Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

Jenže letos tomu bylo jinak. Královnu Alžbětu II. na balkon doprovodila pouze hrstka vybraných, takzvaných pracujících, členů královské rodiny s potomky. Stál vedle ní tehdy ještě princ Charles, jeho žena Camilla, princ William s rodinou, Královská princezna Anna s manželem, princ Edward s manželkou a dětmi a na kraji pak bratranci královny.

Bylo to symbolické gesto, které naznačilo, že největší pocty z rodiny si vyslouží pouze ti její členové, kteří nejtvrději pracují - že už nestačí být geneticky příbuzný, ale je potřeba si své postavení vysloužit věrnou službou. A právě v tomto trendu má podle odborníků pokračovat vláda nového britského panovníka - krále Karla III., který nastoupil na trůn po smrti zbožňované Alžběty II.

Již nyní se odborníci shodují, že Karel III. chce počet seniorních členů královské rodiny, tedy lidí "na výsluní" a také nejnákladnějších pro britské daňové poplatníky, výrazně zredukovat. A už má jasně vybráno, kteří jeho příbuzní se budou nejvíce v okolí koruny pohybovat a nejvíce ji zastupovat. „Nový okruh seniorních členů královské rodiny bude velmi pravděpodobně zahrnovat pouze krále Karla III., královnu manželku Camillu, prince Edwarda s manželkou Sophie, prince Williama s manželkou Catherine a Královskou princeznu Annu,“ píše server Business Insider.

Nový král Karel III. a jeho syn a následník trůnu princ William přijíždějí k Westminsterskému opatstvíZdroj: ČTK/AP/Emilio Morenatti

Změny se samozřejmě dotknou i lidí v Buckinghamském paláci, kteří nejsou příbuznými - tedy personálu kolem panovníka. Velmi pravděpodobně bude jejich součástí i propouštění.

Deník představuje, na koho se Karel III. míní během svého panování spoléhat a kdo budou jeho rádci a nejbližší spolupracovníci.

Opora. Pro matku i bratra

Mezi nejemotivnější chvíle desetidenního loučení s královnou Alžbětou II. patřila vigílie, kterou u její rakve držely její čtyři děti - král Karel III., jeho sestra Anna a mladší bratři Andrew a Edward. Sourozenecká jednota, kterou přinesl skon panovnice, má pokračovat i v době vlády Karla III. - tedy s jednou výjimkou.

Mluví se o tom, že nejvíce se nový britský panovník chce „opírat“ a radit se svou mladší sestrou, Královskou princeznou Annou. Obě nejstarší dětí královny Alžběty II. od sebe dělí jen ani ne dvouletý věkový rozdíl, díky čemuž si byly po celý život, navzdory některým názorovým rozporům, extrémně blízké. Královská princezna Anna navíc bývá opakovaně označována za vůbec nejtvrději pracující členku královské rodiny - stačí vzít v potaz počet jejích veřejných vystoupení a aktivit, které se zhruba rovnají tomu, co jako princ zvládal Karel III. „Je extrémně pravděpodobné, že se na svou sestru bude král Karel III. obracet jako na svou rádkyni a důvěrnici,“ nastiňuje v analýze Annina postavení list The Guardian.

V její prospěch hraje také to, že v posledních měsících to byla s bratrem Karlem III. právě ona, kdo byl nejblíže královně. A to, jaké bude její postavení v dalších měsících a letech, naznačily i úkoly, které jí připadly v období loučení se se zesnulou panovnicí. „V linii následníků na trůn se sice posunula postupně až na šestnácté místo, ale její postavení druhého nejstaršího dítěte zesnulé královny ji staví v rámci královské rodiny do popředí. V době nástupu Karla III. na trůn zaujala hlavní postavení v období smutku za královnou Alžbětu II. - musela se zhostit emotivního úkolu, kdy doprovázela po Británii rakev s ostatky své matky,“ zmiňuje The Guardian.

