla úžasnou mámou. „Byla spravedlivá a tolerantnější než otec,“ konstatoval Albert, jak připomíná list Express.

Proto pro něj byla těžká rána, když v roce 1982 kněžna Grace zemřela při autonehodě. V autě s ní seděla mladší dcera, která vyvázla se zraněními. Albertovi bylo tehdy 24 let. „Několikrát týdně si na matku nejenže vzpomenu, ale množství lidí mi ji stále připomíná. Vzpomínají si na ni, a to je velká poklona tomu, jak výjimečným člověkem byla,“ řekl kníže Albert u příležitosti 40. výročí matčiny smrti.

Seriál Deníku Příběhy evropských panovníků



Tragická dětství, kontroverze. Deník přináší seriál o osudech současných evropských panovníků, kteří stojí ve stínu britské královské rodiny. Čtenáři poznávají příběhy korunovaných hlav Belgie, Dánska, Lichtenštejnska, Lucemburska, Monaka, Nizozemska, Norska, Španělska a Švédska.



Nový díl každý týden na webu denik.cz.

Ve speciálním interview tehdy uvedl, že neštěstí rodinu navždy poznamenalo. „Podle něj jeho sestře Stéphanii trvalo roky, než se smířila s tím, co se stalo. Jeho otec už nikdy nebyl tím stejným mužem, co před nehodou,“ připomíná list Daily Mail.

Dobyvatel pólů

Kníže Albert studoval při přípravě na svou roli panovníka na řadě prestižních zahraničních univerzit (Amherst College v Massachusetts, Alfred Marshall School of Economics and Management, kde získal titul z politologie), procestoval svět, prošel vojenským výcvikem u francouzského námořnictva a následně působil u soukromých společností ve Spojených státech amerických, kde získal manažerské a marketingové zkušenosti.

Kníže Hans Adam II.: Schopný bankéř, jenž Lichtenštejnům zajistil obří bohatství

Velkou část jeho mládí ale zabrala celoživotní láska ke sportu. Nezůstal přitom pouze u rekreační záliby, nýbrž se proměnil v profesionálního sportovce. „Snil o tom, že bude fotbalistou. V roce 1985 se zúčastnil Rallye Paříž-Dakar a v judu získal černý pás. Pětkrát reprezentoval Monako na olympijských hrách v jízdě na bobech,“ shrnuje agentura Reuters.

Kníže Albert II. je celý život nadšeným sportovcem. Zde při jízdě na koni při návštěvě USAZdroj: Wikimedia Commons, U.S. Department of Agriculture, CC BY 2.0

Na konto si připsal i jedno historické prvenství. A bylo to už v době po jeho nástupu na trůn. „Stal se první úřadující hlavou státu, která dosáhla severního pólu, když se v roce 2006 zúčastnil ruské arktické expedice. V roce 2009 pak podnikl třítýdenní vědeckou cestu na Antarktidu a ve společnosti průzkumníka Mikea Horna dorazil k jižnímu pólu,“ konstatuje agentura Reuters.

Albert II. Monacký se tak do dějin zapsal i jako první korunovaná hlava, která stála na obou světových pólech.

Knížecí levobočci

Na monacký trůn kníže Albert II. nastoupil v roce 2005 po smrti otce. Převzetí moci ale nebylo snadné. „Kníže při nástupu na trůn slíbil, že bude pokračovat ve snahách zlepšit finanční obraz země. Kritici totiž říkali, že příliš volná pravidla do knížectví přitahují lidi, kteří chtějí prát peníze nebo se vyhýbat daním,“ připomíná agentura Reuters.

Dánská královna Markéta II. je duší umělkyně. Ilustrovala Pána prstenů

Albert II. prohlásil, že udělá vše, aby se pověst země zlepšila, a hlavním principem byla čest. Jenže z jeho úst zaznívala slova o morálce v danou chvíli poněkud zvláštně, neboť pouze pár dní před slavnostním ceremoniálem ho dostihli osobní démoni.

„Knížetem se stal uprostřed kontroverze týkající se zveřejnění informace, že má nemanželského syna,“ zmiňuje encyklopedie Britannica.

