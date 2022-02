Ruské síly se příblížily k hlavnímu městu země. Kyjev je připravený se pokusit nadcházejí útoky odrazit. Objevují se snímky vojáků v ulicích, místy probíhají boje, ozývá se střelba a výbuchy. Rusové tvrdí, že zajistili strategicky důležité letiště Hostomel. Přes všechnu tu ponurou hrůzu však jeden hrdina udržuje ukrajinskou duši naživu. Říká se mu Kyjevský přízrak.

Leteckým esem za jediný den

Kyjevský přízrak je stíhací pilot letounu MiG-29, který údajně sestřelil šest ruských letadel. Lidé se na Twitteru předhánějí v projevech podpory muži, který zažehl naději v mnoha lidských duších a rozbouřil debaty na internetu.

Objevily se zde úryvky videa, které prý zachycují legendárního letce. Jeden konkrétní příspěvek upřesňuje, že pilot sestřelil řadu ruských stíhaček. Nepotvrzené zprávy tvrdí, že se jeho cíli staly dva letouny SU-35, jeden SU-27, jeden MiG 29 a dva SU-25.

Pravidlem je, že piloti, kteří sestřelili pět letatel, bývají označováni jako esa, a pokud jsou tedy zprávy o tom, že Přízrak sestřelil šest letadel, pravdivé, pak by za něj mohl být považován již po jediném dni boje.

Míra pochybností

Ačkoliv většina uživatelů Twitteru velebí jeho jméno, začali se objevovat i jisté pochybnosti, zda je ukrajinský pilot opravdový, a nejde jen o jakousi formu propagandy s cílem podpořit ukrajinské obyvatelstvo.

Obranné síly nicméně tvrdí, že ve čtvrtek 25. února bylo sestřeleno sedm ruských stíhaček. Vzhledem k rozloze Ukrajiny a rozsahu konfliktu se zdá nepravděpodobné, že by z toho šest letounů zničil jediný pilot, ale zároveň neexistují žádné důkazy vyvracející tuto zprávu či ji označující za nepravdivou.

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko pak sdílel příspěvek, ve kterém sdělil, že Kyjevský přízrak je skutečný.

Ať už se dokáže, že Kyjevský přízrak je skutečný či nikoliv, tak tento příběh nepochybně světu připomněl statečnost ukrajinského odboje.

Sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo

Internet také umí cokoliv rychle zparodovat. Jak se světem šířily hrdinské zprávy o ukrajinském pilotovi, někteří uživatelé nezaháleli, a vytvořili vtipné komentáře, obrázky či animace.

Ke vtipům posloužila například scénka předcházející bitvě u bran Mordoru z filmu Pán prstenů: Návrat krále.

Objevil se i záběr z videohry Battlefield 4, kde bylo možné vyskočit z letadla, vystřelit po jiném letounu z palné zbraně a pokud byl hráč šikovný, podařilo se mu do jeho stíhačky naskočit za letu zpět.

Pro zasmání posloužil i známý mem s wrestlerem Undertakerem.

Kyjevský přízrak se dostal i do roviny vtipů s Chuckem Norrisem, například, jak pije vodu.

Na sociálních sítích je možné najít ještě mnoho dalších příspěvků na ukrajinské letecké eso, které v těžkých časech přimějí člověka se zasmát.