Masakr v Kosťantynivce? Tržiště omylem zasáhla ukrajinská raketa, tvrdí list

ČTK

Na tržiště v ukrajinské Kosťantynivce v Doněcké oblasti 6. září patrně omylem dopadla ukrajinská raketa vypálená komplexem Buk, napsal deník The New York Times po analýze této události. Úder v Kosťantynivce byl co do počtu civilních obětí jedním z nejhorších na Ukrajině v posledních měsících. Podle oznámení ukrajinského ministra vnitra Ihora Klymenka při něm 17 lidí zahynulo a 32 dalších utrpělo zranění.

Následky války v Charkovské oblasti. Ilustrační snímek | Foto: ČTK