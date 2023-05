Internet stále žije sobotní korunovací britského krále Karla III. Diváky zaujal třeba záběr na chodbu Windsorského opatství, kudy se zdánlivě při ceremoniálu prochází smrtka s kosou, nebo zdánlivě vulgární chór o královně Camille. O virální momenty se opět postaral také nejmladší syn prince a princezny z Walesu, princ Louis.

Karel III. během obřadu korunovace ve Westminsterském opatství | Foto: Yui Mok, Pool via AP

Všechno muselo být perfektní. Organizace korunovace britského krále Karla III., jež se odehrála uplynulou sobotu, zabrala pořadatelům celé měsíce. Přestože se vše dolaďovalo do posledního detailu, vznikly při obřadu i následných oslavách nečekané chvíle, jejichž záznamy nyní kolují sociálními sítěmi. Diváky zaujala zmatená americká zpěvačka, chování prince Harryho i zdánlivě vulgární skladba o královně.

Smrtka na korunovaci

Ve Westminsterském opatství byly dva tisíce pozvaných hostů a jedna smrtka. Virálním se stal záběr z opatství, na které se zdánlivě objevuje smrtonoš v černé kápi s kosou. Ukazuje se ale, že šlo pouze o optický klam.

Korunovace? Dojemná podívaná, která se odehraje jednou za generaci, píše tisk

Krátký videoklip z korunovace, na němž se údajně chrámem v čase korunovace prochází smrtka, se začal šířit na sociální síti TikTok. „Do čtyř hodin od zveřejnění mělo video už tři miliony zhlédnutí, přes 420 tisíc takzvaných lajků a sedm tisíc komentářů. Kromě názorů, že jde o smrtku, se komentující také domnívali, že jde o ducha zesnulé bývalé manželky krále, princezny Diany, nebo jeho matky Alžběty II.,“ píše magazín Newsweek.

Nakonec se ale vše vysvětlilo - a zdá se, že žádné nadpřirozené zjevení v opatství při korunovaci nebylo. „Zástupci Westminsterského opatství na dotaz uvedli, že danou zachycenou postavou byl kostelník, člen sboru opatství, který pomáhá při bohoslužbách, ale není členem duchovenstva,“ vysvětluje Newsweek.

Roztomilý princ Louis

Všichni příznivci královské rodiny v to doufali a jejich přání byla vyslyšena. Poté, co se loni v červnu hlavní hvězdou oslav 70 let panování Alžběty II. stal její pravnuk princ Louis (nejmladší syn prince z Walesu Williama a princezny z Walesu Catherine) díky svým roztomile dětským grimasám, po potvrzení účasti nyní pětiletého chlapce byli všichni zvědaví, zda korunovaci zvládne s kamennou tváří jako jeho rodiče a starší sourozenci, nebo opět pobaví. A princ Louis nezklamal. Hned po skončení obřadu se internetem začaly šířit fotografie, na nichž je vidět, že malý princ při ceremoniálu prožil celou škálu emocí - od dětského okouzlení děním i chrámem až po pořádnou nudu.

Jak princ Louis mával davům (od 34. sekundy):

Zdroj: Youtube

Při slavnostní bohoslužbě a korunovačním ceremoniálu například prstem ukazoval kamsi na strop opatství nebo zíval, aniž by si překryl pusu rukou. Nejvíce virálním momentem z celé účasti prince Louise na slavnostním dni se ale nakonec stalo jeho vystoupení na balkoně Buckinghamského paláce. „Princ Louis nedokázal zadržet nadšení a dostál své reputaci. Divoce gestikuloval směrem k davu a mluvil na své rodiče, přičemž ukazoval a vše komentoval,“ píše list Daily Mail.

Nejvíce z jeho gest pak zaujal způsob, jakým mával davům. „Na balkoně předvedl nové, značně zveličené mávání,“ uvádí BBC.

Ostře sledovaná „nosička“ meče

Kdo byl nejostřeji sledovanou ženou korunovace? O tom se vedou spory. Logicky o tento titul "soutěží" královna Camilla či její snacha princezna z Walesu Catherine, případně další členky královské rodiny a pozvané celebrity. Nečekaný a obří díl pozornosti ale na sebe při korunovaci strhla žena, jejíž jméno bylo lidem mimo Spojené království zřejmě až do korunovačního ceremoniálu zcela neznámé. Dámou, která se nyní ocitla v hledáčku médií a podle některých názorů se zájmem o svou osobu nyní vyrovná samotnému králi Karlu III., je britská politička Penny Mordauntová.

