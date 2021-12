Když letos na jaře pochovala britská královna Alžběta II. svého manžela, prince Philipa, jedním z témat, která se řešila, byla jeho závěť. Jenže zvědavci mají smůlu. Zvyk, podle kterého jsou závěti vysoce postavených členů rodiny po jejich smrti zapečetěny a jejich obsah zůstává pro veřejnost navždy tajemstvím, se v monarchii dodržuje už více než století. O to překvapivější bylo zářijové rozhodnutí britského nejvyššího soudu.

Soudce sir Andrew McFarlane totiž stanovil proces, podle kterého by měla být každá královská závěť po 90 letech otevřena a přezkoumána soukromým právníkem panovníka, správcem královského archivu, nejvyšším státním zástupcem a jakýmikoli osobními zástupci zesnulé osoby, kteří mohou být stále k dispozici. Tito lidé následně rozhodnou, zda může už být závěť zveřejněna. Původní "navždy tajné" tak už neplatí.

Když padlo toto významné rozhodnutí, McFarlane rovněž odtajnil, že je správcem přísně tajného sejfu s královskými testamenty - o jeho existenci do té doby neměla široká veřejnost ponětí. A zašel ještě dál. Řekl, že se chystá zveřejnit seznam jmen lidí, obálky s jejichž zapečetěných závětí se v trezoru rovněž nachází. Nyní tak učinil. A je vůbec prvním správcem onoho zabezpečeného sejfu, který se nachází kdesi v Londýně, který se k tomuto kroku odhodlal.

Závěť prince Philipa se nachází vedle listin, které jsou neméně zajímavé. „Sejf obsahuje poslední vůle nejvýše postavených členů královské rodiny, nejstarší je testament prince Františka z Tecku z roku 1911. V trezoru se rovněž nachází závěť matky královny Alžběty II., známé Královny matky, dále závěť sestry Alžběty II., princezny Margaret i závěť bývalého krále Eduarda VIII, vévody z Windsoru, který abdikoval v roce 1936," uvádí magazín People.

Dvaatřicet závětí

McFarlane koncem minulého týdne odtajnil kompletní seznam autorů uložených závětí, celkem jich je 32. „V donedávna přísně utajovaném sejfu se nachází i poslední vůle strýce prince Philipa, lorda Louise Mountbattena, který byl zavražděn při atentátu, dále závěť manželky krále Jiřího V., královny Mary - čili babičky současné královny Alžběty II., a testament princezny Beatrice, nejmladšího dítěte královny Viktorie," shrnuje magazín People.

Zveřejnění seznamu jmen lidí, jejichž poslední vůle je uložena v přísně střeženém trezoru, je opravdu přelomové. Navíc je to zřejmě nejpodrobnější informace, jakou se lidé mohou o trezoru a dokumentů z něho dozvědět. Jak totiž McFarlane podotkl, i když už existuje postup, podle kterého by obsah závěti po uplynutí 90 let teoreticky mohl být zveřejněn, některé poslední vůle zůstanou navždy tajemstvím.

Ovšem jak upozorňuje list The Guardian, kvůli zveřejnění jmenného seznamu dopadla opět jistá kritika na královskou rodinu. Některé závěti v sejfu totiž patří poměrně dost vzdáleným příbuzným, a je tak diskutabulní, proč jsou utajované.

„Norman Baker, bývalý minister, a rovněž autor knihy o královské rodině naznačil, že některé závěti byly zapečetěny a uloženy v sejfu jen proto, aby bylo utajeno, kolik peněz se šlechticům podařilo nashromáždit z veřejných prostředků. Mluvčí Buckinghamského paláce řekl, že královská rodina si toto nařčení nepřeje komentovat," píše The Guardian.

