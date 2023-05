Tak jako si zesnulá britská královna Alžběta II. připsala na konto titul nejdéle vládnoucí panovnice v dějinách Spojeného království, ruku v ruce s tím získal jedno prvenství také její syn, současný král Karel III. Do historie se totiž zapsal jako nejdéle čekající následník. Se svou pozicí se přitom v určitých obdobích nesmiřoval snadno a dokonce údajně doufal v matčinu abdikaci.

Věčný princ. Takovou přezdívku vymyslela pro současného britského krále Karla III. bulvární média v dlouhých letech, kdy ještě na trůnu Spojeného království pevně seděla jeho matka Alžběta II. Již tuto sobotu bude Karel III. formálně korunován s vědomím, že žádný jiný jeho předchůdce v britské historii nečekal na korunu svatého Eduarda tak dlouho jako on, tedy celých 70 let, a žádný jiný neprožil svou korunovaci ve vyšším věku než on.

Při zpětném pohledu na jeho vyjádření i komentáře odborníků z posledních let by se mohlo zdát, že se princ Charles se svým údělem věčného čekatele smířil a srovnal. Třeba když v roce 2019 oslavil 71. narozeniny a bylo už jasné, že na trůn bude nastupovat jako nejstarší člověk v britské historii, bral to podle médií s nadhledem. „Na svůj věkový rekord reagoval s humorem a poznamenal, že jednoduše jen dělá jinou práci a užívá si svobodu,“ psal tehdy třeba magazín Forbes.

Jenže byly i doby, kdy princ o svém následnictví rozhodně nevtipkoval. Podle některých zdrojů dokonce v určitých obdobích pracoval na tom, aby jeho matka abdikovala, byť je potřeba přiznat, že jde spíše o rovinu spekulací a nikdo nic podobného nikdy oficiálně nepotvrdil. Podle zastánců teorie o „Charlesově komplotu“ však kul plány na převzetí trůnu a překazila mu je princezna Diana.

Matka a syn, královna a následník

Vztah Karla III. a Alžběty II. označují odborníci na královskou rodinu často jako komplikovaný. Podle toho, co za léta proniklo z Buckinghamského paláce ven, byl vztah matky-královny a syna-následníka dlouhá léta poměrně chladný a formální. Důvodů pro to bylo víc. „Povahou citlivý romantik měl jen málo společného se svými přímočarými a city zřídkakdy projevujícími rodiči,“ píše magazín Vanity Fair s odvoláním na královské životopisce.

Vzhledem k předčasné smrti jejich otce a dědy Jiřího VI. navíc Alžběta II. a Charles ani nedostali pořádně šanci stát se matkou a synem s pevným vzájemným poutem. Když se jeho rodička stala panovnicí, princi byly tři roky. „Myslím, že její nástup na trůn v tak brzkém věku zničil veškeré pomyšlení na normální rodinný život,“ konstatoval životopisec královské rodiny Philip Ziegler.

Záběry z dětství britského krále Karla III.:

Matka tedy byla zcela zavalena povinnostmi a péči o děti převzaly především chůvy. Nejstarší syn hledal mateřskou lásku u nich či u své babičky, královny matky Alžběty. Nerozuměl si ani s otcem, který ve snaze syna zocelit, byl na prince velmi přísný.

A tak byl vztah prince a jeho rodičů stále formálnější. „Charles se na ně nedokázal obrátit a probrat s nimi problémy svého osobního života či pozice veřejně známé osobnosti. Nereflektovali jeho charitativní činnost a on dobře věděl, že nikdo nestojí o jeho názory. Emocionální příop mezi princem a jeho rodiči bylo těžké přemostit a jejich vzájemná komunikace se omezovala na výměnu zdvořilostních frází a řešení formálních záležitostí "rodinného podniku,“ napsal v přelomovém princově životopisu novinář Jonathan Dimbleby v roce 1994.

Do toho všeho vstupoval ještě fakt, že Charles jednou svou matku nahradí na trůně. Pro ni tak neustále představoval připomínku toho, že někdo čeká na její místo. A pro něj to zase znamenalo, že aby se opravdu mohl stát tím, kým byl vychováván, musí jeho matka nejdříve zemřít nebo mu trůn přenechat. „Podle autorky knihy Princ Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life Sally Bedellové Smithové Charlesovi blízcí čas od času slýchali jeho otázku: Proč už neabdikuje?,“ uvádí magazín Vanity Fair.

Život Karla III.



• Narodil se 14. listopadu 1948 Alžbětě II. a princi Philipovi jako první ze čtyř dětí.



• Byly mu tři roky, když se jeho matka stala britskou panovnicí a on tím pádem prvním následníkem trůnu.



• Jako první britský následník trůnu v dějinách získal univerzitní vzdělání. Studoval historii na University of Cambridge.



• Sloužil u britského letectva i námořnictva, později se věnoval povinnostem vyplývajícím z jeho postavení následníka trůnu. Je patronem množství charit.



• V roce 1976 založil organizaci The Prince's Trust na pomoc sociálně ohroženým mladým lidem, která je jeho nejvýraznějším charitativním projektem. Je také zapáleným ochráncem přírody, tématu se věnuje již více než půl století.



• V letech 1981 až 1996 byl ženatý s princeznou Dianou, se kterou přivedli na svět dva syny - prvního následníka trůnu prince Williama a prince Harryho.