Od nenáviděné milenky ke královně. Camillu čeká vedle Karla III. specifická role

Tato členka britského kabinetu, lídryně Dolní sněmovny a předsedkyně Královské rady (sbor poradců britského panovníka) je politickou soupeřkou současného premiéra Rishiho Sunaka a po korunovaci má nyní v politickém klání navrch. Její jméno dokonce po události trendovalo na Twitteru. Důvodem je role, kterou při ceremoniálu zastávala. Jako předsedkyně Královské rady totiž třímala v ruce Státní meč - tuto těžkou ceremoniální zbraň musela do opatství nejen přinést, ale i držet po většinu desítky minut dlouhého obřadu.

Vše o korunovaci Karla III. najdete ve speciálu Deníku ZDE

A Mordauntová zvládla tento náročný úkol (přičemž se stala historicky první ženou, která jej plnila) bravurně. Tři a půl kila těžký meč držela vzpřímený v rukou více než 50 minut. Jak píše stanice BBC, vysloužila si za to pochvalu dokonce i od politických oponentů. „Stala se nečekanou hvězdou korunovace. Fanoušci Star Wars a Hry o trůny ji začali přirovnávat k "princezně bojovnici",“ upozorňuje list The Independent. Nesení těžkého meče trénovala nejen před korunovací, pomohla jí i fyzička, kterou získala při své službě v britském námořnictvu.

Zdroj: Youtube

Navíc si vysloužila obdiv módní policie za svůj dokonalý outfit. Do opatství vstoupila v modro-zelených šatech se zlatým vyšíváním a klobouku od londýnské značky Safiyaa.

Ona sama ale na vlnu zájmu a obdivu reagovala s pokorou. „Jsem si vědoma, že příslušníci našich ozbrojených sil, policisté a další, pochodovali nebo stáli celé hodiny, ať už to byla součást ceremonií nebo při naší ochraně. V porovnání s tím byl můj úkol mnohem snažší. Obrovsky a ze srdce děkuji všem, kteří událost učinili tak nezapomenutelnou. Jsem na vás všechny a na krále a královnu hrdá,“ napsala Mourdantová na Twitteru.

Harry s kamennou tváří

A zatímco Mordauntová se stala nečekanou hvězdou, naopak účast prince Harryho na korunovaci potvrdila to, o čem všichni spekulovali od chvíle, co vyšly jeho kontroverzní memoáry Náhradník - a to že jeho vztahy se zbytkem královské rodiny jsou na bodě mrazu. Princ Harry seděl sice už ve třetí řadě a bavil se se svými sestřenicemi, se svým starším bratrem Williamem ani otcem, králem Karlem III. neprohodil jediné slovo a nesetkali se ani pohledem. Po většinu obřadu měl navíc kamenný výraz. Okamžitě po ceremoniálu odletěl zpátky do Ameriky za manželkou Meghan a jejich dětmi. Britská média zaujalo, že nejvíce šťastně se tvářil právě až při opouštění Londýna.

Ještě více ale sociálními sítěmi začala kolovat teorie, že královská rodina se postarala o to, aby princ Harry na sebe nestrhl žádnou větší pozornost. Na velké části záběrů z obřadu mu totiž tvář překrývá červené pero na klobouku princezny Anny, kterou usadili přímo před Harryho, a podle uživatelů sociálních sítí by to byla až příliš velká náhoda. „Komentující poznamenávají, že šlo o strategický tah. Jedna uživatelka twitteru například ironizovala, že opeřený klobouk princezny Anny chrání Harryho soukromí, přičemž její komentář narážel na princův odchod ze Spojeného království i královské rodiny,“ píše stanice Fox News.

Vulgární píseň? (tabulka)

Sociálními sítěmi nyní koluje zdánlivě vulgární text chóru zpívaného při korunovaci na počest královny Camilly.

V opatství zazněl chór Vivat Regina Camilla (Ať žije královna Camilla). Vzhledem k anglické výslovnosti slova „regina“ ale množství lidí tvrdí, že slyší výraz „vagina“.

Ve výsledku tak komentující na sociálních sítích tvrdí, že slyší místo spojení Vivat Regina Camilla větu I Like Vagina Camilla.

Zmatená americká zpěvačka

Jedním z celebritních hostů na korunovaci byla americká zpěvačka Katy Perry. Ta si pozvánku do Westminsterského opatství vysloužila za to, že o den později zpívala na korunovačním koncertě ve Windsoru. Při příchodu na korunovaci si ale nechtěně připsala na konto jeden trapas, který nyní koluje internetem. „Šíří se video, jak se potlouká opatstvím a zoufale se snaží najít své místo,“ uvádí stanice Fox News.

Zpěvačka každopádně celý incident vzala s humorem. „Nebojte lidi, své místo jsem našla,“ napsala později na twitteru.

Zdroj: Youtube