Byl to skandál, mnohé lidi to ale nepřekvapilo. Albert byl dlouhodobě vnímán jako playboy. „V 90. letech se po jeho boku každou chvíli objevovala nová modelka, nebo herečka,“ připomíná magazín Tatler.

Současný monacký kníže Albert II. v roce 1998 se svým otcem Rainierem III.Zdroj: Wikimedia Commons, IAEA, CC BY-SA 2.0

Pochybnosti o tom, zda se někdy ožení, zašly tak daleko, že v roce 2002 začala v Monaku pro jistotu platit nová pravidla o následnictví, kdy nárok na trůn získaly i ženy, aby v případě, že Albert zemře bez legitimního mužského dědice, mohla vládu převzít některá z jeho sester, nebo jejich děti.

Že by ale Albert II. nebyl schopný zplodit dědice, toho se lidé obávat nemuseli. Ještě za svobodna totiž počal hned dvě děti. Pouhý rok po nástupu na trůn a provalení otcovství nemanželského syna Alexandra s letuškou přiznal také to, že má i tehdy už dospívající nemanželskou dceru Jazmin s americkou číšnicí.

Plačící nevěsta

I tak ale obavy o jeho osobní život v Monaku přetrvávaly. Lidi v podstatě to, jestli se kníže Albert II. ožení, zajímalo víc, než že úspěšně zastupuje Monako v OSN nebo že se zajímá o životní prostředí a jeho ochraně se věnuje i jím založená nadace.

Naděje obyvatelům Monaka svitla v roce 2007, kdy se do Monte Carla přestěhovala nová přítelkyně knížete, o dvacet let mladší jihoafrická plavkyně Charlene Wittstocková.

Zdroj: Youtube

V roce 2011 si ji Albert II. opravdu dovedl k oltáři. Do pohádky, jakou naznačovala velkolepost sňatku, měla ale skutečná situace daleko. Dokonce se říkalo, že nevěsta pomýšlela na rozchod.

„Svatba stála 55 milionů dolarů, dorazili slavní hosté. Jenže v době svatebních příprav se začaly šířit řeči o dalším Albertově nemanželském dítěti. Následně francouzský magazín L'Express zveřejnil tvrzení - silně odmítané knížecími právníky - že Charlene, která při svatbě plakala, se pokusila z knížectví uniknout,“ připomíná magazín Town and Country.

Přesto se po svatbě zdálo, že se páru povedlo vše urovnat. V roce 2014 porodila kněžna Charlene dvojčata Gabrielu a Jakuba, legitimní dědice trůnu. A jak uvádí článek magazínu Town and Country, od té chvíle kníže Albert II. prezentuje svou právoplatnou rodinu jako idylickou.

Belgický král Filip: Poznamenalo ho trauma. Na trůnu mnozí chtějí jeho sestru

Podle bulváru je ale nyní manželství páru v troskách, což ovšem Albert II. i Charlene odmítají. Poznamenat jej měly například tvrzení o dalším Albertově nemanželském potomkovi. „V roce 2020 se ukázalo, že se s knížetem soudí brazilská žena o otcovství svého dítěte, které měla dle svých slov počít už v době Albertova vztahu s Charlene,“ připomíná magazín Tatler.

Rozvod na obzoru?

Knížecí právníci vyhlásili, že je to lež, pak se ale kněžna na veřejnosti objevila s radikálně změněným účesem a smutným výrazem. Ještě více spekulací vyvolalo, když pak v roce 2021 odjela na delší dobu do rodné Jihoafrické republiky, zatímco její manžel zůstal i s dětmi v Monaku. Neviděli se pak několik měsíců, údajně to znemožnila nemoc kněžny a tehdejší koronavirové uzávěry.

Podle bulváru ale šlo jen o další znak, že manželství páru už drží jen ze setrvačnosti.

Zatím naposledy o tom, že rozvod Alberta a Charlene je už na spadnutí, psal francouzský bulvár letos na jaře. „Rád bych oficiálně popřel tyto zlomyslné pomluvy,“ reagoval ovšem tehdy mluvčí knížecího páru.