V pátek 8. září uplyne rok od smrti britské panovnice Alžběty II. Okamžikem jejího skonu korunu zdědil její nejstarší syn Karel III.. První rok jeho panování přinesl velkolepou korunovaci či růst vlivu a popularity prince Williama a princezny Kate. S princem Harrym a jeho ženou Meghan je ale rodina dál rozhádaná.

Britská královna Alžběta II. | Foto: Profimedia.cz

Čtvrtek 8. září 2022, půl sedmé večer. Moderátor BBC v živém speciálním vysílání oznamuje zprávu, jakou obyvatelé Velké Británie neslyšeli desítky let. Panovník je mrtev, Alžběta II. ve věku 96 let zemřela.

Královna zemi panovala více než 70 let, většina Britů nikoho jiného na trůnu nezažila. Korunu převzal její nejstarší syn Karel III., což sice nebylo nečekané, ale zatímco Alžběta II. se mezi Brity těšila všeobecné popularitě, bývalý princ Charles a jeho choť Camilla si od chvíle jeho rozvodu s první manželkou Dianou všeobecnou přízeň lidí nezískali.

Podle analýz se Karel III. zatím předvedl jako schopný panovník a pokračuje ve šlépějích své matky. „První rok vlády Karla III. se nesl spíše v duchu kontinuity než transformace a nastaly spíše změny ve stylu než v podstatě,“ konstatuje například analýza agentury AP.

Podobně zní i komentář britské stanice ITV. „Karlova vláda je víc o kontinuitě než radikální změně,“ stojí v něm.

Jsou nenápadné. Přesto změny nastaly

Už s nástupem Karla III. na trůn se hojně skloňovalo, že bude muset obhájit existenci konstituční monarchie vedle stále sílících hlasů části Britů volající po republice. Král sám naznačil, že chce z monarchie udělat moderní instituci hodnou 21. století, včetně zúžení výdajů a počtu seniorních členů královské rodiny. „V tomto směru ale musí ještě hodně dokázat. Naděje, že by mohl instituci „zeštíhlit“, na splnění čeká. A nezdá se, že by udělal velký pokrok v rozhodování, co dělat se svým zneuctěným bratrem, princem Andrewem, nebo odcizeným synem, princem Harrym,“ konstatuje analýza listu Washington Post.

Byť žádná revoluce (zatím) nepřišla, řadou drobných změn Karel III. přeci jen "Firmu", jak se někdy královské rodině přezdívá, posouvá do nové roviny. Shrnout by se jeho počínání dalo zhruba takto: zachování tradic ano, ale rovněž přiblížení k lidem a uznání, že svět se změnil.

Jak si Británie připomene 1. výročí smrti Alžběty II.?



- Na území Spojeného království se žádná speciální připomínková akce nechystá.



- Královská rodina si úmrtí své hlavy připomene v soukromí a tichosti. Výročí prožijí seniorní členové na panství Balmoral, kde Alžběta skonala.



- Podle listu Daily Mail král neposkytne veřejné vyjádření, očekává se ale projev od prince Williama a princezny Catherine. Není jasné, zda bude vysílán živě, nebo bude nahraný ani jakým kanálem bude zveřejněn.



- V Londýně 8. září na počest nástupu Karla III. na trůn zazní výstřely z děl, uvádí web britské královské rodiny.

Odborníky na královskou rodinu oslovené magazínem People překvapilo, jak hladce nakonec změna na trůnu prošla. Chválí Karla III. za to, že je civilnější než jeho matka a má blíž k lidem. „Jeho schopnost bavit se s kýmkoliv je skutečné plus. Je správným mužem ve správné chvíli,“ myslí si komentátorka Ingrid Sewardová.

A podobně mluví i autorka královských životopisů Sally Bedell Smithová, oslovená listem Washington Post, která vyzdvihuje Karla III. za to, že je uvolněnější a působí lidštěji.

Důkazem nového přístupu k panování byla korunovace. „Karel III. seděl v 700 let starém korunovačním křesle ve Westminsterském opatství, arcibiskup z Canterbury mu na hlavu položil korunu posetou drahokamy. Ale panovník se také postaral o to, aby zde bylo místo i pro jiná náboženství, přičemž ceremonie se poprvé zúčastnili vůdci nekřesťanských vyznání. A zatímco se televizní kamery zaměřovaly na prezidenty a premiéry, lordy, dámy a královskou rodinu, v publiku byly také desítky lidí pozvaných jako poděkování za práci, kterou dělají pro charitativní organizace, školy a programy pro mládež po celé zemi,“ vysvětluje AP.

