Operace Londýnský most. Tak zní krycí název plánu událostí následujících po smrti královny Alžběty II. Připraveny byly již před dlouhými léty, jelikož při pohřbu monarchy musí být dodržena celá řada protokolárních náležitostí. Nyní nastala smutná chvíle, kdy musí být použity v realitě.

Jelikož královnino úmrtí bylo oznámeno teprve před malou chvílí, je zatím nejasné, zda budou dodrženy plány včetně veškerých detailů. Obecně se ale předpokládá, že nejdůležitější body se v následujících dnech odehrají přesně tak, jak je naplánováno. V následujících dnech ovšem bude teprve potvrzena například účast jednotlivých zahraničních politických lídrů na pohřbu královny či přesný čas jejího pohřbu.

Podrobnosti Operace Londýnský most unikly na veřejnost loni, napsal o nich server Politico.

Královnina smrt je v dokumentech označena jako Den D. „Den úmrtí královny je označen jako Den D a každý následující den až do jejího pohřbu, jako D+1, D+2 a tak dále," píše web Irish Times. Pohřeb by se dle plánu měl odehrát na desátý den od smrti panovnice, mluvilo se ale i o dvanáctém dni. Pohřeb by se tedy mohl uskutečnit 18. září.

O smrti královny Alžběty II. byli jako první, ještě před tím, než byl její skon oznámen před chvílí veřejně, přesně dle těchto dokumentů, informováni nejvyšší političtí představitelé země. „Podle protokolu premiéra země (v současnosti Liz Trussovou) informuje o úmrtí královnin osobní sekretář,“ píše server Politico.

Ministerští úředníci obdrželi mimo jiné e-mail. „Drazí kolegové, píši se smutkem, abych vás informoval o smrti Jejího Veličenstva královny," stálo ve zprávě.

Složení pocty

Již nyní je, přesně dle plánů Operace Londýnský most, v černé barvě také oficiální webová stránka královské rodiny. Černé pruhy lze vidět rovněž na stránkách všech britských ministerstev.

Velká Británie již má nového panovníka, králem se úmrtím Alžběty II. oficiálně stal přesně dle jejího přání její syn Charles. „Velká Británie není nikdy bez panovníka, následník se stává panovníkem momentem úmrtí předchozího panovníka,“ vysvětluje server Insider.

Životní dráha královny Alžběty II.Zdroj: DeníkCharles bude znám jako král Charles III. (Karel III.). Jeho nástupem na trůn, tedy osobou s titulem princ z Walesu, se stává jeho syn princ William. Charlesova manželka Camilla je nově, opét přesně dle přání zesnulé královny Alžběty II., titulována jako královna manželka.

V šest hodin podvečer po úmrtí královny přednese svůj první projev jako nový panovník právě Charles. Půjde o televizní projev.

V D+1, tedy den po smrti královny, bude její tělo převezeno ze skotského Balmoralu, kde zemřela, do londýnského Buckinghamského paláce.

V D+2, tedy na třetí den po smrti královny, je plánována první oficiální cesta nového panovníka po Spojeném království. Cestu by dle plánů měl Charles zahájit ve skotském království, následně se přesune do Severního Irska.

Čtvrtý den po smrti královny se odehraje zkouška operace Lion (Lev). Půjde o zkoušku procesí s rakví z Buckinghamského paláce do Westminsterského. Ve Westminsteru bude rakev vystavena od šestého do devátého dne, přičemž na desátý den se odehraje pohřeb. „Ve třech dnech před pohřbem bude místo pro veřejnost otevřeno 23 hodin denně. VIP hosté dostanou lístky, které jim umožní přijít v konkrétní čas," nastiňuje dění následujících dní server Politico.

Jak dále uvádí server Insider, očekává se, že následující dny budou pro Velkou Británii vzhledem k celonárodnímu smutku ekonomicky velmi náročné.

Královnin pohřeb

Pohřeb královny se odehraje na desátý nebo dvanáctý den po jejím úmrtí. V tento den bude ve Spojeném království vyhlášeno takzvané bankovní volno, lidé tedy nebudou muset jít do práce a zavřeny budou obchody i muzea a další instituce. Očekává se, že Londýn zaplní davy truchlících, a pro bezpečnostní složky tak půjde o mimořádně náročný den.

Královna Alžběta II. bude mít státní pohřeb. „Rakev bude přesunuta do Westminsterského opatství. V devět hodin ráno bude jednou odbíjet zvon Big Ben, po zbytek dne pak bude jeho srdce překryto speciální koženou přikrývkou a jeho další zvonění po celý daný den pak bude utlumeno,“ uvádí server Insider.

Očekává se, že pohřbu se účastní političtí lídři z celého světa, především pak ze zemí Commonwealthu a nejbližších spojenců Velké Británie. Pohřeb bude vysílán v televizi i rádiu. Očekává se, že jej bude sledovat minimálně třetina světové populace - například pohřeb populární princezny Diany v roce 1997 tehdy sledovalo odhadem 2,5 miliardy lidí z celého světa.

Mši na pohřbu královny povede arcibiskup canterburský, jímž je aktuálně Justin Welby. Arcibiskup je druhou nejvýše postavenou osobností anglikánské církve hned po panovníkovi.

Po pohřbu bude tělo zesnulé královny Alžběty II. uloženo do kaple na Windsoru. Královna bude odpočívat vedle svého loni zesnulého manžela, prince Philipa.