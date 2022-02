Když šel Andrii jednoho dne svůj dům zkontrolovat, stal se cílem útoku. „Slyšel jsem výbuch jako když bouchnou kamna. Exploze dokonce otevřela vchodové dveře. Vyšel jsem ven, abych zjistil, co se děje. V tu chvíli se ozvala exploze přímo z mé zahrady. Zasáhla koupelnu, garáž, auto a bohužel i mě. Udělalo se mi velmi zle.“

Andrii si vzápětí všiml, že silně krvácí z tepny. „Byl jsem v tu chvíli sám doma. Moje teta naštěstí bydlí jen dva domy od nás, tak jsem se k ní snažil doplazit. Cítil jsem, jak pomalu ztrácím vědomí.“

Zatímco se Bolbat plazil po zemi a snažil se dostat do bezpečí, exploze pokračovaly. „Když jsem se dostal do domu své tety, ihned zavolala záchranku, která rychle přijela a odvezla mě odtud. Cestou do nemocnice jsem několikrát ztratil vědomí, protože jsem přišel asi o dva litry krve. Dva kusy šrapnelu mám stále v rameni a jeden v hrudi. Doktoři mi je zatím neodstranili, prý by to nebylo bezpečné.“

Andrii doufal, že konflikt co nejdříve skončí. „Představte si, co by se stalo, kdyby začala válka. Kolik dalších civilistů by měla na svědomí? Pokud bude válka, lidé budou umírat, zvláště ti, kteří žijí na hranici jako my,“ říkal nešťastný muž ještě před tím, než v noci na čtvrtek začalo peklo.

Nic nám nezbylo

Larisa Kondratenková, vedoucí vyšetřovací jednotky Pokrovské policie, AA řekla: „Situace je v tuto chvíli absolutně napjatá. Během týdne byly obě města, Krasnogorovka a Marjinka, velmi silně bombardovány. Krasnogorovka dokonce zůstala bez elektřiny. Lidé se problém snažili svépomocí opravit, riskovali u toho životy.“ Kondratenková ale zároveň konstatovala, že útoky jsou téměř denní realitou už osm let.

Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. Úřady hlásí oběti mezi civilisty

Čtyřicetiletá Alina, jejíž dům byl při masivních útocích také poškozen, má strach nejen o svůj život, ale také o život svojí dcery. „Včera večer, když došlo k požáru následkem výbuchu granátu, byla moje šestnáctiletá dcera sama doma. Zatímco seděla na pohovce, začala se drolit a opadávat strop, je zázrak, že to přežila. Naštěstí se stihla ukrýt do sklepa. Já jsem tou dobou teprve šla z práce. Bombardování mě zasáhlo přímo na ulici.“

I Alina si všimla, že útoků začalo za poslední týden přibývat. „Chci, aby to už skončilo, protože právě teď nemáme kam jít. Moje rodina je v nedaleké Krasnogorovce také ostřelována. I my jsme tam měli dům, ale byl vybombardován v roce 2015. Tohle je náš druhý domov, o který také přicházíme. Loni nám dokonce ukradli i auto. Nemáme domov, nemáme auto, nic nám nezbylo. Teď už máme jen děti,“ povzdechla si čtyřicetiletá žena.

Nechte naše děti žít jejich životy

Ljudmila Dorofejevová, Alinina tchýně, při útoku okamžitě běžela ke své vnučce. „Zavřela jsem dveře svého domu, vzala všechny důležité dokumenty a utíkala jsem k vnučce. Kus zdi spadl přímo do ložnice, všechno se rozpadlo. Ta malá chudinka strašně moc plakala,“ popisuje svůj hrůzný zážitek sedmdesátiletá Ljudmila.

Zdroj: Deník

Její dospívající vnučka byla velmi vyděšená. „Je jí pouhých 16 let, jak se s tím vším může takto mladý člověk vyrovnat?“ Dorodejevová vyzvala všechny zúčastněné strany konfliktu, aby neútočily a situaci stabilizovaly. „Nechte prosím naše děti žít jejich životy,“ prosila.