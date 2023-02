Harryho vyškrtli z korunovace. Ten navíc tvrdí, že je kvůli médiím v nebezpečí

Přelomové rozhodnutí se týká koruny, kterou jí při aktu nasadí duchovní poté, co korunují jejího manžela. U Karla III. byla volba klenotu jasná v podstatě ihned, britští panovníci jsou totiž tradičně korunováni Korunou svatého Eduarda. Zlatý klenot pochází ze 17. století. „Je výjimečně těžký a panovník jej má na hlavě výhradně při korunovaci,“ objasňuje BBC.

Koruna svatého Eduarda, nejvýznamnější kus mezi britskými korunovačními klenoty. Při své korunovaci ji na sobě měla Alžběta II. a koruna byla položena i na její rakviZdroj: Wikimedia Commons, Firebrace, CC BY-SA 4.0

Jenže ohledně korunovace královny manželky Camilly panovaly až dosud nejasnosti. Na rozdíl od vládnoucího krále (či královny) u jeho choti totiž není stanoven klenot určený pro tuto příležitost a i Camilliny předchůdkyně tak vždy měly možnost volby. Mezi předchozími královnami manželkami se ale přesto jistá tradice nakonec také vytvořila. Všechny dosavadní si totiž nechaly na korunovaci vyrobit zcela novou korunu.

Choť krále Karla III. se ovšem rozhodla, že v jejich šlépějích kráčet nebude. A tak si 6. května nasadí na hlavu klenot, který zdědila po rodině svého muže.

Stará koruna, nové diamanty

Vzhledem k tomu, že současný britský královský pár chce pojmout celý slavnostní ceremoniál o poznání skromněji než jeho předkové, není Camillina volba překvapivá. Jak navíc podotýká BBC, korunovace se bude konat za pokračující složité ekonomické situace a nákladné výstřelky - jako třeba tvorba nové koruny pro manželku krále plné vzácných kamenů - by tak nyní pověsti monarchie mohly spíše uškodit.

I tak se ale Camilla svým rozhodnutím zapíše do dějin. „Je to poprvé v novodobé historii, kdy se choť panovníka rozhodla použít stávající korunu místo toho, aby si nechala vyrobit novou. Buckinghamský palác uvedl, že Camillina volba je v zájmu udržitelnosti a efektivity,“ píše CNN.

Duchovní položí při korunovaci na hlavu Camille Korunu královny Mary (Queen Mary's Crown). „Klenot byl již převezen z pevnosti Tower of London, aby byl před ceremoniálem uzpůsoben pro královnu manželku,“ dodává BBC.

Korunovace krále Jiřího V. a královny Marie z Tecku. Královna si pro tuto příležitost dala vyrobit klenot nyní známý jako Koruna královny Mary. Nyní si jej při korunovaci svého chotě nasadí královna manželka CamillaZdroj: Wikimedia Commons, W. & D. Downey, volné dílo

Koruna královny Mary je součástí britských korunovačních klenotů od roku 1911, kdy byla vyrobena pro prababičku Karla III., manželku krále Jiřího V., Marii z Tecku. Koruna vznikla na zakázku právě u příležitosti korunovace tohoto královského páru.

Tři koruny tří královen manželek. Vlevo koruna královny manželky Alexandry, uprostřed koruna královny manželky Alžběty (zvaná Koruna královny matky), vpravo Koruna královny Mary:

Na korunovaci letošního 6. května ovšem lidé klenot na Camillině hlavě uvidí v mírně pozměněné podobě, než jak vypadal v roce 1911. Panovnice totiž dostala možnost si zděděnou korunu přizpůsobit k obrazu svému. Součástí designu koruny je například osm kovových půloblouků a podle uniklých informací nechá Camilla čtyři z nich odstranit.

„Zároveň se rozhodla uctít svou zesnulou tchyni Alžbětu II. tím, že do koruny nechá ke korunovaci zasadit diamanty Cullinan III, IV a V z osobní sbírky zesnulé britské panovnice. Tyto kameny už původně v Koruně královny Mary byly, Alžběta II. je ale nechala přeměnit na brože,“ připomíná stanice CNN.

Krvavý diamant

Volba korunovačního klenotu pro královnu choť Camillu byla ostře sledovaná. Jistý čas totiž ve bylo ve hře, že by si při ceremoniálu mohla nasadit korunu, kterou si na korunovaci svého muže nechala vyrobit královna Alžběta, babička Karla III., známá jako královna matka. Jenže součástí klenotu zvaného Koruna královny matky je i kontroverzní diamant zvaný Koh-i-Noor. „Jde o jeden z největších opracovaných diamantů světa. Nárok na tento kámen si dělají Indie, Pákistán a Írán,“ poznamenává BBC.

