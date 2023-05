Historický moment pro Spojené království se blíží. Už v sobotu 6. května se uskuteční korunovace současného britského krále Karla III., představitele světově nejostřeji sledované královské rodiny. Korunovace se ve Velké Británii koná poprvé po necelých 70 letech. Deník přináší přehled toho, co se v první květnovou sobotu v Londýně odehraje.

Britský král Karel III. (v době vzniku snímku byl ještě stále následníkem trůnu) s Britskou imperiální korunou. | Foto: Wikimedia Commons, House of Lords 2022 / Photography by Annabel Moeller, CC BY 2.0

Zdroj: Youtube

Zraky celého světa se budou v sobotu 6. května upínat k Londýnu. V britské metropoli se totiž uskuteční korunovace Karla III. Byť je fakticky panovníkem Spojeného království již ode dne smrti své matky Alžběty II., právě korunovace symbolicky stvrdí jeho postavení jako hlavy Velké Británie, Commonwealthu a anglikánské církve. Když se k tomu navíc připočte fakt, že korunovaci britského panovníka většina lidí ještě nezažila, neboť tou zatím poslední byla korunovace Alžběty II. před necelými 70 lety, je jasné, že Londýn čeká v sobotu historická událost.

Deník přináší přehled toho, co všechno se odehraje, jaké lidé uvidí korunovační klenoty i kdo přijal pozvání na událost s krycím jménem Operace Golden Orb (tedy Operace Zlaté královské jablko).

Časový rozvrh

To nejdůležitější se odehraje v sobotu 6. května. Mezi desátou a jedenáctou londýnského času (tedy mezi 11.00 a 12.00 SEČ) vyjede z Buckinghamského paláce takzvané Královo procesí. Průvod pojede po třídě The Mall podél St. James's parku ke Trafalgarskému náměstí, kde zabočí, následně přes Whitehall do Westminsterského opatství, kde se odehraje korunovace.

Korunovace Alžběty II.: Prosadila si kamery, nošení těžké koruny trénovala týdny

V procesí pojedou samozřejmě král Karel III. a královna Camilla. „Na rozdíl od zažité tradice ale směrem do opatství pojedou ne ve starém a nepohodlném Zlatém státním kočáře, ale ve Státním kočáře zhotoveném k Diamantovému jubileu Alžběty II.,“ upozorňuje na změnu BBC.

Tento kočár je lehčí a mnohem pohodlnější, má například zabudovanou i klimatizaci. V průvodu by lidé měli vidět cestou do opatství také prince Williama s princeznou Kate a dětmi.

Průvod dorazí k opatství krátce před jedenáctou londýnského času (tedy 12.00 SEČ), kdy začne korunovace. Měla by trvat zhruba hodinu.

Nácviky na korunovaci nového britského krále Karla III.Zdroj: Profimedia

Korunovaný královský pár se následně vydá v takzvaném Korunovačním procesí zpět do Buckinghamského paláce. Pojede stejnou trasou jako z něj.

„Toto procesí bude mohutnější než Královo procesí. Půjdou v něm příslušníci ozbrojených sil Velké Británie i zemí Commonwealthu a také čestné stráže. Jejich Veličenstva pojedou ve Zlatém státním kočáře, který byl naposledy k vidění při platinovém jubileu Alžběty II. Tento kočár byl vyroben v roce 1760 a poprvé byl použit v roce 1762. Od korunovace Viléma IV. v roce 1831 je využíván při každé korunovaci. Potáhne jej osm koní, a vzhledem k váze čtyři tuny pojede rychlostí kroku,“ upřesňuje web královské rodiny.

Korunovace se blíží. Princ Harry nakonec přijede, Meghan zůstane doma

Po návratu krále a královny do Buckinghamského paláce lidi čeká již tradiční vystoupení korunovaného panovníka, jeho chotě a nejbližších příbuzných na balkon paláce, odkud pozdraví shromážděné davy a společně budou pozorovat přelet letounů RAF.

Na přání Karla III. se na balkoně objeví jen takzvaně pracující členové královské rodiny, můžeme tedy očekávat, že uvidíme Karla III., královnu Camillu, prince Williama, princeznu Catherine, jejich tři děti, vévodu z Edinburghu Edwarda s manželkou a královskou princeznu Annu. Princ Harry bude na balkoně chybět.

