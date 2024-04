Britský král Karel III. se po dvou měsících od oznámení, že má rakovinu, vrací a přebírá zpátky své povinnosti mimo Buckinghamský palác. Během doby, kdy se stáhl do soukromí, se léčil a nabíral síly.

Karel III. ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Jacob King

Pětasedmdesátiletý Karel III. začne od úterý pomalu přebírat zpátky královské povinnosti, které ho nutí opustit domov. „Poslední tři měsíce se soustředil jen na léčbu nedávnou diagnostikované rakoviny,“ sdělil mluvčí Buckinghamského paláce Tobyn Andreae.

Lékaři jsou nadšení z toho, jaký pokrok král od začátku února udělal. Bližší informace k rakovině ale Andreae neuvedl. Aby se hlava státu mohla nadále léčit, Palác upravil letní program do méně náročné podoby. „Tempo pečlivě přizpůsobíme tomu, jak bude pokračovat rekonvalescence Jeho Veličenstva,“ sdělil mluvčí.

Král podpoří léčbu rakoviny

První krok vladař udělá v úterý, kdy i s manželkou Camillou plánuje navštívit blíže nespecifikované centrum pro léčbu rakoviny. Chtějí se tam setkat s lékaři i pacienty. „Tato návštěva je první z řady událostí, které Jeho Veličenstvo v nadcházejících týdnech čekají,“ sdělil Andreae. Centrum se nepodílelo na králově léčbě, uvedl deník The Guardian.

Nejbližší velká událost, kterou bude mít vladař opět ve svých rukou, je červnová návštěva japonského císaře a císařovny v Británii, informoval server NPR.

Král si i nadále ponechá státní povinnosti, které plnil i v průběhu léčby. Patří mezi ně například podepisování vládních dokumentů nebo jednání s premiérem Rishim Sunakem.

Více povinností na méně královských hlav

Návrat Karla III. uvolní ruce ostatním členům královské rodiny. Ta se dostala do svízelné situace, neboť na vykonávání povinností mimo Palác zbyli jen tři lidé. Přestože jsou to většinou události, jako je přestříhávání pásek či předávání vyznamenání, je to důležitá součást práce moderních aristokratů.

Královu rakovinu tutlali. Nemoc přispěla k předčasné smrti dědy Karla III.

První náznak komplikací přišel s rozhodnutím prince Harryho a vévodkyně Meghan zříct se v roce 2020 těchto úkolů. Větší problémy ale nastaly až v letošním lednu, kdy se král začal léčit se zvětšenou prostatou a zmizel z očí veřejnosti.

Diagnózu rakoviny oznámil v únoru, zatímco byla princezna Kate v nemocnici kvůli operaci břicha. O měsíc později oznámila, že má rakovinu i ona. Princ William se tehdy rozhodl ženu podpořit a zůstat s ní a dětmi doma.

Většinu práce udělala Camilla

Na veškeré povinnosti mimo Palác tak zůstala sama královna Camilla, králova sestra princezna Anne a mladší bratr princ Edward. Camilla, kterou kdysi Britové neměli rádi kvůli její roli v rozvodu manžela a princezny Diany, nyní hrála obzvláště významnou úlohu. Krále zastupovala na nejdůležitějších událostech.

Návrat krále je pro něj příležitostí oživit vládu, od které lidé očekávali modernizaci monarchie a upevnění role královské rodiny ve 21. století. „Myslím, že je náročné mít funkční monarchii, když je hlava státu delší dobu pryč. A tohle mi připadalo jako dlouhá doba,“ řekl královský historik George Gross agentuře AP.