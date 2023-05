V závěru tohoto týdne se v Londýně odehraje slavnost, jakou svět neviděl už skoro sedmdesát let. Korunovace britského panovníka, v tomto případě Karla III. Jasné je jedno - bude skromnější než zatím poslední takový ceremoniál, tedy korunovace Alžběty II. Ta byla přelomová hned z několika důvodů. Alžběta II. každopádně slavnost zvládla na jedničku. Na rozdíl od některých svých předchůdců.

Alžběta II. při své korunovaci. Na hlavě má Britskou imperiální korunu. V závěru své korunovace si ji na hlavu dá i současný britský panovník Karel III. Součástí koruny je kontroverzní diamant Cullinan II. | Foto: Wikimedia Commons, Cecil Beaton - Royal Collection RCIN 2153177, volné dílo

Když tuto sobotu vstoupí současný britský panovník Karel III. se svou chotí Camillou do Westminsterského opatství, aby zde byl korunován, jeho kroky budou moct v přímém přenosu sledovat lidé na celém světě. Moment, kdy nejvyšší duchovní anglikánské církve usadí na Karlovu hlavu korunu svatého Eduarda, si zájemci v daný moment okamžitě vychutnají na televizích, monitorech či dokonce mobilech. Zní to až nepředstavitelně, ale šance vidět živý přenos z korunovace britského panovníka se lidstvu naskytne teprve podruhé v dějinách.

Ikonické šperky královny Alžběty: Její kolekce čítá přes čtyři stovky kusů

Dosud poslední korunovací britského panovníka byla samozřejmě ta před téměř sedmdesáti lety, kdy symbolický akt stvrdil v postavení hlavy Spojeného království, Commonwealthu a anglikánské církve loni zesnulou Alžbětu II. Její korunovace byla přelomová. Byla totiž vůbec první, na kterou byly vpuštěni nejen fotografové, ale také televizní kamery.

Jenže to, co se dnes zdá zcela přirozené, bylo v roce 1953 nanejvýš odvážným rozhodnutím. „Televizní vysílání královniny korunovace bylo kontroverzním činem. Mnozí považovali za nevhodné, aby televizní kamery přihlížely tak posvátnému rituálu. Představovalo to další tlak na korunovanou královnu,“ připomíná magazín The Illustrated Coronation Edition, vydaný u příležitosti korunovace Karla III. listem The London Illustrated News.

Korunovace Alžběty II., jak ji zachytily kamery:

Zdroj: Youtube

Tehdy 27letá Alžběta ale staletý rituál pod drobnohledem kameramanů nakonec zvládla bez jakékoliv chybky či trapasu. „O tom mohli mnozí její předchůdci jen snít,“ poznamenává list The Illustrated Coronation Edition. Dřívější britské korunovace se totiž neobešly bez problémů. Třeba královna Viktorie při ní málem křičela bolestí, král Eduard VII. pak dostal korunu na hlavu naopak.

Britské korunovační klenoty. Na historickém snímku lze vidět korunu sv. Eduarda, žezlo a jablko. Všechny předměty byly položeny na rakvi Alžběty II.Zdroj: Wikimedia Commons, United Kingdom Government – Illustrated magazine, volné dílo

Jak se do dějin zapíše korunovace Karla III. je zatím ve hvězdách. Jedno je jisté - bude o poznání skromnější než ta jeho matky. Připomínkou korunovace Alžběty II. Deník startuje sérii článků o nadcházejícím slavnostním aktu, jež čtenáři najdou každý den na Deník.cz.

Smrt babičky? To korunovaci nezastaví

Alžběta II. se stala britskou královnou v únoru 1952, kdy náhle zemřel její otec Jiří VI. Korunovaci ale zástupci Buckinghamského paláce naplánovali až o více než rok později - jednak kvůli smutku za zesnulého panovníka, jednak aby získali dostatek času vše připravit. Kolem tehdy mladinké královny také panovala určitá nejistota - nikdo si zpočátku netroufnul odhadnout, jak si ve své nové roli povede.

