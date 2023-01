Korunovaci britského krále většina obyvatel Spojeného království i diváků ze zahraničí uvidí vůbec poprvé. Dosud posledním takovým aktem v dějinách britské monarchie byla totiž ta královny Alžběty II. v roce 1953.

Nový král Karel III. má mnoho zálib. Některé vynášejí miliony liber na charitu

Korunovace britského krále se bude konat v ranních, respektive dopoledních hodinách v londýnském Westminsterském opatství. Korunu králi i jeho manželce na hlavu posadí arcibiskup canterburský, tedy nejvýše postavený duchovní Anglikánské církve, jejíž formální hlavou je britský panovník.

„Korunovace je slavnostní bohoslužbou, ale stejně tak příležitostí k oslavě. Jak už zaznělo dříve, akt bude odrážet současnou roli monarchy ve společnosti a bude pohledem do budoucna, zároveň je ale zakotven v dlouhotrvajících tradicích. Po celý korunovační víkend budou mít lidé množství příležitostí společně oslavit tuto historickou událost. V neděli 7. května se bude konat speciální korunovační koncert na panství Windsor,“ shrnuli mediální zástupci britské královské rodiny.

Britské korunovační klenoty. Na historickém snímku lze vidět korunu sv. Eduarda, žezlo a jablko. Všechny předměty byly položeny na rakvi Alžběty II.Zdroj: Wikimedia Commons, United Kingdom Government – Illustrated magazine, volné dílo

Operace Zlatá koule

Král Karel III. bude v květnu slavnostně korunován společně se svojí chotí, královnou manželkou Camillou. Celý akt dostal krycí jméno Operace Zlatá koule (přičemž slovo koule odkazuje na tvar královského jablka, jednoho ze symbolů moci panovníka). Královský pár i další členy královské rodiny naživo lidé zahlédnou před obřadem i po obřadu - přímo ve Westminsterském opatství budou sedět pozvaní hosté, celý akt ale samozřejmě bude vysílat televize.

Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

„Jejich Veličenstva král a královna choť přijedou do opatství v procesí z Buckingamského paláce, známém jako Královo procesí. Po bohoslužbě se Jejich Veličenstva vrátí do paláce ve větším ceremoniálním procesí, známém jako Korunovační procesí. V něm krále a královnu choť doprovodí i další členové královské rodiny,“ nastínili mediální zástupci královské rodiny.

V závěru celé slavnostní události samozřejmě nebude chybět jeden z tradičně nejočekávanějších momentů jakýchkoliv oslav v královské rodině. „Král a královna choť se ve společnosti dalších členů královské rodiny objeví na balkonu Buckinghamského paláce, aby tak zakončili ceremoniální události daného dne,“ přislíbili zástupci královské rodiny.

Britská královská rodina na balkoně Buckinghamského paláce při oslavách 70. výročí panování nyní již zesnulé královny Alžběty II.Zdroj: Profimedia

Přestože korunovace představuje velmi tradiční akt, podle BBC se očekává, že bude přizpůsoben současné době i přání Karla III. Jak přesně, zatím odborníci na královskou rodinu spíše odhadují, přesto na veřejnost uniklo již několik informací. „Bohoslužba bude velmi pravděpodobně kratší, a do jisté míry komornější než korunovace královny Alžběty II. v roce 1953, přičemž bude akt reprezentovat více náboženství,“ píše BBC.

Záběry z korunovace Alžběty II.:

Zdroj: Youtube

Například se počítá s tím, že na skromnější obřad dorazí zhruba dva tisíce dvě stě hostů, což představuje plnou kapacitu Westminsterského opatství. Například korunovace Alžběty II. se zúčastnilo přibližně osm tisíc pozvaných hostů.

Byť je britský král hlavou anglikánské církve, stojí zároveň v čele Commonwealthu, a král Karel III. si velmi dobře uvědomuje, že jak v těchto zemích, tak v samotném Spojeném království žijí lidé různé víry, a korunovace tak tento fakt bude reflektovat. Očekává se totiž, že akt bude mnohem rozmanitější, než korunovace jeho předchůdců.

Tradiční součásti korunovace britského panovníka



Korunovace má typicky šest hlavních částí.

1. Představení - arcibiskup canterburský představí krále, shromáždění zvolá Bůh ochraňuj krále.

2. Složení slibu - král složí přísahu

3. Pomazání - král se posadí do korunovačního křesla. Nad jeho hlavou bude rozvinut zlatý baldachýn. Arcibiskup pomaže královy ruce, prsa a hlavu posvátným olejem vyrobeným podle tajného receptu, o kterém je známo, že obsahuje ambru, pomerančové květy, růže, jasmín a skořici. Zajímavostí je, že jde z pohledu předchozích britských panovníků o nejintimnější a nejposvátnější část obřadu. Například zatímco celá korunovace Alžběty II. byla už vysílána v televizi, královna odmítla, aby byl natočen i akt pomazání.

4. Investitura - zjednodušeně řečeno jde o uvedení do úřadu. Arcibiskup králi odevzdá symboly královské moci, tedy královské jablko, žezlo a na závěr mu na hlavu usadí korunu

5. Intronizace - král se přesune na trůn, a pokloní se před ním vévodové. Zatímco se tradičně klaní šest vévodů, podle různých zpráv se králi Karlu III. bude klanět pouze jeho starší syn William - princ z Walesu a vévoda z Cambridge

6. Korunovace královny chotě



Zdroj: BBC a Wikipedia

Koruna pro Camillu

Král Karel III. dostane při korunovaci stejně jako předchůdci na hlavu korunu svatého Eduarda. „Je velmi těžká a opravdu se nosí jen a pouze při korunovaci,“ vysvětluje BBC. Například i královna Alžběta II. si tento klenot na sebe dala jen v den, kdy byla korunována.