Královská princezna Anna se řadí mezi pokrokovější členy královské rodiny. Jako jediné dítě královny Alžběty II. vysloveně odmítla, aby její děti dostaly tituly, čímž umožnila svým potomkům Zaře Tindallové a Peteru Phillipsovi, aby žili relativně běžný život. „V některých kruzích je za tento krok, který souzní se zúžením počtu seniorních členů královské rodiny, obdivována,“ píše The Guardian. Ona sama také jako první člen britské královské rodiny získala jako sportovkyně (věnovala se jezdectví) medaile z mezinárodních šampionátů.

Bezproblémový bratr

Druhou sourozeneckou oporou má být pro krále Karla III. jeho mladší bratr Edward, hrabě z Wessexu, a jeho manželka Sophie. „Král se bude opírat a spoléhat se na své sourozence, s klíčovou rolí pro princeznu Annu a hraběte Edwarda,“ konstatuje britský list The Mirror.

Edward, nejmladší syn královny Alžběty II. a prince Philipa, je po celý život považován za nejméně problematické dítě tohoto páru. Jako jediný se nerozvedl, nikdy jej neobklopovaly skandály. Jeho žena, hraběnka Sophie, navíc podle mnoha zdrojů patřila k úzkému okruhu nejbližších přátel a důvěrníků královny Alžběty II. „Kdybyste se ptali, kdo je oblíbeným dítětem Jejího Veličenstva, není to nikdo z jejích čtyř potomků. Je to její snacha,“ měla se v anonymitě vyjádřit jedna ze dvorních dam.

Britský princ Edward údajně rovněž patří mezi lidi, kteří zahlédli přízrak HMS EurydiceZdroj: Wikimedia Commons, Northern Ireland Office, CC BY 2.0

Pro hraběnku platí to samé, co pro jejího manžela - jde o diskrétní osobu bez skandálů, tvrdě pracující pro královskou rodinu. „Po smrti prince Philipa role Edwarda a jeho rodiny v monarchii výrazně posílila - a jistě bude zajištěno, že bude ještě výraznější po smrti královny,“ píše list The Mirror.

Dlouhodobě se spekuluje o tom, že princ Edward, nyní hrabě z Wessexu, v blízké době zdědí titul po zesnulém princi Philipovi - tedy vévoda z Edinburghu, přičemž hraběnka Sophie by se stala vévodkyní z Edinburghu, pyšnila by se tedy titulem, který patřil samotné Alžbětě II. Podle většiny zdrojů byl přechod titulu na tento pár přáním samotného prince Philipa, královna Alžběta II. jej ale svému synovi a snaše za života neudělila. Očekává se ovšem, že tento krok učiní jako stvrzení významného postavení prince Edwarda právě Karel III.

Naopak další bratr Karla III., Andrew, žádnou výraznou roli v jeho příštím panování nesehraje. Už královna Alžběta II. mu odebrala tituly a odstranila jej z okruhu seniorních členů královské rodiny poté, co se ukázalo, že je zapletený do sexuálního skandálu kolem Jeffreyho Eppsteina. „Mluvilo se ale o tom, že královna nadále financuje nákladný životní styl svého syna,“ připomíná portál Page Six.

Očekává se, že král Karel III. v tomto pokračovat nebude, a svého mladšího bratra z rodiny ještě více vyčlení - respektive zastaví přísun peněz.

Nová Diana

Velkou oporou pro nového krále má být dle očekávání i jeho slov samozřejmě jeho manželka Camilla. Jak bylo již potvrzeno, jejím novým titulem je královna manželka, přičemž používání titulu si přála i samotná královna Alžběta II. jako výraz uznání služby, kterou Camilla jako členka královské rodiny vykonává.

Ještě více povinností jako seniorní členy královské rodiny s nástupem Karla III. na trůn dle očekávání čeká prince Williama a jeho manželku Catherine. Na ty přešly jednak tituly vévody a vévodkyně z Cornwallu, které předtím patřily Charlesovi a Camille, jednak pak tituly prince a princezny z Walesu.

Catherine, i po letech manželství často jmenována svým dívčím jménem Kate Middletonová, se tak nově honosí titulem, který náležel její zesnulé tchýni, princezně Dianě. Stejně jako ona je princezna Catherine mezi veřejností extrémně populární.

