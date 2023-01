Polsko chce poslat Kyjevu leopardy i bez souhlasu Berlína, řekl Morawiecki

ČTK

Polsko je připraveno poslat Ukrajině tanky německé výroby Leopard 2 i bez souhlasu Berlína. Agentuře PAP to řekl polský premiér Mateusz Morawiecki, který německou pozici označil za „nepřijatelnou“. Varšava chce podle Morawieckého vybudovat menší koalici, která bude ochotná Ukrajině napadené Ruskem dodat tanky a další vybavení. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková dnes ve vysílání stanice LCI uvedla, že pokud by Polsko odeslalo tanky německé výroby Leopard Ukrajině, Berlín by nic nenamítal.

Německý tank Leopard 2. | Foto: ČTK