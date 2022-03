Lesia, která odešla ze své práce, aby se přidala k teritoriálním obranným silám bránícím předměstí Kyjeva, neviděla svého partnera od začátku ruské invaze až do neděle, kdy přišel jejich velký den.

This couple, Lesya and Valeriy, just got married next to the frontline in Kyiv. They are with the territorial defense. pic.twitter.com/S6Z8mGpxx9

Pár, který měl na sobě poměrně neobvyklý svatební úbor, vojenské kombinézy, oddal vojenský kaplan. „Jsem šťastná, že jsme se opět probudili do nového dne, že můj manžel žije a je se mnou,“ řekla Lesia těsně po obřadu.

Oba dva jsou připraveni bránit svou zem a věří, že se jim nakonec podaří ruská vojska porazit. „Jsme odhodláni zatlačit nepřítele zpět, vzít si naši zemi a vyhrát,“ prohlásila šťastná nevěsta.

Novomanželům dokonce přišel poblahopřát i starosta Kyjeva Vitalij Kličko a jeho bratr Vladimir. „Očekávala jsem původně velmi skromný obřad. Myslela jsem si, že si prostě jen řekneme ano. Bylo to velké překvapení, když se tady objevili naši přátelé a bratři ve zbrani. Je důležité ukázat, že navzdory všemu, co se děje, věříme v budoucnost a život,“ prohlásila dojatá žena.

Flanked by comrades, Lesya and Valeriy got married on the Ukraine frontline.

The couple is serving in the 112th brigade of the territorial defence forces.

Dressed in their military fatigues the couple beamed as they exchanged vows & were serenaded by friends.