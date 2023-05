Dva tisíce. Tolik lidí dostalo pozvání na korunovační ceremoniál britského panovníka Karla III. ve Westminsterském opatství, který se koná již v sobotu 6. května. Mezi hosty nechybí příbuzní krále a královny manželky, členové dalších královských rodů, prezidenti (včetně českéhlavy státu Petra Pavla), významní britští politici či celebrity. Výběr hostů poznamenaly kontroverze týkající se především prince Harryho. Podívejte se, kdo nakonec na korunovaci dorazí, a kdo zůstane doma.

Princ Harry a Camilla | Foto: Profimedia

Princ Harry

Korunovace britského krále Karla III. se samozřejmě zúčastní jeho nejbližší rodina - přijdou jeho starší syn princ William s manželkou Catherine a dětmi, jeho mladší sourozenci princezna Anna a princ Edward s rodinami.

Stránky britského nejen bulváru ovšem zaplňovaly celé měsíce dohady o tom, zda na korunovaci Karla III. dorazí i jeho mladší syn, princ Harry. Vztahy mezi ním a zbytkem královské rodiny jsou totiž po jeho odchodu do Ameriky a zejména kontroverzních prohlášeních o rodině v rozhovorech velmi napjaté. A ještě se zhoršily vydáním jeho memoárů Náhradník, v nichž si králův mladší syn nebral servítky - popsal hádky s princem Williamem a nařkl královnu manželku Camillu, že ho zneužila, aby si vylepšila svůj obraz v britském tisku. V rozhovoru ke knize o ní dokonce řekl, že je potvora a padouch.

Následně začalo být jasné, že pokud princ Harry vůbec pozvání na korunovaci dostane, bude pouze řadovým hostem - nebude hrát žádnou roli při ceremonii, neobjeví se s rodinou na balkoně Buckinghamského paláce, nepůjde v procesí do a z Westminsterského opatství.

Pozvánku nakonec princ Harry i jeho manželka, vévodkyně Meghan, dostali, velmi dlouho ale otáleli s odpovědí a nechávali pořadatele korunovace v nejistotě. Britský bulvár následně přinesl informaci, že Harry a Meghan si kladou požadavky a přijedou jen v případě jejich splnění. „Palác se snaží vyjednávání co nejrychleji uzavřít, protože se čas krátí a mohlo by to vést k chaosu,“ psal tehdy britský bulvární list The Sun.

Nakonec Harry s manželkou promeškali závazný termín, v němž měli poskytnout jasnou odpověď ohledně své (ne)účasti, za což se na ně začala valit ze všech stran kritika. A pár dní poté zástupce vévodů ze Sussexu, jak zní oficiální titul páru, potvrdil, že princ Harry se korunovace zúčastní. „Princ Harry se připojí ke zhruba 2 tisícům hostů ve Westminsterském opatství. Bude to vůbec poprvé, kdy se na veřejnosti setká se svými příbuznými po vydání svých memoárů,“ informovala tehdy BBC.

Zůstává doma: vévodkyně Meghan

Meghan MarkleZdroj: Profimedia

Manželka prince Harryho, vévodkyně Meghan, se ovšem v Londýně neobjeví. Pozvání nakonec přijal pouze Harry, vévodkyně zůstane v jejich domově ve Spojených státech amerických. Oficiálním důvodem je, že shodou okolností v den korunovace oslaví jejich syn Archie čtvrté narozeniny, a vévodkyně chce být v tento den doma s dětmi.

Neoficiálně, zato ovšem pořádně hlasitě, se však mluví o tom, že přítomnost Meghan na korunovaci a její setkání s královskou rodinou by mohly způsobit ve slavnostní den kontroverze, kterým se chce vyhnout jak Buckinghamský palác, tak vévodkyně ze Sussexu.

„Tím, že je král pozval oba, si zachoval morální převahu. Ale pokud pozvání přijmou, bude to pro ně neuvěřitelně náročné, zvláště pro Meghan. Jsou připraveni na konfrontaci? Nemyslím si, že Meghan je dostatečně statečná a silná, aby tam byla - musela by se podívat do očí rodině, kterou podrazila,“ tipoval už v době, kdy ještě nebylo jasné, jak to s pozváním dopadne, pro bulvární list The Mirror bývalý komorník zesnulé princezny Diany Paul Burrell.

Princ Andrew

Princ Andrew, princezna Eugenie, princezna BeatriceZdroj: Profimedia

Přestože se stran hostů z řad britské královské rodiny nejvíce spekulovalo o tom, zda (ne)přijede princ Harry, není jedinou "černou ovcí" britské královské rodiny, jejíž účast byla považována za nejistou.

