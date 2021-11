Úřady nyní zjišťují co mohlo explozi způsobit. „Zatím víme, že auto, které vybouchlo bylo taxi. K nemocnici přijelo jen chvíli před incidentem,“ sdělila policie.

O zraněného se momentálně starají v nemocnici, není ohrožen ne životě. Její vedení omezilo přístup veškerých návštěv, informaci nemocnice uvedla na svém webu.

Liverpoolská starostka Joanne Anderson na twitteru napsala, že novinky o explozi jsou „znepokojující a zneklidňující“.

The incident at the #Liverpool Women’s Hospital is unsettling and upsetting and my thoughts are with those affected.