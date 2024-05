V pondělí 6. května uplynul rok od korunovace britského panovníka Karla III. Těchto dvanáct měsíců bylo pro krále i jeho manželku Camillu mimořádně náročných. Těžkosti ale ustáli, a dokonce stoupla jejich popularita. Výročí korunovace si Karel III., který se teprve před pár týdny vrátil po léčbě rakoviny k vykonávání veřejných povinností, připomněl darem, který se nesl v ekologickém duchu a zaznamenal historické prvenství.

Král Karel III. se v den korunovace pozdravil s příznivci na procházce před Buckinghamským palácem v Londýně. | Foto: Profimedia/Toby Melville/WPA-Pool

Je to tradice stará přes 700 let. Od dob krále Eduarda II. a jeho korunovace z roku 1308 dostávají britští králové v jistém časovém odstupu po korunovaci takzvaný korunovační svitek. Jde o historický záznam i oficiální státní dokument, v němž je zaznamenán například průběh korunovace či jsou vyjmenováni hosté, kteří se slavnostního ceremoniálu zúčastnili. V 17. století používali svitky svých předchůdců noví panovníci třeba k tomu, aby zjistili, co se dělo na dřívějších korunovacích, aby ty jejich byly ještě pompéznější.

Historicky byly svitky také důkazem oprávněnosti panovníkovy vlády. „Ve středověku, kdy se o korunu mnohem více bojovalo, to byly důležité záznamy o autoritě nastupujícího panovníka,“ řekl pro BBC Sean Cunningham z britského Národního archivu.

K tomuto účelu sice už nyní neslouží, tradici ale Britové udržují dosud. A tak počátkem května dostal svitek i současný britský panovník Karel III. Symbolicky si jej převzal jen pár dní předtím, než v pondělí 6. května oslaví roční výročí své korunovace. A stejně jako ceremoniál před rokem ukázal, že se Karel III. snaží být moderním panovníkem vhodným pro 21. století, něco podobného se mu nyní povedlo i se svitkem.

Král ekologicky, lidé online

21 metrů dlouhý svitek, který kaligrafka popsala za 56 dní více než jedenácti a půl tisíci slovy, je totiž oproti dokumentům z dřívějších korunovací ohleduplnější k přírodě. „Rukopis poprvé není vyroben ze zvířecích kůží,“ zmínila BBC.

Pro svitek Karla III. byl použit vysoce kvalitní papír. Po představení královi a královně Camille dokument poputuje do archivu, kde bude uložen spolu se 17 dalšími dochovanými svitky.

Další výraznou novinkou je, že si obsah svitku může přečíst kdokoliv z celého světa. Vůbec poprvé totiž britské úřady připravily i jeho online verzi, která je od pátku 3. května dostupná na webu www.coronationroll.gov.uk/roll/. Zatímco na fyzickém svitku lze najít umělecké písmo a namalované ilustrace, online si zájemci dokument prohlédnou s běžným fontem, který je doplněn fotkami. „Online prezentace zahrnuje také video, společně s rozhovory s některými z účastníků korunovace,“ uvedla agentura AP.

Těžký rok

Online zveřejnění svitku zřejmě zůstane jedinou zásadní událostí spojenou s rokem od korunovace. Velké oslavy výročí král Karel III. nechystá. Je to totiž jen pár dní, co se vrátil k veřejným vystoupením poté, co v uplynulých měsících podstupoval léčbu rakoviny. Nemoc mu diagnostikovali v lednu, kdy absolvoval zákrok týkající se zvětšené prostaty. Jeho návrat do plného pracovního režimu je sice vnímán jako dobré znamení, návrat Karla III. na veřejnost bude ale postupný.

Královský komentátor BBC Sean Coughlan poznamenal, že dvanáct měsíců od chvíle, kdy Karlovi III. položil ve Westminsterském opatství arcibiskup canterburský na hlavu korunu svatého Eduarda, bylo pro panovníka i královnu Camillu obdobím plným kontrastů. „Absolvoval státní návštěvu Francie (v září 2023, pozn. red.), která byla vnímána jako diplomatický úspěch, a Keni (v listopadu 2023, pozn. red.), kde se vyjádřil k náročné otázce koloniálního dědictví,“ připomněl Coughlan některé úspěchy.

Na druhou stranu se Karel III. kromě boje s vážnou nemocí, která od plnění veřejných povinností odstavila také největší eso v rukávu britské královské rodiny - princeznu Kate, musel ve svém prvním roce po korunovaci potýkat také s kolísající důvěrou v Korunu. „Největší nadšení pro monarchii se koncentruje mezi staršími věkovými skupinami, což je dlouhodobá výzva pro Buckinghamský palác,“ zhodnotil Coughlan.

Podle něj je největším královým úkolem po nadcházející léto po náročném začátku letoška opět vzbudit v Británii nadšení, jaké zavládlo v době jeho korunovace.

Pozitivní zprávou pro Palác ale může být, že Britové mají stále raději královnu Camillu, která titul královna - nikoliv pouze královna manželka - dostala právě před rokem při korunovaci. Podle listu The Times obyvatelé Spojeného království ocenili, s jakou vervou zastoupila krále v době, kdy musel kvůli léčbě rakoviny odříct veřejná vystoupení.