Vévodkyně Meghan a princ HarryZdroj: Profimedia

V okruhu nejbližších krále Karla III. ovšem i nadále bude chybět jeho mladší syn, princ Harry, který se postavení seniorního člena královské rodiny vzdal i s manželkou Meghan Markleovou. Pár žije a i nadále plánuje žít v USA, a již mu nepřísluší užívat tituly Jejich Královské Výsosti. Přestože princ Harry i se ženou stojí v období truchlení za královnou Alžbětou II. po boku svých příbuzných, a král Karel III. ve svém prvním projevu uvedl, že jeho mladší syn a jeho manželka mají nadále jeho lásku, spekuluje se, že ve skutečnosti se rozkol, který nastal mezi Harrym a zbytkem královské rodiny, nijak nezmírnil.

Tým Karel III.: diplomat i Churchillův vnuk

Rodinní příslušníci nejsou jediní, o koho se nový král opírá. Za sebou má tým nečlenů královské rodiny, zaměstnanců. Nejblíže novému králi bude podle britských médií jeho dlouholetý osobní tajemník Clive Alderton. „Tento muž je považován za pravou ruku Karla III., jeho osobním tajemníkem je již léta. Předtím, než začal pracovat pro Clarence House (původní sídlo prince Charlese), působil jako britský velvyslanec v Maroku, ovšem už předtím, mezi lety 2006 a 2012,pracoval pro tehdejšího prince Charlese a jeho ženu Camillu,“ píše britský Hello Magazine.

Alderton jako diplomat působil mimo jiné ve Francii či Singapuru. „Po boku krále Karla III. se pětapadesátiletý Alderton pravidelně objevuje od roku 2015 a jeho postavení tak bude pravděpodobně nadále velmi významné,“ uvádí server Daily Mail.

Pobočníkem krále Karla III. bude podle všeho major Johnny Thompson z Royal Regiment of Scotland. „Léta pracoval pro královnu Alžbětu II. Od chvíle její smrti bývá často fotografován po boku Karla III. Jeho odpovědností bude detailní plánování každodenního králova programu,“ zmiňuje Hello Magazine.

Předpokládá se dále, že král Karel III. se nadále bude obracet s prosbou o rady i na své nejbližší přátele - řadí se mezi ně například vnuk Winstona Churchilla Sir Nicholas Soames, vnuk strýce prince Philipa, Norton Knatchbull, lord Mountbatten, či bývalý spolužák Karla III. z univerzity Hugh van Cutsem.

Zemětřesení v Buckinghamském paláci

Nástup Karla III. na trůn ovšem pro řadu lidí může znamenat konec kariéry. Jak odhadl server Business Insider, pro královskou rodinu nyní pracuje více než 1 100 zaměstnanců. A podle některých zdrojů část z nich nyní přijde o zaměstnání, jednak proto, že král Karel III. chce celkově počet zaměstnanců snížit, jednak proto, že mezi svými nejbližšími spolupracovníky bude pravděpodobně chtít i jiné lidi, než pracovali pro jeho matku.

Propuštění by se dle listu The Guardian mohlo dotknout například zaměstnanců z bývalé rezidence krále Clarence House. „Více než stovka z nich dostala v uplynulých dnech upozornění, že by mohli přijít o práci. Jde třeba o zaměstnance z finanční kanceláře, z týmu komunikace či péče o domácnost,“ uvedl The Guardian.

Je totiž možné, že král Karel III. bude nově trvale žít jinde, nejpravděpodobněji v Buckinghamském paláci, a domácnost v Clarence House tak nebude potřeba udržovat v chodu.

Naopak v Buckinghamském paláci by se tak změny nejpravděpodobněji měly dotknout spíše než běžného personálu nejbližších spolupracovníků královny Alžběty II., neboť král Karel III. si bude chtít pochopitelně držet v blízkosti "své" lidi. „Královnini blízcí tak pravděpodobně buď odejdou do důchodu, nebo budou zastávat jiné pozice,“ zmiňuje list Daily Mail. Odchod se bude podle všeho týkat královnina osobního tajemníka či její garderobiérky Angely Kellyové.