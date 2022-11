Další záznam, tentokrát natočený z dronu, poté ukazuje údajně stejné místo, ale už s těly ruských vojáků, jak leží v tratolišti krve na hospodářském dvoře. Naznačuje tak, že všichni zajatci byli zabiti při násilí, které po incidentu z prvního videa následovalo. Původně média psala o deseti mrtvých, Rusové však hovoří o „minimálně jedenácti popravených zajatcích“.

Upozorňujeme, že následující záběry jsou drastické a nejsou vhodné pro slabší povahy:



Kdo videa natočil, zatím není jasné. První záznam měl ale podle serveru BBC vzniknout v sobotu 12. listopadu u vesnice Makijivka. Obec v západní části Luhanské oblasti před nedávnem dobyly ukrajinské síly. Druhý, letecký záběr se v neděli začal šířit na proruských serverech, jeho fragment nicméně použili také Ukrajinci v krátké videoreportáži o dobytí vesnice.

První zprávy na sociálních sítích v souvislosti s leteckými záběry stavení v Makijivce hovořily o následcích minometného úderu. To však vzápětí zpochybnily ruské úřady, které ze smrti ruských vojáků obvinily příslušníky 80. ukrajinské útočné brigády.

Ruské ministerstvo obrany viní Ukrajinu, že její vojáci nejméně jedenáct ruských bojovníků zastřelili poté, co se vzdali. Odkazuje se přitom na zmíněná videa, která podle něj smrt zajatců dokazují. „Tato brutální vražda není ani prvním, ani jediným válečným zločinem, kterého se Ukrajina dopustila,“ prohlásilo ministerstvo.

Bez dalších důkazů pak uvedlo, že takové činy „konají ukrajinští vojáci běžně“. „Toto je běžná praxe v ozbrojených silách Ukrajiny, kterou aktivně podporuje jak kyjevský režim, tak západní patroni,“ nechali se slyšet zástupci Ruska.

Kdo pálil první?

Ukrajinská armáda se k incidentu poprvé veřejně vyjádřila v sobotu, kdy oznámila, že začala vyšetřovat pravost videí. Mluvčí generálního štábu sdělil, že záběry nyní zkoumají specialisté, v poslední době se podle něj totiž zvýšil počet nejrůznějších podvržených videonahrávek. „Než zahájíme vyšetřování, musíme mít podklady. Snažíme se zjistit, zda ta videa nejsou podvrh," uvedl podle ČTK mluvčí Bohdan Senyk.

Za jakých okolností pěšáci Vladimira Putina skutečně zemřeli, tak dosud není jasné. Zatímco Moskva trvá na válečném zločinu, proukrajinské zdroje s odkazem na první video spekulují o „fingované kapitulaci následované útokem“. Objevily se také spekulace, že vzdávající se vojáci mohli patřit k takzvané Vagnerově skupině, informace však v tuto chvíli není možné potvrdit ani vyvrátit z nezávislých zdrojů.

BBC a další západní média dále upozorňují zejména na okolnost, že ačkoli se většina ruských okupantů na místě vzdala, minimálně jeden podle dostupných záběrů zřejmě zaútočil. V následné přestřelce pak mohli zemřít všichni Rusové.

Rusové se vzdali, ale jeden střílel, naznačuje video

Podle novinářů BBC, kteří dostupná videa podrobně analyzovali, natočil první videozáznam zřejmě jeden z ukrajinských vojáků. Jsou na něm vidět vzdávající se ruští vojáci, obránci na místě ukrajinsky vyzývají kohokoli, kdo se skrývá v blízkém stavení, aby vyšel ven. Z budovy postupně vychází několik mužů s rukama nad hlavou, kteří si vedle sebe lehají na zem obličejem k zemi.

Ve chvíli, kdy to vypadá, že už všichni bojovníci z kůlny vyšli, objevuje se muž v tmavém oblečení. Je ozbrojený a vypadá to, že zahajuje palbu. Z dostupného videa však podle BBC není jasné, na co či na koho přesně pálí, ani zda jde o Rusa, Ukrajince či příslušníka jiné bojové skupiny. Když se ozve střelba, kamera padá a video končí rozmazaným chaosem.

Podle běloruské televize Nexta je pravděpodobné, že šlo o spolubojovníka ruských vojáků pálícího do ukrajinských sil. „Video ukazuje, jak ruští vojáci vycházejí z budovy se zdviženýma rukama a leží na zemi. Poslední z nich však vyběhne se zbraní. Poté zazní výstřely a video skončí,“ popsali novináři spolu se záběry z místa.

Letecké záběry z dronu, které ukazují už mrtvé vojáky ležící v řadě vedle sebe, pak podle BBC zjevně odpovídají scéně ze stejného místa. Patrné je to zejména díky totožnému půdorysu budovy a také stejnému červenému autu na obou záběrech.

Incident vyšetřuje OSN

Zabití či zranění bojovníka, který složil zbraně a vzdal se, je válečným zločinem. BBC zároveň připomíná, že rovněž samotné Rusko bylo ve válce obviněno z řady zločinů, mezi jinými z vražd civilistů v Buči u Kyjeva.

Válečný zločin je definován Organizací spojených národů jako závažné porušení mezinárodního práva spáchané proti civilistům nebo nepřátelským silám během ozbrojeného konfliktu.

Válka na Ukrajině trvá už devět měsíců. Kyjev, západní představitelé i neziskové organizace už od počátku ruské invaze shromažďují důkazy o ruských válečných zločinech a uvádí, že Rusko cílí na civilisty i civilní cíle. Moskva to i přes řadu svědectví odmítá. Jak se nyní síly na válečném poli přeskupují a Ukrajinci postupují dále na východ, kapitulace a výměny válečných zajatců se v posledních týdnech staly častým faktorem této války.

V poslední zprávě, kterou tento týden zveřejnila mise Organizace spojených národů (OSN), oznámili vyšetřovatelé zneužívání válečných vězňů oběma stranami v konfliktu. Naprostá většina propuštěných ukrajinských vězňů, se kterými hovořili, uvedla, že byli mučeni a špatně se s nimi zacházelo. Také někteří ruští zajatci mluvili o mučení či bití.

Právě OSN se nyní incidentem v Makijivce bude zabývat. „O záběrech víme a aktuálně je zkoumáme. Obvinění z hromadných poprav lidí musí být rychle, plně a účinně vyšetřena a případní pachatelé musí být pohnáni k odpovědnosti,“ uvedla pro agenturu Reuters mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva Marta Hurtadová.

Incident už oficiálně řeší také ruský vyšetřovací výbor, který má na starost závažné válečné zločiny. Podle Reuters jeho zástupci uvedli, že zahájili trestní řízení ve věci popravy „nejméně jedenácti neozbrojených ruských vojáků.“ Vyšetřovatelé aktuálně pracují na identifikaci lidí, kteří video natočili.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve slíbil, že Ukrajina vyšetří jakékoli podezření na válečné zločiny ze strany svých ozbrojených sil. Jak nicméně podotýká server The Guardian, žádné podobné vyšetřování zatím nedošlo ke konkrétním závěrům. Prezident Ruské federace Vladimir Putin i přes četná nařčení z ruských válečných zločinů podobný slib dosud nevyslovil.