Přestože korunovace britských panovníků se v mnoha ohledech už staletí podobají jako vejce vejci - panovník jede v procesí do opatství, tam se odehraje ceremoniál o šesti částech, pak zase jede zpátky do Buckinghamského paláce a odtud zdraví davy - ve skutečnosti to s nimi tak jednoduché není.

Korunovace se blíží. Princ Harry nakonec přijede, Meghan zůstane doma

Postupem let se ceremonie mírně uzpůsobovaly danému králi a dané době. A tak organizátoři Alžbětiny korunovace stáli před výrazným dilematem. „Už v roce 1937, tedy při korunovaci Alžbětina otce, zněly hlasy požadující, aby byla korunovace modernější. Duchovní ale namítali: akt přece zosobňuje stabilitu a kontinuitu národní historie. A nyní měla být korunována 27letá žena uprostřed 20. století jako ztělesnění staleté tradice,“ vysvětluje list The Illustrated Coronation Edition.

Velké slovo měl nakonec při přípravách pokrokový muž, který se postaral, aby korunovace byla co nejvíce moderní. „Plánování ovlivnil princ Philip, který byl zastáncem přivedení mas do opatství prostřednictvím živého televizního přenosu,“ uvádí magazín People. Přitom ještě při korunovaci Alžbětina otce dovnitř nesměli ani fotografové. A Alžběta se postavila na manželovu stranu, byť proti byla královna matka a třeba i britský premiér Winston Churchill.

Korunovace britské královny Alžběty II. v roce 1953. V levé části snímku lze vidět dřevěné historické korunovační křeslo, které se při korunovacích britských panovníků využívá již 700 let. Sedět na něm bude i Karel III.Zdroj: Wikimedia Commons, BiblioArchives / LibraryArchives, CC BY 2.0

Když už konečně bylo vše ujednáno, nastala další komplikace. Čtvrt roku před korunovací totiž zemřela královna vdova Mary z Tecku, Alžbětina babička. Naštěstí si tato žena vždy uvědomovala důležitost obětování osobních zájmů před zájmy monarchie, a tak ve své závěti zdůraznila, že si přeje, aby se navzdory její smrti korunovace vnučky odehrála přesně dle původních plánů.

Poctivý trénink s korunou

S vědomím, jak významný je korunovační akt, se na něj Alžběta II. připravovala celé měsíce. Například se snažila zvyknout si na obrovskou váhu drahokamy posázených korunovačních klenotů - jak Koruny svatého Eduarda, která je tak těžká, že ji každý britský panovník opravdu snese na hlavě jen pár desítek minut při korunovaci, tak Imperiální státní koruny, kterou má na sobě i při přejezdu do Buckinghamského paláce. Alžběta II. proto Imperiální korunu nosila tréninkově nasazenou každý den několik týdnů před korunovací, například i při ranním čtení novin nebo pití odpoledního čaje.

Šaty, které na sobě měla Alžběta II. během své korunovaceZdroj: ČTK/AP/Lefteris Pitarakis

Stejně tak pečlivě pracovaly krejčové na korunovačních šatech pro královnu. „Róbu navrhl britský návrhář Norman Hartnell. Šaty jsou z bílého saténu, a výšivkami odkazujícími na symboly Spojeného království a zemí Commonwealthu. Královna si je pak po korunovaci oblékla ještě šestkrát,“ zmiňuje web britské královské rodiny.

Znuděný princ

A tak konečně nastal Den D. Jen těžce si lze představit, jak velká zodpovědnost v tu chvíli ležela na Alžbětiných bedrech. Když před pár měsíci začaly na veřejnost pronikat první informace o podobě korunovace Karla III., jednou z nich byla jasná zpráva z paláce: Korunovace bude jednodušší a kratší než ta Alžbětina. Zesnulou panovnici totiž čekal obřad dlouhý přes tři hodiny za přítomnosti více než 8000 hostů, které pořadatelé nacpali do katedrály běžně určené pro zhruba dva tisíce lidí.

