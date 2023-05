Nejméně 23 životů civilních obyvatel si vyžádal ruský útok na Umaň ve střední části Ukrajiny, kde střela zasáhla panelový dům. S odvoláním na záchranáře o tom informovala agentura Unian, která během dne několikrát zvyšovala bilanci obětí. Mezi mrtvými jsou také čtyři děti. Ruské útoky během pátku působily oběti a pustošily města a obce i jinde na Ukrajině. V Dnipru zahynuli při ruském ostřelování dva lidé.

Rusko časně ráno podniklo vlnu útoků na cíle na mnoha místech Ukrajiny, včetně Kyjeva, kam přicestovali český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Útok v ukrajinské metropoli nezpůsobil žádné oběti ani vážnější škody.

V Umani si podle posledních zpráv útok na devítipatrový dům vyžádal životy 23 lidí a 18 dalších jich zranil. Raketa zničila celý blok domu nad jedním z vchodů, přičemž v této části budovy žilo asi 100 lidí, uvedla agentura Ukrinform. Záchranáři pokračovali ještě kolem sedmé hodiny večer místního času (18:00 SELČ) v rozebírání trosek budovy.

Ve městě Dnipro v centrální části země vzdušné útoky způsobily dvě oběti na životech a zranění třem dalším lidem, uvedl dříve ministr vnitra Ihor Klymenko. Obětí se podle ministra stalo tříleté dítě a mladá žena.

Na vesnici Kostrobobriv v Černihiviské oblasti na severu Ukrajiny pak ruská letadla nad ránem shodila dvě naváděné bomby, v důsledku čehož bylo poškozeno osm obytných domů, upozornil server Kyiv Independent. Zprávy o mrtvých nebo raněných podle něj ale z obce nepřišly.

Rusko naopak obviňuje ukrajinskou armádu z ostřelování Doněcka, kde podle starosty okupovaného města Alexeje Kulemzina přišlo o život sedm lidí. Ukrajinská vojska použila rakety slovenské výroby, napsala státní agentura TASS.

Exploze byly hlášeny také z metropole Kyjeva a měst Kremenčuk, Poltava či Mykolajiv. Nad celou zemí se podle ukrajinské armády podařilo sestřelit 21 z 23 ruských střel s plochou dráhou letu.

Ukrajinskou metropolí zaznělo několik výbuchů. Tamní úřady podle agentury AFP uvedly, že protiletecká obrana sestřelila 11 ruských střel a dva drony. Podle vojenské správy města šlo o první vzdušný útok na ukrajinskou metropoli za 51 dnů.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odsoudil ruský teror a vyzval svět k zesílení globálních sankcí proti Rusku.

„Na tento ruský teror musí přijít spravedlivá odpověď od Ukrajiny a světa. A tak se i stane. Každý takový útok, každé zlo spáchané na naší zemi a lidech přibližuje teroristický stát pouze k porážce a potrestání, a ne naopak, jak se (Rusové) domnívají,“ zdůraznil prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Unian. „(Ruské zlo) lze zastavit sankcemi, globální sankce proti Rusku musí být zesíleny,“ prohlásil Zelenskyj.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil ruské útoky na pokojná města za další důkaz nezbytnosti vyzbrojit Ukrajinu americkými stíhačkami F-16, napsala Ukrajinska pravda.

Ruské ministerstvo obrany i tentokrát tvrdí, že útočilo na vojenské cíle. Ruská státní média obviňují ukrajinskou armádu z rozsáhlého ostřelování okupovaného Doněcka, kde okupační úřady hlásí sedm mrtvých po zásahu mikrobusu a desítku zraněných, uvedla ruská redakce BBC. Připomněla, že také Kyjev opakovaně prohlašoval, že neostřeluje města a civilní cíle.

Útoky přišly den poté, co se Moskva nechala slyšet, že by uvítala cokoliv, co by přiblížilo konec konfliktu. Ten přitom Rusko samo vyvolalo svým útokem.

„Rusko dosud nepochopilo, že jeho krutost jen posiluje odhodlanost Ukrajiny a prohlubuje náš závazek podporovat ji v jejím boji,“ napsala na twitteru americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinková.