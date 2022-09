Její Veličenstvo královna Alžběta II. vstoupila do světových dějin jako pracovitý monarcha, po sedmdesát let neochvějná jistota Spojeného království, panovnice, jakou Británii záviděl celý svět. Byla ale ještě i něčím jiným - milující manželkou, matkou a babičkou. Skvělou odbornicí na koně a psí plemeno welsh corgi. Milovnicí venkova. A také ženou, která se nebojí pobavit na svůj vlastní účet. Dokázala to hned několikrát a získala si tím srdce celého světa.