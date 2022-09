Co všechno vlastnila královna Alžběta II. je dosud předmětem pouhých dohadů. Její osobní majetek totiž nikdy oficiálně vyčíslen nebyl. „I po její smrti zůstává číslo utajované,“ píše list Business Standard . Jisté ale je, že se jeho hodnotou v řádu stovek milionů liber (mluví se o třech až šesti stovkách, které má královna takzvaně na účtu) řadí mezi nejbohatší lidi světa.

Karel III. a jeho nejbližší tým? Král spoléhá na rodinu, chystá ale i vyhazovy

A s výjimkou očividného, tedy nemovitostí a děl, které nepatří osobně členům královské rodiny jako soukromým osobám, a které nyní přecházejí na nového krále Karla III. (například Buckinghamský palác), je nyní na místě otázka, kdo a v jakém poměru vlastně bude po zesnulé královně dědit.

Odpověď na ni ovšem zůstane tajemstvím. Královnina poslední vůle totiž nebude zveřejněna. „Nyní bude závěť minimálně po devadesát let zapečetěna a uložena v přísně střeženém sejfu,“ nastiňuje list The Mirror.

Je velmi pravděpodobné, že značnou část majetku zdědí královniny děti král Karel III., princezna Anna a princ Edward. Nejisté je dědictví pro prince Andrewa, v pořadí třetího potomka královny, kterému Alžběta II. po zveřejnění jeho účasti v sexuálním skandálu Jeffreyho Epsteina odebrala veškeré tituly a postavení. Na druhou stranu jej ovšem finančně nadále podporovala.

Karel III. chce monarchii modernizovat. Vystěhuje ji z paláců, říká odbornice

Pravděpodobné je také to, že třeba šperky ze soukromé sbírky Alžběty II. bude možné v příštích letech vídat na krcích, uších, hrudích a zápěstích královny manželky Camilly či princezny z Walesu Kate nebo hraběnky z Wessexu Sophie. Těmto ženám již za života pro oficiální příležitosti královna Alžběta II. své šperky zapůjčovala.

Ovšem zatímco vše výše zmíněné je pouhým tipováním (byť v některých případech poměrně přesným), jak uvádí portál LAD Bible, jasné je nyní třeba to, že z prince Williama a jeho ženy jsou nově miliardáři. Smrtí královny Alžběty II. totiž na prince společně s titulem přešel majetek, který vlastnil jeho otec. S novými tituly stejně tak stoupla "hodnota" prince Williama, a v majetcích a sídlech má nyní princ zhruba 1,4 miliardy liber.

Pohřeb královny AlžbětyII.:

Přísně střežený sejf

Utajování obsahu královských závětí, respektive závětí členů královské rodiny, je tradicí. Obecně se tvrdí, že je to kvůli zachování bezpečnosti koruny. Až do loňského roku a smrti prince Philipa nebylo dokonce jasné ani to, kde jsou vlastně závěti panovníků a členů královské rodiny ukládány. Loni ale správce sejfu nečekaně vyjevil, že poslední vůle jsou uloženy v Londýně, v přísně střeženém sejfu, ve kterém se nachází přes třicet takových dokumentů.

Co ukrývá jeden z nejtajnějších trezorů na světě? Jeho strážce konečně promluvil

Ke zveřejnění alespoň této informace došlo po rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, který jednal o tom, zda by měl být obsah královských závětí veřejně znám. Soudce tehdy stanovil proces, podle kterého by měla být každá královská závěť po 90 letech otevřena a přezkoumána soukromým právníkem panovníka, správcem královského archivu, nejvyšším státním zástupcem a jakýmikoli osobními zástupci zesnulé osoby, kteří mohou být stále k dispozici. Tito lidé následně rozhodnou, zda může už být závěť zveřejněna. Původní "navždy tajné" tak už neplatí.

A neplatí to ani v případě závěti královny Alžběty II., teoreticky tak může být její obsah po devadesáti letech zveřejněn.

V sejfu, kde je uložena poslední vůle královny Alžběty II. se nachází třeba i závěť jejího manžela prince Philipa. „Sejf obsahuje poslední vůle nejvýše postavených členů královské rodiny, nejstarší je testament prince Františka z Tecku z roku 1911. V trezoru se rovněž nachází závěť matky královny Alžběty II., známé Královny matky, dále závěť sestry Alžběty II., princezny Margaret, i závěť bývalého krále Eduarda VIII, vévody z Windsoru, který abdikoval v roce 1936," uvádí magazín People.

A co labutě?

Zatímco je velmi zřejmé, že péče o královnin majetek bude navzdory tomu, že je závěť tajná, pokračovat jako dosud, nejistý byl například příští osud zvířat královny. Nyní je už jasné, že třeba o její zbožňované psy plemene Welsh Corgi se bude starat královnin syn princ Andrew.

Milovaní corgi. O psy královny Alžběty II. se bude starat její syn Andrew

Zajímavostí je třeba to, kdo bude novým majitelem britských labutí. Jednou z největších zvlášností pojících se s královnou Alžbětou II. totiž bylo, že vlastnila veškeré labutě ve Spojeném království. I majestátní bílí ptáci již ale mají nového majitele. Je jím totiž nový panovník Karel III., neboť výsada jejich vlastnění nepřipadala královně Alžbětě II. jako soukromé osobě, ale jako panovnici. S nástupem na trůn se tak bez nutností odkazování stává vlastníkem britských labutí bývalý princ Charles.