Zdroj: Youtube

Cesta k neutralitě

Podle agentury AP Karel III. rovněž za první rok vlády dokázal, že je skutečně diplomatem. O tom sice část lidí vzhledem k tomu, že si jako následník často nebral servítky, pochybovala, radikálních prohlášení se ale přeci jen vzdal a přijal omezení, které role neutrálního monarchy přináší. „Stále se zajímá o životní prostředí, ale přistupuje k tomu jinak, než když byl princem z Walesu. Řídil se vládní radou nezúčastnit se summitu COP27 o klimatické změně v Egyptě, i když to bylo proti jeho instinktům. Místo toho raději uspořádal recepci v Buckinghamském paláci pro nejvýznamnější obhájce životního prostředí. Podporuje Ukrajince žijící v jeho zemi, ale už neposkytuje velké projevy o ruské invazi,“ nastiňuje stanice ITV.

Zásadní okamžiky „roku bez královny“



- pohřeb Alžběty II., 17. září 2022



- zveřejnění dokumentu Harry a Meghan na Netflixu, prosinec 2022 - první velký „útok“ Harryho a Meghan na královskou rodinu po smrti Alžběty II. Zazněla opakovaná obvinění královské rodiny z rasismu, psychického týrání Meghan a podsouvání informací o vévodech ze Sussexu bulváru



- zveřejnění podoby bankovek s portrétem Karla III., 20. prosince 2022 - do oběhu se začnou nové libry dostávat v polovině příštího roku



- první vánoční projev Karla III., 25. prosinec 2022 - Karel III. vzdal poctu Alžbětě II. a uctil si lidi pracující pro charitu



- uvedení memoárů prince Harryho „Náhradník“, leden 2023 - otevřená zpověď prince Harryho plná kontroverzí - nejen o něm, ale i o hádkách s královskou rodinou



- první zahraniční cesta Karla III., březen 2023 - vydal se do Německa, za návštěvu si vysloužil chválu



- korunovace, 6. května 2023 - korunovace byla dle očekávání skromnější. Karel III. před korunovací nechal oznámit, že jeho choť Camilla bude titulována jako královna, ne královna manželka



- vydány první pasy ve jménu Jeho Veličenstva Karla III., červenec 2023

Podle královského životopisce Huga Vickerse se svých názorů nevzdal - už je ale nebude hlasitě vykřikovat, nýbrž prosazovat v zákulisí. „Je nadále velmi aktivní. Ale dělá to v soukromí, tak jako mnoho jiných monarchů,“ prohlásil pro Washington Post.

A zdá se, že si národ nakonec přeci jen získal. „Většina lidí pokrčila rameny nad Karlovými občasnými faux pas a místo toho se soustředila na úspěchy, jakým byla jeho první státní návštěva v Německu, kde král ohromil tím, že při projevu k zákonodárcům bez námahy přepínal mezi angličtinou a němčinou,“ konstatuje AP.

Přesto si podle profesorky dějin moderní monarchie na University London Anny Whitelockové, kterou oslovila BBC, Karel III. svou identitu jako monarcha stále teprve buduje.

A i když na rozdíl od éry Alžběty II. přibývá antimonarchistických protestů, podle nového průzkumu YouGov mezi 2000 mladými lidmi si 59 procent z nich myslí, že Karel III. osobně vykonává svou práci dobře, uvádí BBC.

Harry a Meghan: Usmíření se nekoná

Problémem, který se s Karlem III. potáhne i dál, je rozkol s jeho mladším synem Harrym. Když Alžběta II. zemřela a po jejím skonu vystoupili se zbytkem rodiny princ Harry s manželkou Meghan, mnozí doufali, že smrt milované panovnice by mohla přinést usmíření. Marně. „Podle odborníků na královskou rodinu Karel v prvním roce na britském trůnu prošel opatrnou, ale úspěšnou cestou, avšak nad jeho vládou stále visí rozbroje v rodině,“ uvádí analýza agentury Reuters.

Jakoby smrt Alžběty II. znamenala zborcení poslední přehrady, která ještě zadržovala válku vévodů ze Sussexu a zbytku královské rodiny. „Vztahy Karla III. a Harryho ještě ochladly,“ píše Washington Post.

Trailer k dokumentu Harry a Meghan:

Zdroj: Youtube

Nejdříve streamovací služba Netflix zveřejnila dokument, v němž Harry a Meghan zopakovali tvrzení o rasismu ze strany královské rodiny a nepřiměřeného mediálního honu, následně Harry pustil do světa autobiografii, v níž popsal rvačku s princem Williamem a opakovaně kritizoval královnu Camillu. Buckinghamský palác to přešel mlčením.

Naopak dle očekávání posílilo postavení prince Williama a jeho manželky, princezny Catherine, příštího krále a královny, píše magazín People. Dokázala to i Karlova korunovace. William stojí otci po boku a Karel III. jej zas vybídl, že v roli následníka trůnu může mluvit odvážněji.

Princezna Catherine zase převzala roli nejviditelnější členky britské královské rodiny. Její popularita je v porovnání s usedlou Camillou ohromná. Mimochodem, nové postavení princezny z Walesu prý dokazuje i její současný šatník. Za života Alžběty II. totiž při všech akcích musela nejvíce zářit (barevně) právě panovnice, aby se všechny oči upíraly na ni. A tuto výsadu nepřevzala Camilla, ale právě obdivovaná „Kate“.