• V roce 2005 si vzal svou dlouholetou přítelkyni, v současnosti královnu manželku Camillu.



Plán na svržení královny?

Podle některých odborníků na královskou rodinu ovšem v jistém období nezůstalo jen u řečnické otázky a nynější král Karel III. začal kout pikle, jak královninu abdikaci opravdu zařídit. Mělo k tomu dojít v 90. letech, kdy bylo Charlesovo nešťastné manželství s princeznou Dianou (kterou si bral kvůli rodičům a očekávání od následníka trůnu) v troskách a jeho vztahy s Alžbětou II. po letech osobního trápení na bodě mrazu.

Okolnosti tehdejšímu princi z Walesu nahrávaly. Popularita Alžběty II. v dané době poklesla kvůli sociálním a ekonomickým problémům ve Spojeném království a britská monarchie se zoufale potřebovala přizpůsobit měnící se době, aby přežila. Královna ale radikálnější změny spíše odmítala, zatímco princ Charles měl modernější názory.

Princ Charles při smutečním průvodu.Zdroj: ČTK/AP/Victoria Jones

Podrobně šeptandu o tom, že se těchto okolností rozhodl využít ve svůj prospěch, rozpracovala 5. série populárního seriálu The Crown (Koruna) z dílny Netflixu. Podle autorů oceňovaného seriálu, kteří vše konzultovali s odborníky na královskou rodinu či životopisci, se princ Charles dokonce tajně setkal s tehdejším premiérem Johnem Majorem, aby celou věc probral a získal jeho podporu pro svůj nástup na trůn.

Jenže na paměti je potřeba mít, že Koruna je stále jen hrané drama. I když se odborníci na tom, že Charles toužil po matčině abdikaci, shodnou, názory na to, kolik kroků pro to i reálně podniknul, se už docela liší.

Korunovace se blíží. Princ Harry nakonec přijede, Meghan zůstane doma

John Major i jeho kancelář popřeli, že by se tajné setkání těchto dvou mužů uskutečnilo. Bývalý ministerský předseda dokonce prohlásil, že je to nesmysl a čistá fikce. Navíc Koruna v konkrétní epizodě setkání provazovala se zcela smyšleným průzkumem o tom, že si Britové abdikaci Alžběty II. přáli.

Najdou se ale i tací, podle kterých Charles skutečně svržení své matky plánoval. „Osobní tajemník princezny Diany Patrick Jephson v reakci na seriál uvedl, že Charles podobnou konverzaci skutečně vedl - jen ne s Majorem,“ podotýká magazín People. Podle Jephsona své možnosti následník zjišťoval už u předchozího premiéra. To by ale o matčině případné abdikaci musel mluvit s Margaret Thatcherovou a neexistují žádná vyjádření o tom, že by se cokoliv podobného kdy odehrálo.

Svatba prince Charlese a Diany:

Nejnenáviděnější bývalý manžel v Británii

Ať už je pravda jakákoliv, jisté je jedno. Další události 90. let zhatily jakékoliv možné sny Charlese o co nejdřívějším nástupu na trůn. Do boje s ním totiž vytáhl soupeř, proti němuž nemohl vyhrát - jeho podváděná manželka Diana.

Když začala veřejně prát špinavé prádlo jejich neúspěšného manželství, následníkova popularita klesla na minimum. Ve chvíli, kdy extrémně oblíbená „Princezna lidských srdcí“ promluvila o tom, jak se na ní podepsala Charlesova nevěra s jeho nynější manželkou Camillou, těžko by někdo ve Spojeném království našel člověka, jenž by stál na princově straně. „Charlesův veřejný obraz byl silně pošramocený,“ připomíná server France24.

Pak navíc přišla rána v podobě Dianiny tragické smrti, která znamenala jednu z nejhorších krizí nejen Charlesova života, ale také celé vlády Alžběty II. Nynější král Karel III. musel napnout všechny své síly, aby opět získal přízeň veřejnosti. Mnozí mu ale nikdy neodpustili. „I když se mu postupně povedlo vyvolat v britské veřejnosti směrem ke své osobě i pozitivní cítění, stále zůstával méně oblíbený než jiní členové královské rodiny,“ podotýká magazín Time.

Korunovace Alžběty II.: Prosadila si kamery, nošení těžké koruny trénovala týdny

Až toto století přineslo klid do jeho osobního života i postavení následníka trůnu. V roce 2005 se konečně mohl oženit se svou životní láskou. A v pokročilém věku se rovněž začal zlepšovat jeho vztah s Alžbětou II. „Začala více uznávat Charlesovy obrovské zásluhy v charitativní oblasti,“ uvádí magazín Vanity Fair.

Královna také prince postupně stále více zapojovala do panovnické činnosti, začala opravdu vnímat jeho názory a dokonce dávat lásku ke svému nejstaršímu synovi na odiv. Zlepšení vztahů bylo vidět i ve veřejných projevech, kdy Karel III. začal používat při oslovení královny i osobní označení „Maminka“ a ona zase dala jasně najevo, že přijala do rodiny Camillu. „Jak čas ubíhal, konečně se sblížili. Myslím, že není pochyb, že svou matku velmi obdivoval. A vyvinul se mezi nimi silný vzájemný respekt,“ uvedl pro list Vanity Fair královský komentátor Richard Fitzwilliams.