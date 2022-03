Tajemník generální rady vládnoucí strany Andrej Turčak ve svém prohlášení na internetových stránkách Jednotného Ruska uvedl, že zastavení provozu je „válkou” proti občanům Ruska.

„Jednotné Rusko navrhuje znárodnění výrobních závodů společností, které oznámí svůj odchod a uzavření výroby v Rusku během speciální operace na Ukrajině,” uvedl Turčak. „Je to krajní opatření, ale nenecháme si vrazit nůž do zad a budeme chránit naše lidi,” dodal.

The Secretary of the Ruling United Russia Party Andrei Turchak, has proposed Nationalizing Foreign-Owned Factories and Businesses that shut down operations in the Country due to the ongoing Russian Invasion of Ukraine, these include Ford, BMW, Continental Tires and many more. pic.twitter.com/EJH32Or775