Karel III. a jeho nejbližší tým? Král spoléhá na rodinu, chystá ale i vyhazovy

Alžběta II. ale ve zkoušce obstála. „Byla vzhůru od pěti ráno, a zvládla tříhodinový ceremoniál s půvabnou vážností, přičemž ani jednou nešlápla vedle,“ upozorňuje magazín The Illustrated Coronation Edition.

Jediný moment, který lidé v televizi neviděli, byl akt pomazání. Ten představuje nejposvátnější část obřadu a Alžběta II. odmítla, aby byl natočen. Arcibiskup při něm maže panovníka posvátným olejem s tajnou recepturou.

V opatství byl po celou dobu přítomen i tehdy jen čtyřletý příští král Karel III. „Korunovace je vyhrazená většinou pouze pro dospělé, takže Karel III. byl prvním následníkem trůnu v dětském věku v dějinách, který byl přítomen při korunovaci své matky,“ zmiňuje server History.

A kdo ví, možná to byla právě jeho vlastní zkušenost, která jej inspirovala k požadavku na zjednodušený a zkrácený obřad. „Tehdejší princ Charles dostal svou vlastní pozvánku na slavnostní událost, přičemž se lišila od ostatních oficiálních pozvánek - byla ozdobená s ohledem na princův věk. Umělci na ni nakreslili čestnou stráž hrající na hudební nástroje a animovaná zvířátka, přičemž text pozvánky zněl: Nařízením Královny byl Earl Marshal pověřen pozvat Jeho Královskou Výsost prince Charlese na korunovaci. Ovšem historické fotografie z aktu zobrazují malého prince chvílemi zdánlivě nadšeného a chvílemi zcela znuděného událostmi daného dne,“ uvádí magazín People.

Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

A skromnější mimochodem bude i procesí, které bude Karla III. doprovázet z Westminsterského opatství do Buckinghamského paláce. „Alžbětina procesí se zúčastnilo téměř třicet tisíc lidí, a trvalo celých 45 minut, než všichni prošli kolem jednoho bodu trasy,“ uvádí list The Illustrated Coronation Edition.

Korunovace Alžběty II. versus Korunovace Karla III.

- korunovace Karla III. bude o poznání skromnější

- zatímco Alžbětině korunovaci v opatství přihlíželo téměř 8200 pozvaných hostů, v Karlově případě to bude jen přibližně 2000 zvaných

- zatímco v Alžbětině korunovačním procesí šlo téměř 30 tisíc lidí, v Karlově půjde asi jen 4000 lidí, i trasa bude kratší

- Karel III. vzhledem k multikulturalismu současné Británie pozval zástupce více církví

- přestože Alžbětinu korunovaci natáčely kamery, odmítla, aby točily i akt pomazání. Sice to není jisté, ale zdá se, že Karel III. umožní, aby byla zaznamenána i tato část korunovace, což by bylo přelomovým rozhodnutím

- Alžbětina korunovace trvala zhruba 3 hodiny, Karlova má trvat přibližně hodinu

První dáma, co píše o královně

Díky televiznímu vysílání se korunovace Alžběty II. stala celosvětovým úspěchem. Princ Philip měl pravdu - to, že byla celá ceremonie vysílaná živě v televizi, vzbudilo mezi lidmi obrovský zájem. Mnohé britské domácnosti ještě v té době nevlastnily televize, lidé se ale vzájemně navštěvovali, jen aby mohli spolu sledovat celý obřad. Průměrně u jedné televize sedělo 17 lidí. „Pro mnohé to bylo vůbec poprvé, co viděli televizní vysílání,“ upozorňuje web britské královské rodiny.

