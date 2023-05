Formálně vládne Karel III. ve Spojeném království už ode dne smrti své matky Alžběty II. Až od soboty 6. května je ale britským panovníkem se vším všudy, tedy korunovaným. Když nastupoval na trůn, odborníci očekávali, že se bude muset začít krotit v politických vyjádřeních a začne „osekávat“ počet pracujících, a tedy ze státní kasy placených členů královské rodiny. Jeho dosavadní vláda naznačuje, že se snaží o modernizaci monarchie a míní v tom i pokračovat.

Britský král Karel III. po korunovační ceremonii. | Foto: Ben Stansall/POOL photo via AP

Málokterý panovník Velké Británie se musel při nástupu na trůn srovnávat se svým předchůdcem tak jako Karel III. Rekordní, necelých 70 let trvající, vláda Alžběty II. znamenala, že její smrtí a nástupem panování jejího nejstaršího syna nastal pro Brity poměrně velký zlom. O to výraznější, že zatímco Alžběta II. si po celý život držela pověst bezproblémové, politicky neutrální a své práci hluboce oddané královny, někdejší princ Charles byl v mnoha ohledech považován za kontroverzního - ať už kvůli svému bulvárem propíranému osobnímu životu nebo pokusům o vměšování se do britské politiky.

VIDEO: Karel III. je králem. S rodinou pozdravil lid, Harry na balkoně chyběl

A tak když v září 2022 přebíral vládu, odborníci tipovali, že jako král bude muset utlumit své politické názory a začít být více neutrální. Rovněž se očekávalo, že uskuteční své dlouhodobé plány na zúžení počtu takzvaně pracujících členů královské rodiny, tedy lidí, jejichž život a veřejná vystoupení platí britští daňoví poplatníci, vykročí směrem k přizpůsobení monarchie 21. století a bude se dál angažovat ve svém milovaném tématu ochrany životního prostředí.

Zachránit zřízení

Nejdůležitější výzvou, před kterou král Karel III. stojí, je dát jasně najevo, že monarchie patří i do 21. století. V momentě, kdy zemřela Alžběta II., se objevily i otázky, zda společně s ní neumírá i toto státní zřízení. Reálně a formálně by přechod Spojeného království od monarchie k prezidentství nebyl tak jednoduchý, jak si to kritici současného nastavení představují, na druhou stranu ale monarchie už není v očích zejména mladé generace tak nedotknutelná jako dříve. Karlovou výhodou podle komentátorů je, že si tento fakt velmi dobře uvědomuje.

A stejně dobře ví, že navzdory tomu, že se v posledních letech jeho mediální obraz zlepšil, na jeho osobě výrazně ulpěly stopy dění z 90. let (rozvod a smrt princezny Diany) a jeho popularita je nižší, než jakou se pyšnila jeho matka.

„Nedávné průzkumy ukázaly, že podpora monarchie od britské veřejnosti je historicky nízká. Jeden například zjistil, že 4 z 10 mladých Britů chtějí mít volenou hlavu státu. Další průzkumy pak ukazují, že Karel III. je pozitivně hodnocen pouze u 54 procent britské veřejnosti, což je o dost méně, než měla jeho zesnulá matka (76 procent) a má jeho syn William (64 procent). A predikce naznačují, že kdyby bylo referendum o monarchii za 50 let, podpoří toto zřízení jen pětina lidí,“ připomíná list The Guardian.

Odpůrci monarchie s transparenty.Zdroj: Piroschka van de Wouw/Pool via AP

Správný muž ve správný čas

Navzdory své startovní pozici Karel III. podle všeho přesně ví, co monarchie potřebuje k přežití. Na svou roli panovníka se koneckonců připravoval celý život.

„Zůstává nejisté, zda může udělat dost, aby zachránil monarchii před erozí času. Británie však potřebuje sílu, která dokáže znovu utvrdit sociální vazby, více než kdy jindy. Instituce rodiny je křehčí než v minulosti, zejména mezi chudšími Brity. Míra občanské angažovanosti klesá. Výskyt problémů s duševním zdravím mezi mladými lidmi dosáhl znepokojivých výšin. Karel III. může být tím správným mužem ve správný čas. Odmala uznával, že má-li monarchie přežít, musí se vyrovnat s multikulturalismem a 'politickou korektností'. Ten instinkt je nanejvýš důležitý,“ komentuje například analýza společnosti Bloomberg, kterou zveřejnil mimo jiné list The Telegraph.

To, že se Karel III. snaží ukázat, že monarchie patří i do dnešní doby, potvrdila také jeho korunovace. „Vrhnul se na věci, jako je environmentalismus a společenská odpovědnost firem. Korunovace je příkladem. Na plně recyklovaných pozvánkách na obřad se nachází Zelený muž obklopený břečťanem, hlohem a dubovými listy, postava ze starověkého folklóru, která symbolizuje jaro, zrození a obnovu. Palác se snažil zdůraznit, že olej na pomazání panovníka neobsahuje žádné ingredience pocházející z utrpení zvířat. Na korunovačním koncertě vystoupí Katy Perry, Take That a Lionel Richie, všichni na hony vzdálení klasickému Händelovi,“ dodává analýza společnosti Bloomberg.

