Existuje Lochnesská příšera? To se pokusí zjistit amatérští hledači z celého světa. O víkendu se potkají u jezera Loch Ness, aby se pokusili najít právě toto nepolapitelné monstrum. Vodu chtějí prohledat i s využitím moderních technologií.

Jedna z možných podob slavné Lochnesské příšery | Foto: Profimedia

Před 90 lety vtrhla do baru manažerka hotelu Drumnadrochit Aldie Mackayová. Vylíčila hostům, že viděla stvoření připomínající velrybu. Díky místním novinám, které o svědectví napsaly, se vytvořil novodobý příběh o příšeře z jezera Loch Ness.

Největší hon na lochnesskou příšeru za posledních padesát let se chystá na nadcházející víkend. Skupina nadšenců z celého světa chce za pomocí nových technologií jednou provždy zjistit, zda se tajemné stvoření opravdu schovává na dně jezera Loch Ness, upozornil britský deník The Guardian.

Jeden z údajných záběru Lochnesské příšery:

Zdroj: Youtube

Hledání příšery

Hon na vodní monstrum pořádají nadšenci z drumnadrochitského Lochnesského centra. K akci se připojí amatérský výzkumný tým s názvem Loch Ness Exploration. Podobný lov se konal naposledy v roce 1972.

Podle ředitele Lochnesského centra Paula Nixona mají v plánu použít technologii, která se k hledání ještě nikdy nevyužila. Jezero budou zkoumat prostřednictvím dronů a hydrofonů. Díky infračerveným kamerám budou drony ze vzduchu snímat teplotní ohniska ve vodě.

Lochnesská příšera se před 90 lety stala hvězdou novin. Kvůli děsivému příběhu

Připojí se k nim stovky pozorovatelů, kteří budou držet stráž a dávat pozor, jestli se příšera neobjeví na hladině.

Lidé si při hledání mohou zaplatit výlet na jezero a připojit se k průzkumníkům. Účastník honu Alan McKenna si od akce slibuje, že naláká nové nadšence. „Doufám, že budeme inspirovat další generaci, která by se připojila k hledání,“ uvedl McKenna.

Fraser Campbell, který je ředitelem společnosti dnes vlastnící hotel Drumnadrochit, si chválí znovu obnovený zájem o legendu. Zajistilo jim to prý neuvěřitelné množství rezervací na celé léto. „Spolupráce hotelů a návštěvnických atrakcí je pro nás způsob, jak přežít,“ vysvětlil Campbell.

První zmínka

Poprvé se o lochnesce zmiňují báje už z roku 565. Když se mnich svatý Kolumba utábořil u řeky Ness, všiml si, že nedaleko od něj skupina mužů pohřbívá mrtvé tělo. Na otázku, co se nebožtíkovi stalo, mu muži vylíčili, že zesnulý si šel zaplavat a po chvíli ho napadlo zvíře.

Snažili se ho z vody vytáhnout, ale stáhlo ho pod hladinu. Kolumba tak vyslal do řeky svého pobočníka. Poté, co na něj zvíře rovněž zaútočilo, mnich prý do vzduchu nakreslil symbol kříže a tím jej odehnal.

Legenda znovu ožila. U anglického pobřeží fotili Lochnesskou příšeru

V roce 2019 jezero zkoumal evoluční biolog Neil Gemmell se svým týmem. Chtěli odhalit všechny druhy zvířat žijící v Loch Ness. O existenci lochnesky se ale nenašly žádné důkazy, připomíná BBC.

Vědci uvedli, že s největší pravděpodobností se může jednat o obrovského úhoře, což by nahrávalo prastaré legendě. Úhoři totiž cestují i 5 tisíc kilometrů z Baham až do skotských řek, než se dostanou do jezera.