Obyvatelé Londýna musí platit denní poplatek 12,5 libry, tedy téměř čtyři sta korun za každé takové auto. Týká se to více než stovky tisíc aut.

Je to jen jeden z mnoha revolučních momentů „klimatické revoluce“, která se v Británii v poslední době odehrává. Téměř to vypadá, jako by Velká Británíe vystoupila z EU, aby mohla dělat daleko drastičtější ekologickou politiku, než jakou se daří prosazovat v rámci unijní sedmadvacítky.

Například úplný zákaz prodeje aut se spalovacími motory oznámil britský premiér Boris Johnson už k roku 2030, nejméně o pět let dřív, než by měl začít platit v EU.

Britská vláda se také už během příštích dvou až tří let zavázala odstranit ze své energetiky uhelné elektrárny. V desetibodovém vládním „Plánu zelené průmyslové revoluce“ se počítá s dosažením uhlíkové neutrality země k roku 2050, a to včetně likvidace plynových elektráren. Vedle větrných elektráren má být hlavní část výroby energie tažena novými typy jaderných zdrojů. Počítá se s velkým využitím vodíku, který by měl nahradit zemní plyn i v domácnostech.

V čele ekosvěta

Británie má v plánu se postavit do čela celosvětového úsilí o záchranu planety před klimatickou krizí. „Musíme ukázat, že jsme schopni se učit a dospívat a nakonec převzít odpovědnost za destrukci, kterou způsobujeme nejen na naší planetě, ale i sobě samým. Je na čase, aby lidstvo dospělo,“ uvedl před OSN premiér Boris Johnson.

Zelená revoluce má přitom v Británii takovou podporu, že vůči ní prakticky není žádná opozice. „Zatímco v Evropě jsou zelená témata často hlavně tématem levice, v Británii je zelená politika už od Margaret Tchatcherové součástí politiky konzervativců,“ vysvětluje jeden britský diplomat.

Británie hostí v Glasgow od 31. října světový klimatický summit. Londýn má na něm ambici přinutit světové velmoci k urychlení kroků proti globálnímu oteplování.

Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.