Operace Zlatá koule: Královská rodina chystá korunovaci Karla III. Bude skromná

Přestože tímto sobotní oslavy skončí, akce budou v Británii pokračovat ještě další dva dny. V neděli večer se ve Windsoru uskuteční koncert, na němž vystoupí mimo jiné zpěváci Lionel Richie, Katy Perry, skupina Take That či operní pěvec Andrea Bocelli.

Program korunovace

Přestože má být korunovace Karla III. skromnější, než byly ceremonie jeho předchůdců, samotný korunovační akt se uskuteční přesně dle tradic.

Vše začíná Představením, kdy arcibiskup z Canterbury představí panovníka a zazní zvolání: Bůh ochraňuj krále! a fanfára. Následovat bude Složení slibu. „Král slíbí, že bude dodržovat zákon a ctít anglikánskou církev. Poté, co políbí Bibli, následně slib podepíše,“ uvádí magazín The Illustrated Coronation Edition, který vyšel ve Velké Británii speciálně u příležitosti korunovace.

Diamantová kontroverze. Choť Karla III. Camilla se volbou koruny zapíše do dějin

Poté se odehraje nejintimnější a nejposvátnější část obřadu. Jde o pomazání, které stvrzuje svatou pozici krále. Arcibiskup canterburský pomaže krále svatým olejem na hlavě, srdci, ramenou a rukou. Vzhledem k významu aktu většinou panovník bývá v tuto chvíli zakryt suknem.

„To, že zlaté sukno, které má zakrývat pohled na Karla III., má údajně být částečně průsvitné, ale naznačuje, že veřejnost by mohla dostat šanci sledovat i tento moment,“ upozorňuje list The Illustrated Coronation Edition. Pokud to tak opravdu bude, půjde o skutečně historickou chvíli.

Londýn pár dní před korunovací britského krále Karla III.Zdroj: Profimedia

Následovat bude Investitura, tedy uvedení panovníka do úřadu, kdy obdrží korunovační klenoty, a Usazení krále na trůn, kdy před ním pokleknou příslušníci šlechty - v případě Karla III. ale půjde o jediného muže, role se zhostí následník trůnu William.

Posledním bodem ceremonie bude korunovace královny Camilly, která rovněž dostane pomazání a znaky královské moci.

Korunovační klenoty

Karel III. dostane při korunovaci na hlavu a do rukou stejné předměty jako generace králů před ním. Na hlavu mu arcibiskup usadí Korunu svatého Eduarda. Jde o extrémně těžký klenot využívaný pouze pro účely korunovace britského panovníka. Vzhledem k její váze má tuto korunu každý panovník na sobě pouze jednou v životě, a to právě při korunovaci.

V rukou pak bude Karel III. držet Zlaté královské jablko reprezentující náboženskou a morální autoritu, zlaté žezlo zakončené křížem a vladařské žezlo zakončenoé holubicí. „První reprezentuje královskou moc a spravedlnost, druhé královu náboženskou roli,“ upřesňuje BBC.

Vzhledem k váze Koruny svatého Eduarda ji v závěru ceremonie Karel III. vymění za Imperiální korunu. S ní na hlavě pak pojede v procesí do Buckinghamského paláce.

Britské korunovační klenoty a koruny královen:

Co se týče královny manželky Camilly, ta bude korunována Korunou královny Mary. Jak již Deník informoval, je to vůbec poprvé, co bude při korunovaci “zrecyklována” již existující koruna, běžně si totiž manželky králů na tuto příležitost nechávaly zhotovovat nový klenot. Koruna královny Mary bude upravena dle požadavků Camilly, například do ní budou zasazeny diamanty z osobní sbírky Alžběty II.

Další použité předměty

Karel III. bude při korunovaci sedět na 700 let starém korunovačním křesle. K pomazání krále bude využit speciální svatý olej z Jeruzaléma. Jeho přesné složení je tajné, má ale obsahovat mimo jiné ambru, pomerančové květy, růže, jasmín a skořici.

Prokleté šperky s temnou minulostí: Kvůli diamantu Black Orlov umírali lidé

A pozornost přitáhne i hudba. V opatství zazní také 12 zcela nových skladeb, složených speciálně pro tuto příležitost. Jak již Deník informoval, korunovační hymnu pro Karla III. složil autor slavných muzikálů Andrew Lloyd Weber. Král chce rovněž složit poklonu svým zesnulým rodičům, i proto se budou Westminsterským opatstvím rozléhat například také tóny řecké pravoslavné hudby k připomínce zesnulého prince Philipa.

