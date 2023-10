Tisíce lidí dnes v Londýně, Manchesteru a dalších britských městech vyšly do ulic na podporu Palestinců. Mnozí z účastníků akce nesli transparenty, na kterých bylo napsáno „Zastavte válku“, „Svobodu Palestině“ či „Bez spravedlnosti nemůže být mír“. Londýnská policie před protestem účastníky varovala, že za vyjadřování podpory Hamásu, který Británie pokládá za teroristickou organizaci, hrozí zatčení a zároveň vyzvala demonstranty, aby se neodchylovali od plánované trasy protestu. Sídlo televize BBC dnes bylo posprejováno červenou barvou. Incidentem se zabývá policie.

Do ulic Londýna a dalších britských měst vyšli v sobotu 14. října lidé, aby vyjádřili podporu Palestině | Foto: Profimedia/UPI

Protest přichází týden poté, co příslušníci Hamásu nečekaně zaútočili na jižní Izrael, zabili nejméně 1300 lidí a přes 100 dalších si vzali jako rukojmí zpět do Pásma Gazy. Při odvetném izraelském bombardování v Pásmu Gazy podle palestinských úřadů zemřelo na 2200 lidí. Očekává se, že by Izrael mohl brzy zahájit pozemní ofenzivu, jelikož několikrát vyzval civilní obyvatele Pásma Gazy, aby se evakuovali na jih.

Slovník k válce mezi Izraelem a Hamásem: Co je Fatah, Intifáda či Abú Nidala

Londýnská metropolitní policie uvedla, že na některé oblasti v centru Londýna se až do 22:00 (23:00 SELČ) vztahuje bezpečnostní nařízení, které vyžaduje, aby si člověk sundal roušku či masku zahalující tvář. Protesty se konají i v řadě dalších britských měst, včetně Liverpoolu, Edinburghu a Cambridge.

Dnešní protest začal u sídla BBC, kde někdo v noci potřísnil vchod rudou barvou. „Víme o poškození budovy na (ulici) Portland Place,“ uvedl policejní mluvčí. „V této fázi nic nenasvědčuje tomu, že by to souviselo s nějakou protestní skupinou,“ dodal.

Propalestinská skupina Palestine Action na síti X nicméně uvedla, že za akcí stojí její členové a obvinila BBC ze „spoluúčasti na izraelské genocidě palestinského lidu prostřednictvím neobjektivního zpravodajství“. Zároveň obvinila podporovatele Izraele z pokusu o to si protestní akci vůči BBC přivlastnit.

Bojovníci za svobodu, nebo teroristi?

BBC čelí v posledních dnech kritice za to, že ve svém zpravodajství neoznačuje bojovníky Hamásu za „teroristy“. Mluvčí BBC k tomu uvedl, že reportéři BBC slovo terorista dlouhodobě nepoužívají, pokud jej nepoužil ve své promluvě někdo jiný, například některý z politiků.

Proč byl útok Hamásu překvapivý? Teroristé měli hned několik es v rukávu

„Nazývat někoho teroristou znamená, že někomu straníte,“ uvedl k tomu dlouholetý zpravodaj BBC John Simpson. „Úkolem BBC je předkládat svému publiku fakta a nechat ho, aby se samo rozhodlo, co si o tom myslí,“ dodal.

Naopak řada britských politiků a židovští představitelé BBC za její rozhodnutí neoznačovat Hamás za teroristickou organizaci ve světle sobotního útoku a skutečnosti, že je skupina pokládána za teroristickou nejen Izraelem, ale také Británií, Spojenými státy či Evropskou unií, ostře kritizovali.

Britský ministr obrany Grant Shapps v této souvislosti řekl, že BBC musí najít „svůj morální kompas“ a označil její postoj za „hraničící s ostudným“, příslušníci Hamásu podle ministra nejsou „bojovníci za svobodu“, nýbrž „teroristi“. Některá média také poukázala na to, že slovo teroristický v souvislosti se sobotním útokem Hamásu použili i členové britské královské rodiny.