Jasné ale zatím není, jaká koruna bude při slavnostním aktu položena na hlavu královně choti Camille. Nejpravděpodobnější možností je korunovační koruna, kterou měla na hlavě Alžběta, královna matka, při korunovaci svého chotě Jiřího VI. (otce Alžběty II. a tedy dědečka Karla III.). „Tato koruna v sobě má diamant, zvaný Koh-i-Noor, přičemž jde o jeden z největších opracovaných diamantů na světě,“ píše BBC.

Korunovace Alžběty II.

Zdroj: Youtube

Přijde i Harry?

Nejisté (minimálně pro lidi zvenčí Buckinghamského paláce) je také to, kteří členové britské královské rodiny se korunovace nejen zúčastní, ale například se poté ještě objeví na balkonu Buckinghamského paláce.

Někteří členové rodiny totiž za sebou mají různé skandály, které pověst monarchie pošramotily, a král Karel III. zároveň již dříve avizoval, že chce počet členů rodiny, kteří jsou takzvaně na výsluní a zároveň placeni z peněz státního rozpočtu, zúžit. „Otázkou je účast v procesí a vystoupení na balkoně prince Andrewa (bratra krále Karla III.), který se stáhl z veřejného života po obviněních ze sexuálního zneužívání, a samozřejmě také účast prince Harryho poté, co vyšly jeho memoáry, které obsahovaly mnohé nelichotivé narážky na jeho příbuzné,“ konstatuje CNN.

Harryho vyškrtli z korunovace. Ten navíc tvrdí, že je kvůli médiím v nebezpečí

Hned poté, co vyšla Harryho kniha Náhradník (Spare), se objevily informace, že pokud vůbec mladší syn krále Karla III. dorazí na otcovu korunovaci, bude pouze obyčejným hostem, a nebude na ní hrát žádnou oficiální roli. Původně měla vyplývat z jeho postavení vévody ze Sussexu. Jak připomíná server Insider, součástí aktu intronizace bývá tradičně chvíle, kdy před králem poklekne šest vévodů. Právě mezi nimi měl být i Harry.

Panovník ale podle všeho chce tento akt pozměnit, a poklekne před ním pouze princ William, který je následníkem trůnu a na prince Harryho tak žádný ceremoniální úkol nezbyde. Vévoda ze Sussexu se od vydání svých memoárů osobně nesetkal se žádným ze svých příbuzných.

Oslava dobrovolnictví

Doprovodné akce korunovačního víkendu budou zahrnovat velkolepý koncert na panství Windsor, či komunitní události po celém Spojeném království. Na koncertu, který bude vysílat BBC, vystoupí podle všeho nejznámější tváře britské hudební a taneční scény. Zástupci královské rodiny naznačili, že živá vystoupení budou prokládat různé videoklipy. Kromě slavných osobností zazpívá také korunovační sbor složený z amatérských zpěváků, zdravotníků, neslyšících či uprchlíků.

Vše doplní projekce či dronová a světelná show. Do publika král a královna choť pozvou dobrovolníky z různých charitativních organizací. Tisíce dalších Britů získají vstupenky díky losování pořádanému BBC.

Poslední velký královský koncert zažili Britové loni v červnu před Buckinghamským palácem, kdy se koncert a světelná a dronová show konaly na počest 70. výročí panování Alžběty II.Zdroj: Wikimedia Commons, New Zealand Government, Office of the Governor-General, CC BY 4.0

V neděli se po celé monarchií odehrají rovněž akce souhrnně nazvané Korunovační oběd. Podobné se konaly například u příležitosti různých výročí týkajících se panování Alžběty II. Tisíce Britů ve stejnou dobu uspořádají různé komunitní a pouliční akce, mezi jiným společné stolování na veřejných místech.

Princ Harry v nové knize šokuje: Bral jsem drogy a zabil 25 Tálibánců

V pondělí 8. května se pak na přání Karla III. uskuteční Den dobrovolnictví, ve který se lidé budou moct zapojit do různých dobročinných akcí. „Jako vzdání pocty službě Jeho Veličenstva má Den dobrovolnictví povzbudit lidi k tomu, aby si dobrovolnictví vyzkoušeli a připojili se k aktivitám, které se dějí na podporu jejich komunit,“ uvedli zástupci královské rodiny.

Protesty před opatstvím

Ne všichni Britové ale budou o korunovačním víkendu oslavovat. Například uskupení Republika, které bojuje o zrušení monarchie, chystá v den korunovace protest nedaleko Westminsterského opatství. „Korunovace je oslavou dědičné moci a privilegií. Nemá místo v moderní společnosti. Toto nesmyslné divadlo, které stojí desítky milionů liber, je fackou milionům lidí, kteří v současné ekonomické krizi bojují o přežití,“ uvedl mluvčí spolku Graham Smith.

Zároveň doplnil, že protest proti korunovaci, na který by údajně mělo být vidět i z korunovačního procesí, má být klidný. Metropolitní policie, která bude dohlížet na bezpečnost daného dne, o protestu ví.