Diamantová kontroverze. Choť Karla III. Camilla se volbou koruny zapíše do dějin

A korunovace Alžběty II. rozhodně přispěla k tomu, že si hodně lidí televizi následně i pořídilo. „Do té doby bylo televizní vysílání považováno za něco jako mladšího bratříčka rozhlasu. To korunovace změnila,“ podotýká magazín People.

Na korunovaci dorazilo přes 2000 novinářů a 500 fotografů z 92 zemí světa. Byla mezi nimi mimochodem i jedna osoba, která se později s Alžbětou II. osobně setkala za už zcela jiného rozložení sil. „Jednou z korespondentek byla i příští americká první dáma Jackie Kennedyová,“ píše web britské královské rodiny.

Bolavý prst a neoblomná matka. Britské korunovace někdy provázely i trapasy

Korunovace Alžběty II. mimochodem nebyla jedinečnou jen kvůli tomu, že se jako první vysílala v televizi. To, že navzdory drobnohledu kamer nakonec dopadla na výbornou, totiž nebylo v britských dějinách vůbec samozřejmostí. Některé z dřívějších ceremonii totiž provázely i trapasy či nemoci.

Vydržet bez záchodu

Informace o tom, že korunovace Karla III. bude trvat pouhou hodinu, jistě potěšilo mnohé hosty. V minulosti šlo totiž o mnohahodinové ceremonie, které hostům způsobovaly docela přízemní potíže.

Utajovaný syn krále Karla III. o sobě dal znovu vědět, jde ve stopách Harryho

„Třeba fotograf Cecil Beaton, který následně fotil korunovační portrét Alžběty II., měl při její tříhodinové korunovaci v oblečení schovaný sendvič, aby nebyl při obřadu hladový. A třeba vysoký důstojník britského námořnictva Samuel Pepys v roce 1727 promeškal moment, kdy byla králi Jiřímu II. nasazena na hlavu koruna, neboť si právě tehdy už nutně musel kvůli plnému měchýři odskočit z pět hodin trvajícího obřadu,“ uvádí The Illustrated Coronation Edition.

Cecil Beaton mimochodem nebyl jediným účastníkem korunovace Alžběty II., který se raději pořádně zásobil. „Po skončení obřadu byly pod židlemy pozvané šlechty nalezeny prázdné malé lahvičky ginu a whiskey,“ popisuje magazín Good Housekeeping.

Bolavý prst královny Viktorie

Korunovace v dějinách provázely také různé zdravotní problémy a nehody. Třeba král Eduard VII. měl jen pár dní před korunovací zánět slepého střeva, proto si akt, na který čekal přes 60 let, skoro neužil. „Ještě k tomu mu pak při korunovaci tehdejší starší a krátkozraký arcibiskup canterburský nasadil na hlavu korunu svatého Eduarda obráceně,“ připomíná The Illustrated Coronation Edition.

Korunovační portrét britského krále Eduarda VII. a jeho manželky, královny AlexandryZdroj: Wikimedia Commons, W. & D. Downey - Royal Collection RCIN 2933174, volné dílo

Ještě hůře dopadla korunovace Eduardovy matky, královny Viktorie v roce 1838. „Arcibiskup jí nasadil korunovační prsten na prst s takovou vehemencí, že jen ztěží zadržela výkřik bolesti,“ píše korunovační magazín.

Odmítnutá manželka

A když byl korunován král Jiří IV. v roce 1821, na hosty v opatství kapal horký vosk ze svíček. Navíc jeho korunovaci provázela vskutku trapná situace. Jiří IV. žil ve velmi nešťastném manželství s Karolinou Brunšvickou, ke kterému byl donucen. Ženu upřímně nesnášel a hnusila se mu.

Po narození jediné dcery, k jejíž zplození se Jiří přemohl, se s manželkou formálně odloučili. A když se konala Jiřího korunovace, Karolinu Brunšvickou nepozval. Ta se s tím ale nehodlala smířit. „Jeho odvržená žena se po celou dobu obřadu domáhala vstupu do opatství,“ uvádí list The Illustrated Coronation Edition.