Dress Code

Zatímco u královny Camilly se počítá s dlouhou slavnostní róbou, a pozvaní hosté budou muset přijít buď v uniformách nebo slavnostních šatech, na vážkách zůstávalo, v čem bude korunován Karel III. Jeho předchůdci většinou měli slavnostní oblečení a hermelín. „Podle všeho ale bude Karel III. oblečen v uniformě,“ zmiňuje BBC.

Král Karel III., doprovázený Camillou, se účastní ceremonie k představení nových standardů a barev Royal Navy.Zdroj: Profimedia

Hlavní postavy korunovace

Kromě Karla III. a královny Camilly sehraje velkou roli při korunovaci ještě několik dalších lidí. Akt bude celebrovat nejvyšší duchovní anglikánské církve, arcibiskup canterburský, jímž je v současnosti Justin Welby.

Jak již bylo zmíněno, velkou roli dostal také princ z Walesu William, který bude představovat zástupce šlechty a poklekne před korunovaným králem. A důležitou povinnost bude mít také Williamův syn, princ George, který se společně s vnoučaty královny Camilly objeví v zástupu dětí, které budou “přivádět” Karla III. na korunovaci.

Princ George, princezna Charlotte a princ Louis v doprovodu svých rodičů vévody a vévodkyně z Cambridge.Zdroj: Profimedia

Pozvaní hosté

Ve Westminsterském opatství bude sedět zhruba 2000 pozvaných hostů, což je o šest tisíc méně, než měla Alžběta II. Po dlouhé nejistotě se nakonec zúčastní i králův mladší syn princ Harry, jeho manželka Meghan ovšem zůstane i s jejich potomky v USA.

Harry a Meghan na korunovaci? Máme podmínky, vzkázali. Událost rozděluje Brity

Pozvánku do opatství dostali samozřejmě nejvýznamnější britští političtí představitelé a stejně tak hlavy dalších států. Českou republiku budou reprezentovat prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová. Podrobný přehled hostů korunovace Karla III. přinese Deník v dalších dnech.

Obchodníci mají druhé Vánoce

S korunovací Karla III. se pojí také několik odlehčených zajímavostí. Královská rodina se snaží jít s dobou, a proto, stejně jako tomu bylo v případě Platinového jubilea Alžběty II., odhalila na Twitteru speciální emotikon pro korunovaci. Jde o zjednodušenou ikonku koruny svatého Eduarda.

A společně s královskou rodinou samozřejmě slaví také obchodníci, pro které korunovace představuje zvýšení tržeb. Již několik měsíců lze při návštěvě Velké Británie sehnat speciální korunovační suvenýry, a třeba i britské oděvní značky, jako například Marks & Spencer uvedly speciální korunovační edice oblečení.

Harry a Meghan nenechali na královské rodině nit suchou. Dokumentem začali válku

Značka cukrovinek Celebration zase před několika dny představila bustu Karla III. vyrobenou z čokolády, píše CNN. „Váží 23 kilogramů a tým sochařů a cukrářů vedený Jennifer Lindsey-Clarkeovou na ní pracoval 130 hodin, přičemž použil více než 17 litrů roztopené čokolády,“ upřesňuje CNN.

Praktické tipy pro ty, kteří vyrazí do Londýna

Pokud si někdo chce užít atmosféru korunovačního Londýna na vlastní kůži, musí počítat také s řadou omezení. Dopravní a bezpečnostní omezení v centru (tedy kolem trasy korunovačního průvodu, u Buckinghamského paláce a Westminsterského opatství) budou znatelná již od pátku 5. května.

Ve vyhrazených prostorech pro sledování průvodů se lidé mohou začít shromažďovat 6. května od šesti hodin ráno. „Platí princip, že kdo dřív přijde, ten bude mít lepší místo,“ poznamenává BBC.

Londýn pár dní před korunovací britského krále Karla III.Zdroj: Profimedia

Vzhledem k tomu, že korunovace je příležitostí k oslavě, bude podle toho v pátek i v sobotu upravena otevírací doba pubů, barů a hospod. „Budou mít otevřeno o dvě hodiny déle,“ upřesňuje magazín The Illustrated Coronation Edition.

Oslavy potrvají až do pondělí 8. května, které tím pádem bude pro Brity představovat volný den, zasvěcený různým charitativním akcím. Návštěvníci země ale musejí počítat s tím, že instituce jako banky či obchody zůstanou zavřené.