Při obřadu ve Westminsterském opatství se nakonec objeví i králův mladší bratr princ Andrew, který ovšem po skandálu kolem Jeffreyho Epsteina odstoupil ze své pozice takzvaně pracujícího člena rodiny a je dosud kontroverzní osobností. Princ Andrew každopádně pozvání dostal a přijal jej. „Očekává se, že přijde. Jeho bývalá manželka, vévodkyně z Yorku Sarah Fergusonová, se ale obřadu nezúčastní. Naopak je pravděpodobné, že přijdou jeho dcery princezny Beatrice a Eugenie, které jsou na deváté a jedenácté pozici v následnické linii,“ informuje BBC.

Andrew Parker Bowles

Kromě členů královy rodiny přijde i rodina v sobotu korunované královny Camilly. Mezi pozvanými jsou její děti z prvního manželství i vnoučata, přičemž některá z nich dokonce půjdou po boku prince George v procesí, jež bude uvádět Karla III. a Camillu do Westminsterského opatství.

Pro některé překvapivě obdržel a přijal pozvání i královnin první manžel Andre Parker Bowles. „Zůstal v královnině životě i po rozvodu a bude 6. května přítomen,“ píše list The Times.

Britský premiér Rishi Sunak

Nový britský premiér Rishi Sunak po svém prvním projevu před sídlem premiérů v Downing Street.Zdroj: ČTK

Korunovace krále je pro Spojené království velkým dnem a tím pádem jí logicky budou přihlížet nejvyšší političtí představitelé země. Pozvání samozřejmě obdržel nynější britský premiér Rishi Sunak, který je mimochodem vůbec prvním premiérem, jehož do funkce uváděl Karel III. „Vedle Sunaka dorazí i ministři z jeho kabinetu a členové Sněmovny lordů,“ píše BBC.

Tony Blair

Tony BlairZdroj: čtk

Na seznamu pozvaných jsou i bývalí britští premiéři, a tak se mezi hosty ve Westminsterském opatství objeví i Tony Blair. Ten byl britským premiérem v letech 1997 až 2007.

Liz Trussová

Liz Trussová, bývalá premiérka Velké Británie.Zdroj: Profimedia

Přestože pozici britského premiéra zastávala pouze necelé dva měsíce, mezi pozvanými do Westminsterského opatství je také politička Liz Trussová. Byla vůbec posledním předsedou vlády, jehož do funkce uváděla královna Alžběta II. - dokonce jen pár hodin před svou smrtí.

Kromě ní a Tonyho Blaira samozřejmě dorazí i všichni další žijící bývalí britští premiéři - John Major, Gordon Brown, David Cameron, Theresa Mayová a Boris Johnson.

Zůstává doma: americký prezident Joe Biden

Americký prezident Joe BidenZdroj: Profimedia

Na korunovaci pozval Buckinghamský palác státníky celkem ze 203 zemí. Přestože jsou na korunovaci pozváni lídři zemí britských spojenců, americký prezident Joe Biden se na korunovaci krále Karla III. neobjeví.

„Joe Biden sdělil Karlovi III., že se korunovace nezúčastní, při telefonickém hovoru. Washington ale popírá, že by jeho nepřítomnost byla potupou. Neúčast amerického prezidenta má precedent, ani tehdejší americká hlava státu Dwight Eisenhower se nezúčastnil korunovace královny Alžběty II. v roce 1953 a vyslal za sebe náhradníky,“ uvádí stanice Sky News.

Jill Bidenová

Americký prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová.Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Commission on Civil Rights, volné dílo

Bez americké účasti ovšem britská korunovace nezůstane. Amerického prezidenta Joe Bidena na ní zastoupí jeho manželka, první dáma Jill Bidenová.

Francouzský prezident Emmanuel Macron

Příjezd státníků na první jednání širšího formátu evropských zemí, Evropského politického společenství, 6. října 2022, Pražský hrad, Praha. Francouzský prezident Emmanuel MacronZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na seznamu pozvaných státníků je i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Účast na korunovaci považuje za projev přátelství a respektu ke Spojenému království,“ píše list The Times.

Český prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová

Nový prezident České republiky Petr Pavel přichází na svou inauguraci na Pražský hrad v Praze, 9. března 2023Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na korunovaci bude mít svého zástupce i Česká republika. Pozvání obdržel prezident Petr Pavel. Slavnostního aktu se zúčastní podle ČTK i s manželkou Evou. Mluvčí prezidenta Markéta Řeháková informovala, že do Londýna odletěl s malou delegací netradičně běžnou leteckou linkou.

Ze sousedních zemí na korunovaci míří rovněž například polský prezident Andrzej Duda či německý prezident Frank-Walter Steinmeier a spolu s ním také německý kancléř Olaf Scholz.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Příjezd politiků na neformální summit Evropské unie, 7. října 2022, Pražský hrad, Praha. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der LeyenováZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Kromě zástupců jednotlivých států pozvánku obdrželi i představitelé Evropské unie, přestože Velká Británie už není její součástí. Svou účast na korunovaci potvrdila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se s králem Karlem III. poprvé setkala v březnu, i předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová.