Replika slavného diamantu Koh-i-Noor.Zdroj: Wikimedia Commons, alva, CC BY 2.0

Lid Indie, bývalé britské kolonie, už desítky let tvrdí, že diamant patří jemu a britská královská rodina by jej měla vrátit. „A když se začalo zvažovat, že by snad korunu s kamenem Koh-i-Noor mohla na sobě při korunovaci mít Camilla, vyvolalo to opětovné žádosti Indů o vrácení diamantu a diplomatický spor,“ podotýká CNN.

Koh-i-Noor patří mezi nejslavnější a také nejkrvavější diamanty světa. Kámen byl objeven v Indii před tisíci let. Po opracování postupně vystřídal množství majitelů, býval také krvavou válečnou kořistí. „Procházel mezi dynastiemi, indickými panovníky i vetřelci, kteří na území Indie na nějaký čas vytvořili své státoprávní útvary,“ nastínil politický komentátor Saurav Dutt.

V 19. století se o diamantu dozvěděl britský vojevůdce Lord Dalhousie. A rozhodl se, že musí mimořádně vzácný kámen získat - stejně jako Indii. V polovině století jej vzal tehdejšímu indickému následníkovi trůnu. „Maharádža Randžít Singh, původní majitel kamene Koh-i-Noor, zemřel v roce 1839. O dekádu později vzali Britové diamant násilím z rukou jeho vystrašeného desetiletého syna. Ten byl v roce 1849 nejenže nucen vzdát se své říše, která se stala britskou kolonií, ale i vzácného kamene,“ připomíná BBC.

Z britské královské rodiny Koh-i-Noor jako první začala nosit královna Viktorie (nechala jej zasadit do brože) a po rozhodnutí královny matky o zasazení do koruny se stal součástí britských korunovačních klenotů. Jeho pochybná cesta do rukou Windsorů ale už celá léta vyvolává spory a kontroverze, a na korunovaci Karla III. je tím pádem unikátní diamant nežádoucí.

Korunovace Alžběty II.

Mimochodem, diamantové kontroverzi se však akt ani tak nevyhne. Předmětem sporů je totiž i diamant Cullinan II, který je součástí Britské imperiální koruny - jíž Karel III. zřejmě podle zvyklostí bude mít na hlavě v závěru ceremoniálu.

Alžběta II. při své korunovaci. Na hlavě má Britskou imperiální korunu. V závěru své korunovace si ji na hlavu dá i současný britský panovník Karel III. Součástí koruny je kontroverzní diamant Cullinan II.Zdroj: Wikimedia Commons, Cecil Beaton - Royal Collection RCIN 2153177, volné dílo

Tento kámen původem z Afriky věnovali počátkem 20. století britskému králi Eduardovi VII. k jeho narozeninám představitelé tehdejší britské kolonie na území dnešní Jihoafrické republiky. „Po skončení britské koloniální nadvlády představitelé Jižní Afriky požadovali vrácení diamantu, královská rodina jim ale nevyhověla, a tak kámen přezdívaný Druhá hvězda Afriky zůstává symbolem britské koloniální moci,“ připomíná server Marca.

Hudba od autora Koček

Další z novinek ohledně nadcházející korunovace, které zveřejnil Buckinghamský palác, se týká hudby při ceremoniálu. V chrámu zazní díla klasiků, například Georga Fridricha Händela. „Jenže jelikož má být korunovace Karla III. propojením tradičního a nového, vzniknou pro tuto příležitost i nové skladby,“ přibližuje BBC.

Celkem při korunovaci zazní dvanáct nových skladeb, zkomponovaných speciálně pro tuto příležitost. „Osobně je vybral král Karel III. Půjde o šest děl pro orchestr, pět pro pěvecký sbor a jedno pro varhany,“ doplňuje BBC.

Mezi zvolenými skladateli je i muzikálový autor Andrew Lloyd Weber, kterého proslavil mimo jiné muzikál Kočky. „Korunovační pochod pak skládá Patrick Doyle, který už v minulosti napsal hudbu pro královskou rodinu. Známý je také například oceňovaným soundtrackem k filmu Kennetha Branagha Jindřich V.,“ píše BBC.