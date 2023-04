Konečně se rozhodl. Princ Harry ve středu potvrdil svou účast na korunovaci krále Karla III., která se uskuteční v Londýně již za méně než měsíc. Britský tisk jej přitom jen o pár hodin dříve ostře kritizoval za příliš dlouhé váhání a zneužívání korunovace ke stržení pozornosti. Vévodkyně Meghan do Londýna s manželem nepřijede, zůstane ve Spojených státech amerických.

Britský král Karel III. (v době vzniku snímku byl ještě stále následníkem trůnu) s Britskou imperiální korunou | Foto: Wikimedia Commons, House of Lords 2022 / Photography by Annabel Moeller, CC BY 2.0

Korunovace britského krále Karla III. se uskuteční už 6. května. Objevuje se proto stále víc podrobností o tom, jak bude slavnostní událost vypadat a kdo se jí zúčastní, případně jakou bude hrát při ceremoniích roli. Britská královská rodina v uplynulých dnech zveřejnila například nový oficiální portrét krále Karla III. a královny manželky Camilly či vzhled oficiální pozvánky na korunovaci, která ohromuje barevným květinovým motivem.

Nejistá ale byla až do středy účast králova mladšího syna a jeho manželky na slavnostním aktu. Vévoda ze Sussexu Harry a jeho žena Meghan sice pozvání dostali už před dlouhými týdny, o své (ne)účasti se ale rozhodli až na poslední chvíli. Jak ve středu informovala BBC, do Londýna na slavnostní událost dorazí pouze princ Harry, vévodkyně Meghan zůstane i s jejich dvěma potomky ve Spojených státech.

„Princ Harry se připojí ke zhruba 2 tisícům hostů ve Westminsterském opatství. Bude to vůbec poprvé, kdy se na veřejnosti setká se svými příbuznými po vydání svých memoárů,“ připomíná BBC. V pamětech prince Harryho nazvaných Náhradník královskou rodinu ostře kritizoval.

Harryho rozhodnutí přichází poté, co se v uplynulých dnech a hodinách zintenzivnila kritika od britského bulvárního tisku ohledně váhání vévodů ze Sussexu s účastí na korunovaci. Podle komentátorů listů jako Daily Mail či Mirror se manželé chovali neurvale, a oddalováním poskytnutí odpovědi o své účasti na korunovaci se snažili strhnout pozornost na sebe.

Bez dětí i bez manželky

Ostrá slova ze strany britského tisku vyvolalo zejména to, když počátkem týdne vévodové ze Sussexu promeškali stanovený termín pro poskytnutí odpovědi ohledně jejich účasti na korunovaci.

„Manželé si nejsou jistí, jak by jejich příjezd přijala britská veřejnost či dokonce členové královské rodiny. Nejpravděpodobnější verzí je, že by Harry přijel sám a Meghan by zůstala ve Spojených státech, aby zde oslavila narozeniny syna Archieho, které shodou okolností připadají na den korunovace,“ zmiňoval jen pár hodin předtím, než se princ Harry definitivně rozhodl, list Telegraph.

Původně princ Harry a jeho manželka stanovili několik podmínek svého příjezdu do Londýna, mezi jinými účast svých dvou dětí na akcích korunovačního dne. Postupem času se ale dohodlo, že Archie a Lilibet do Spojeného království na korunovaci svého dědy nedorazí za žádných okolností, a ve vzduchu tak videla už jen případná účast vévodkyně Meghan.

Podle vyjádření anonymních zdrojů z Buckinghamského paláce se organizátoři korunovace snažili udělat vše pro to, aby se slavnostní události zúčastnil minimálně princ Harry. Královi blízcí spolupracovníci to považovali za nanejvýš vhodné, i když jeho mladší syn nebude při aktu ve Westminsterském opatství zastávat žádnou ceremoniální roli a podle plánů bude pouze řadovým hostem.

Drzý syn

Když ještě vyjednávání pokračovala, britský (zejména bulvární) tisk v posledních dnech zintenzivnil kritiku prince Harryho za to, že se ohledně účasti na korunovaci ještě nerozhodl. S manželkou byli totiž vůbec jedinými pozvanými, kteří promeškali závazný termín, do nějž měli šťastlivci, kteří obdrželi královskou pozvánku, potvrdit či odmítnout účast.

Stále více komentátorů to považovalo ze strany prince Harryho a vévodkyně Meghan za drzost. Například životopisec britské královské rodiny Robert Jobson v televizním rozhovoru, který připomíná list Mirror, prohlásil, že protahováním se manželé snaží strhnout na sebe pozornost.

„Dostali termín, kdy se měli vyjádřit, promeškali jej. Už to je od nich přinejmenším drzé. Buď tedy podpoří svého otce a tchána v jeho osudový moment, nebo ne. Ale hlavně už by neměli nechat všechny jen hádat, protože tím více pak bulvár spekuluje, čímž se vytváří dojem, že to celé je jen o nich. Ale přitom o ně při této události nejde ani trochu,“ poznamenal Jobson.

I podle odborníka na publicitu Matta Yanofskyho, kterého oslovil list Mirror, se oddalováním odpovědi ohledně účasti na korunovaci vévodové ze Sussexu snažili si pro sebe urvat co největší díl pozornosti. „Pokud by hned odpověděli, že nepřijedou, příběh o jejich účasti by byl do pár dní "mrtvý". Pokud by svou účast potvrdili v zadaném termínu, asi by měli více prostoru v tisku, ale přišli by o drama, které nyní vytváří. Zdržování odpovědi jim zajišťuje maximální drama a maximum spekulací. Je to přesně to, co dělají tvůrci telenovel a oni dva jsou takovou telenovelou britské královské rodiny,“ myslí si Yanofsky.

Podobně reagovali i další komentátoři oslovení britským bulvárem, který dopodrobna přináší veškeré informace o britské královské rodině. „Protahováním způsobili Harry a Meghan organizátorům korunovace komplikace ohledně naplánování zasedacího pořádku v chrámu, bezpečnosti i příjezdu královské rodiny,“ konstatoval list Daily Mail.

Anonymní zdroje z Buckinghamského paláce následně listu prozradily, že lidem pověřeným organizací korunovace už začínala s Meghan a Harrym docházet trpělivost. „Samozřejmě, že jim poskytneme více času na rozhodnutí, ale všichni už jsou z toho podráždění,“ řekl zdroj novinám Daily Mail.

Podepsaná královna

Kromě dramatu ohledně Harryho a Meghan ale britská veřejnost od královské rodiny získala ohledně korunovace i pozitivnější informace. Zveřejněn byl vzhled pozvánky i nový oficiální portrét královského páru.

Na pozvánce vytištěné na recyklovaném papíru (král Karel III. je totiž zastáncem ekologie a ochráncem životního prostředí) zvláště zaujal titul, kterým byla podepsaná králova manželka Camilla. „Je zde uvedená jako ‚Královna Camilla‘ a ne pod titulem ‚Královna manželka‘, což znamená, že oficiálně bude oslovována jako královna,“ podotýká BBC.

Podle britské veřejnoprávní stanice pak květinový motiv na pozvánce symbolizuje jaro a změnu v podobě nového panovníka.