Krymský most přináší válku. Musí být vyřazen z provozu, řekl Zelenskyj

ČTK

Krymský most přináší válku a musí být vyřazen z provozu, je přesvědčen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters a serveru televize CNN to řekl ve videoprojevu k bezpečnostnímu fóru v americkém Aspenu. V noci na pondělí byl most spojující pevninské Rusko a anektovaný Krym vážně poškozen. Moskva z útoku obvinila Kyjev. V sobotu byla silniční doprava na mostě byla krátkodobě zablokována. Důvod zastavení dopravy ruské okupační úřady nezveřejnily.

Kerčský (též Krymský) most - Ilustrační foto | Foto: Facebook/Новости ВМФ России/Navy of Russia