Monacký kníže Albert II. s manželkou

V čele druhého nejmenšího státu světa – Monackého knížectví – stojí od roku 2005 kníže Albert II.Zdroj: Wikimedia Commons, 内閣官房内閣広報室, CC BY_denik-6304.0

Na korunovaci britského krále Karla III. se objeví i korunované hlavy dalších světových monarchií. Tím, že dostali pozvánku, Karel III. porušil staletí zažitou tradici.

„Celá staletí zvyk přikazoval, že by na korunovaci britského panovníka neměli být přítomní žádní jiní již korunovaní monarchové. Bylo to proto, že posvátný obřad má být především setkáním britského panovníka a jeho lidu za přítomnosti Boha. Ovšem v souladu se záměrem přiblížit ceremoniál současnosti se Karel III. rozhodl od 900leté tradice ustoupit a pozval své korunované přátele z evropských monarchií i arabských států,“ zmiňuje list Mail On Sunday.

Jak uvádí magazín Tatler, jako první z oslovených monarchů pozvání přijal monacký kníže princ Albert II. Do Londýna dorazí i s manželkou Charlene.

Španělský král Filip VI. s manželkou

Španělská královská rodina - král Filip VI., jeho manželka Letizia (její příběh se podobal tomu Kate Middletonové, nemá totiž šlechtický původ, byla novinářkou), a jejich dcery - starší Leonor je následnicí trůnu.Zdroj: Wikimedia Commons, Ministry of the Presidency. Government of Spain, volné dílo

Z panovníků evropských monarchií pozvání přijal také španělský král Filip VI., který přijede s manželkou, královnou Letizií. „Španělský král má se svým vzdáleným bratrancem Karlem III. blízký vztah,“ komentuje magazín Tatler.

Kromě španělského královského páru dorazí i královské páry z Belgie, Bhútánu, Jordánska, Lucemburska, Nizozemska či Thajska. Například švédský panovník Karel XVI. Gustav přijde v doprovodu své nejstarší dcery a švédské následnice trůnu princezny Viktorie.

„Dánskou královnu Markétu II., která nedávno podstoupila operaci zad, zastoupí její syn, korunní princ Frederik s manželkou. Rovněž norský královský pár vyšle na korunovaci místo sebe korunního prince Haakona s manželkou. Také japonský císař bude na korunovaci "přítomen" v zastoupení - bude jej reprezentovat jeho mladší bratr, korunní princ Fuhimito,“ píše magazín Tatler.

Zpěvák Lionel Richie

Lionel Richie.Zdroj: ČTK/APInvision

Na korunovaci Karla III. se objeví také několik celebrit. Seznam hostů pro tuto událost je mnohem striktnější a svazují jej jiná společenská pravidla, než jaká platí třeba pro britské královské svatby, na které pozvání obdržely mnohé známé osobnosti z oblasti showbyznysu. I tak jich ale několik do Westminsterského opatství dorazí.

Roli při výběru celebrit pozvaných na korunovaci ovšem nehrály primárně jejich případné přátelské vazby na Karla III., ale zejména jejich zásluhy. „Jsou na seznamu pozvaných díky svému spojení s charitativní organizací Prince's Trust (jde o charitativní organizaci, kterou založil Karel III. v 70. letech a zaměřuje se na pomoc sociálně znevýhodněným mladým lidem, pozn. red.),“ vysvětluje stanice Sky News.

Díky tomu pozvánku obdržel třeba americký zpěvák Lionel Richie. „Americká hvězda je předsedou skupiny mezinárodních ambasadorů organizace Prince's Trust, kteří se zaměřují na témata jako vzdělání a zaměstnanost mladých,“ zmiňuje stanice Sky News. Richie rovněž den po korunovaci vystoupí na velkolepém korunovačním koncertě ve Windsoru.

Ze stejných důvodů jako Richie dostali pozvání třeba britští hudebníci Ant and Dec.

Rowan Atkinson

Před čtyřmi lety dorazil princ Charles do londýnského Palladia na představení We Are Most Amused and Amazed. Při té příležitosti si potřásl s Rowanem Atkinsonem rukou.Zdroj: Profimedia

Na korunovaci ve Westminsterském opatství přijde podle britského bulvárního listu Mirror rovněž britský herec Rowan Atkinson, který byl vyznamenán za své zásluhy v oblastí hereckého umění.

Manželé Beckhamovi

Fotbalová ikona David Beckham s manželkou Viktorií na finále Wimbledonu.Zdroj: ČTK

Blízkými přáteli britské královské rodiny jsou rovněž manželé Beckhamovi - fotbalista David Beckham a bývalá zpěvačka skupiny Spice Girls a módní návrhářka Victoria Beckhamová. Ti patří mezi světově nejznámější Brity. „Byli hosty svatby prince Williama a princezny Catherine v roce 2011 a stejně tak svatby prince Harryho s vévodkyní Meghan v roce 2018,“ uvádí BBC.