Karel III. během obřadu korunovace ve Westminsterském opatství.Zdroj: Jamie Lorriman/Pool Photo via AP

Jak připomíná list Business Insider, dosavadní oficiální fotografie Karla III. ukazují, že chce monarchii polidštit a „uvolnit“. „Třeba snímek pořízený krátce po smrti Alžběty II. rovněž představuje novou ‚úžasnou čtyřku‘ královské rodiny - tedy Karla III., Camillu, prince Williama a princeznu Kate,“ píše list.

Jak Business Insider dodává, snaha o přiblížení se běžným lidem bude u Karlova panování i nadále velmi výrazná. Důkazem mají být jeho charitativní aktivity.

Jak snížit výdaje

To, že se veškerá pozornost má nyní soustředit především na Karla III. s chotí a jeho syna s manželkou, je dalším aspektem Karlova panování. Jeho vláda by totiž měla přinést zúžení počtu členů královské rodiny, kteří žijí na účet britských daňových poplatníků. Král opět velmi dobře ví, že v ekonomicky náročné situaci může působit nevhodně, pokud ze státní kasy poputují peníze na tak velký počet lidí a na tak pompézní události, jako tomu bylo v době vlády jeho matky. Že se opravdu chystá "redukovat", vyplynulo už z jeho prvního panovnického projevu.

A podle všeho slova budou následovaná činy. „Korunovační ceremonie opět zdůraznila i Karlův závazek na 'zúžení' monarchie. Byla kratší než tříhodinový maraton jeho matky, počet pozvaných byl mnohem menší,“ uvádí analýza společnosti Bloomberg.

Procesí po korunovační ceremonii mířící do Buckinghamského paláce.Zdroj: AP Photo/Vadim Ghirda

Politice se nevyhýbá

Dalším velkým tématem Karlovy vlády bude, jak moc dokáže pokračovat v neutralitě nastolené jeho matkou Alžbětou II. Zatímco královna úzkostlivě dodržovala pravidlo nevyjadřovat se k politicky sporným tématům, Karel III. ještě jako princ z Walesu byl znám tím, že je „prostořeký“ a svůj názor si nenechává pro sebe. Jenže zatímco pozice následníka trůnu mu to relativně umožňovala, post krále už od něj bude vyžadovat větší sebezapření.

Podle francouzského listu Le Monde jeho první státní návštěva v Německu ukázala, že nebude vždy tak zdrženlivý jako Alžběta II. Ve svém projevu totiž velmi výrazně odsoudil vojenské napadení Ukrajiny a ocenil německou vojenskou pomoc napadené zemi, což je politická záležitost.

Konec „koloniálního krále“

S čím si ale Karel III. zřejmě neporadí, bude zúžení počtu států, jejichž hlavou nyní je. Ještě za vlády Alžběty II. jako její vyslaný zástupce přihlížel tomu, jak se ostrovní stát Barbados stal republikou v čele s prezidentkou, a po desítkách let tak přestala jako hlava státu figurovat britská královna.

Svůj záměr zbavit se neblahé připomínky koloniální minulosti už avizovaly i další státy, které ještě mají formálně jako hlavu státu vedeného britského panovníka.

„Očekává se, že Karla III. jako hlavu státu 'odstraní' několik zemí - jamajský premiér Andrew Holness řekl, že směřuje k tomu, aby byla Jamajka plně nezávislá, a podobné to je i v zemích Antigua a Barbuda, Belize a dalších karibských národech. Roste antimonarchistické hnutí v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě a jinde,“ připomíná magazín Town and Country.

Na druhou stranu, toto nelze považovat za Karlovu vinu - za dlouhé vlády Alžběty II. Velká Británie „ztratila“ 17 zemí, v nichž bývala oficiálně hlavou britská panovnice.

Komu vládne Karel III.



• Zjednodušeně řečeno je Karel III. hlavou Spojeného království, Commonwealthu a anglikánské církve.



• Oficiálně je nyní veden jako hlava státu 15 zemí světa. Jednou z nich je samozřejmě Spojené království.



• Další státy, které mají formálně v čele Karla III., jsou bývalé britské kolonie. Všechny získaly v určitém období nezávislost, britský panovník ale formálně zůstává hlavou státu.



1. Antigua a Barbuda

2. Austrálie

3. Bahamy

4. Belize

5. Grenada

6. Jamajka

7. Kanada

8. Nový Zéland

9. Papua Nová Guinea

10. Svatý Kryštof a Nevis

11. Svatá Lucie

12. Svatý Vincenc a Grenadiny

13. Šalamounovy ostrovy

14. Tuvalu