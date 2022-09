McGrady se jednou rozhodl vyzkoušet starší pokrm nazývaný „zahalená farmářova dcera“. Jenže pokud se na jídelníčku objevilo nové jídlo, muselo Její Veličenstvo recept nejdříve schválit. „Když jsme chtěli obohatit jídelní lístek, napsali jsme název nového jídla do menu, které jsme poté poslali královně a ona si pak mohla vybrat, co chce nechat uvařit,“ řekl bývalý šéfkuchař pro LADbible.

Závěť Alžběty II. zůstane 90 let tajemstvím. Karel III. zdědí labutě

Když tedy připsal podivně znějící jméno dezertu na jídelní lístek, který nechal poslat po služebnictvu nahoru do královských komnat, nečekal, jak rychle dostane odpověď. McGradyho lahůdka v ní neobstála ve dvou zásadních bodech. Zaprvé předem královnu neinformoval o složení receptu, což mu nařizoval i protokol. A zadruhé název byl pro Její veličenstvo matoucí.

Spolu s menu se mu do rukou dostala také od královny ručně napsaná poznámka na papíru, kde stálo: „Co nebo kdo je zahalená farmářova dcera?“ Šéfkuchaře to rozesmálo a také překvapilo, v jak dobrém rozmaru mu Alžběta II. napsala. „Musel jsem to tedy honem upravit, a nechat to poslat znovu nahoru,“ vzpomínal McGrady.

Zdroj: Youtube

Královna milovala sladké

Bylo dobře, že královnu pokrm zaujal a nemávla nad ním rukou. Zahalená farmářova dcera je totiž tradiční norský vrstvený dezert složený z jahod, pomerančů, skořice a drobenky, který se podává v pohárové sklenici.

KVÍZ: Láska, obětavost i tajné signály. Co (ne)víte o královně Alžbětě II.?

Bývalý šéfkuchař královské rodiny také na Alžbětu II. prozradil, že ačkoli nebyla na jídlo nijak zvlášť vysazená, rozhodně měla slabost pro sladké. „Královna milovala čokoládu. Jakoukoli. Ale čím tmavší byla, tím lepší,“ řekl pro server. Také podle něj měla ráda místní ovoce ze svých statků.

McGrady promluvil i o dalších členech královské rodiny. Například tehdejší princ Charles a současný král Karel III. byl podle něj mnohem větší gurmán než královna. „Vařil jsem spoustu biopotravin pro někdejšího prince z Walesu. Také miluje italskou kuchyni,“ sdělil. Princ Harry naopak zbožňoval koláč cottage s mletým hovězím masem a bramborovou kaší. Jeho bratr William si zase rád pochutnal na pečeném kuřeti s pořádně křupavou kůží. I princezna Diana měla v oblibě sladké, často jí připravoval tradiční britský dezert chlebový puding, nebo crème brûlée.

Během své služby v královské kuchyni často vařil i pro hosty, mezi něž patřilo pět amerických prezidentů a stovka různých králů a královen z celého světa.

Své pracovní místo opustil McGrady po smrti princezny Diany. Poté nastoupil do restaurace v americkém Dallasu. Také založil vlastní kanál na YouTube, kde se s diváky dělí o své recepty.