Seznam lidí, jejichž závěť se nachází v trezoru (v pořadí, v jakém byly závěti uloženy do trezoru)

1. Princ František Pavel Karel Ludvík Alexandr z Tecku - pradědeček královny Alžběty II.

2. Alexander Duff, 1. vévoda z Fife - manžel nejstarší dcery krále Eduarda VII., na vévodu z Fife byl povýšen díky svatbě

3. Princ Morris Victor Donald Battenberg - nejmladší pravnuk královny Viktorie, hesenský princ, rod Battenberg byl po světové válce přejmenován na Mountbatten

4. Augusta z Cambridge - vnučka krále Jiřího III., meklenbursko-střelická velkovévodkyně, měla i titul britská princezna

5. Lord Leopold Arthur Louis Mountbatten - pravnuk královny Viktorie

6. Helena Bedřiška Augusta Waldecko-Pyrmontská, vévodkyně z Albany - německá šlechtična, do britské královské rodiny se přivdala, vzala si nejmladšího syna královny Viktorie

7. Princezna Helena Augusta Viktorie - dcera královny Viktorie, známá také jako Helena Britská

8. Princezna Frederica Sophia Maria Henrietta Amelia Theresa - prapravnučka krále Jiřího III., členka hannoverské dynastie

9. Luisa Koburská, vévodkyně z Fife - dcera krále Eduarda VII.

10. Princezna Viktorie Britská - dcera krále Eduarda VII.

11. norská královna Maud z Walesu - dcera britského krále Eduarda VII., sňatkem se stala norskou královnou

12. Princ Artur Frederik Patrik Albert z Connaughtu - vnuk královny Viktorie

13. Luisa Karolina Alberta Sasko-Koburská - dcera královny Viktorie, sňatkem vévodkyně z Argyllu

14. Princ Arthur, vévoda z Connaughtu a Strathearnu - syn královny Viktorie, guvernér Kanady

15. Princ Jiří, vévoda z Kentu - syn krále Jiřího V.

16. Beatrix Sasko-Koburská - dcera královny Viktorie, sňatkem Battenberská princezna

17. Princezna Maud Alexandra Victoria Georgina Berth, hraběnka ze Southesk - vnučka krále Eduarda VII.

18. Princezna Louise Sophia Augusta Amelia Helena - vnučka královny Viktorie

19. Královna Mary - manželka krále Jiřího V., matka krále Jiřího VI., babička královny Alžběty II.

20. Princezna Franziska Josepha Louise Augusta Maria Christiane - vnučka královny Viktorie

21. Alexandra, 2. vévodkyně z Fife - vnučka prince Eduarda VII., sňatkem princezna z Connaughtu

22. Marie, hraběnka z Harewoodu - dcera krále Jiřího V.

23. Marina Řecká a Dánská - princezna řecká a dánská, manželka Jiřího, vévody z Kentu a také vévodkyně z Kentu - do britské královské rodiny se přivdala, Jiří, vévoda z Kentu, byl synem krále Jiřího V.

24. William z Gloucesteru - syn prince Henryho, vévody z Gloucesteru, vnuk Jiřího V.

25. Princ Eduard, vévoda z Windsoru - bývalý král Eduard VIII., který však abdikoval v roce 1936

26. Lady Patricia Ramsay - vnučka královny Viktorie, původně Princezna Patricie z Connaughtu - po svatbě s mužem neurozeného původu se ale titulu vzdala

27. Princ Henry William Frederick Albert, vévoda z Glouchesteru - vnuk Jiřího V., bratranec královny Alžběty II.

28. Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten, 1. hrabě Mountbatten z Barmy - britský šlechtic, námořní velitel, pravnuk královny Viktorie, strýc prince Philipa

29. Alice, hraběnka z Athlone - britská princezna a vnučka královny Viktorie

30. Jiří Valdemar Dánský - dánský princ, bratranec prince Philipa

31. Princezna Margaret - sestra královny Alžběty II.

32. Alžběta, královna matka - matka současné panovnice Alžběty II.

33. princ Philip - manžel královny Alžběty II.