Romantická padesátá

Na svou korunovaci oblékla královna Alžběta II. róbu od svého dvorního návrháře Normana Hartnella. Silueta byla typická pro 50. léta i pro panovnici v té době - úzký pas a široká sukně.Zdroj: Wikimedia Commons, Cecil Beaton - Library and Archives Canada/K-0000047, volné dílo

V letech dospívání se příští britská královna musela vzdát jakýchkoliv módních výstřelků. Nutilo ji k tomu nejen její postavení, ale především druhá světová válka, která s sebou přinesla ekonomický propad. Tehdejší princezna Alžběta se oblékala co nejvíce prakticky, a později chodila dokonce v uniformě.

Její svatba s princem Philipem koncem 40. let přinesla první závan návratu bohatých rób na dvůr Buckinghamského paláce. Když se po nečekané smrti svého otce stala královnou Alžbětou II., oblékla si na svou korunovaci róbu od dvorního návrháře Normana Hartnella, který se postaral o většinu rób v prvních letech její vlády. Typický byl pro královnu štíhlý pas a bohaté sukně. „Přišla do světa, kterému v té době vládli muži, a vidět ten zářivý závan feminity, který přinesla, bylo velmi uspokojující,“ nastínila pro BBC autorka knihy HRH: So Many Thoughts on Royal Style Elizabeth Holmesová.

Světu módy v 50. letech vládl diorovský New Look - typická silueta, která se zaměřila na znovuobjevení ženskosti. A Alžběta II., byť svou vlastní cestou, s tímto poselstvím skvěle ladila. S Hartnellem se ale nebáli ani výraznějších kousků, například večerné róby s prvky pánského smokingu.