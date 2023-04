Nad celou Ukrajinou s výjimkou jejích západních oblastí byl podle agentury Ukrinform v pátek brzy ráno vyhlášen letecký poplach. Na mnoha místech země se ozývají výbuchy. Ve městě Dnipro si podle zdejšího starosty ruské útoky vyžádaly dva životy, uvedla agentura Reuters. Na záběrech z Umani, která leží zhruba 200 kilometrů jižně od Kyjeva, je zase vidět vážně poničená obytná budova, jejíž část se zřítila.

Raketový útok na Kyjev. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Obětí útoku na Dnipro se podle starosty staly tříleté dítě a mladá žena. Exploze jsou hlášeny také z metropole Kyjeva a měst Kremenčuk, Poltava či Mykolajiv.

Z ukrajinské metropole média informují o vícero výbuších. Jestli šlo o exploze raket, nebo zásahy protiletecké obrany, ale zatím není jasné. Místní úřady uvedly, že protiletecká obrana funguje, a vyzvaly obyvatele, aby zachovali klid a zůstali v krytech, dokud neskončí poplach. Ten byl vyhlášen ve 4:20 místního času (3:20 SELČ).

Vytvořte muzea, která se budou věnovat operaci na Ukrajině, nařídil Putin

Útoky přišly den poté, co se Moskva nechala slyšet, že by uvítala cokoliv, co by přiblížilo konec konfliktu. Ten přitom Rusko samo vyvolalo svým útokem.