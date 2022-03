Genocida, barbarství, zvěrstvo. Svět je zděšen ruským útokem na porodnici

Přístavní město, které se nachází na jihu Ukrajiny na pobřeží Azovského moře, před válkou obývalo přibližně 400 tisíc lidí. Nyní je několik dní vystaveno těžkému bombardování ruskou armádou. Podle místostarosty města Sergeje Orlova už v ulicích Mariupolu zemřelo nejméně 1207 lidí. „A to počítáme jen těla, která jsme odklízeli z ulic. Kolik obyvatel od začátku ruského ostřelování skutečně zemřelo, nevíme," uvedl Orlov.

Takto dnes ráno například vypadala jedna z obytných čtvrtí Mariupolu:

Kvůli ostřelování se nelze dostat ke hřbitovům na okraji města. Kvůli extrémnímu množství mrtvých proto už lidé vykopali obrovský masový hrob. Příkop je dlouhý pětadvacet metrů a vznikl u jednoho ze starých hřbitovů. Mrtví se pohřbívají bez ceremonií, zabaleni do pytlů nebo koberců. Místní u hrobu alespoň vztyčili kříž.

How Ukrainians are burying civilians due to streets being filled with them and no places to bury them …how can this be happening in our time …and how can anyone support that monster Putin #russianinvasion #SaveUkraine #Mariupol #RussiaInvadedUkraine #Ukraine #IStandWithPutin pic.twitter.com/KMWBfUwLo7 — Fuck Putin (@_GoFukUrself) March 11, 2022

Budovy ve městě mezitím bombardování postupně srovnává se zemí. Před dvěma dny svět šokoval ničivý útok na mariupolskou porodnici a dětskou nemocnici, při němž byli zabiti tři lidé, včetně jednoho dítěte. Dalších sedmnáct lidí bylo zraněno. Šlo převážně o ženy, děti a zdravotníky.

Zdroj: Youtube

Ukrajinští představitelé útok označují za naprosté barbarství. „Ruský pilot, který stiskl tlačítko, věděl přesně, co bomba zasáhne. Rusové, nejen že jste překročili hranice mezinárodních vztahů, ale překročili jste hranice lidskosti. Přestaňte se nazývat lidskými bytostmi,“ prohlásil guvernér Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Útoky na civilisty v Mariupolu jasně odsoudili i světoví politici, kteří je označili za genocidu. Kreml ovšem nařčení odmítá. Podle něj byla mariupolská nemocnice vojenským objektem, protože se v ní ukrývali ukrajinští radikálové, kteří budovu využívali pro vojenské účely. Záběry zraněných žen jsou podle některých ruských představitelů jen ukrajinskou propagandou.

Zbídačení civilisté

V Mariupolu se kvůli ruskému obléhání stupňuje humanitární krize. Do města se podle starosty již šest dní nedostala prakticky žádná pomoc. Ti, kteří bombardování přežívají v úkrytech, jsou v zoufalé situaci. „Lidé nemají dost jídla a pití, není tu žádná elektřina, žádný přívod vody, žádné topení ani sanitární systém,“ popsal Orlov. Lidé jsou podle něj nuceni rozpouštět si sníh, aby se mohli napít, a štípat dřevo, aby si mohli uvařit a zatopit. Teploty se pohybují pod nulou.

Situace v Mariupolu je kritická. Těla obětí končí v masových hrobech

Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže jsou obyvatelé Mariupolu tak zoufalí, že mezi sebou začali bojovat o jídlo. „Všechny obchody i lékárny jsou už několik dnů vyrabovány, objevují se tak i případy potyček kvůli potravinám. Někteří ničí cizí auta, aby z nich dostali benzin," sdělil zástupce Červeného kříže Saša Volkov irské televizi RTÉ.

Podle Volkova ve městě vznikl černý trh, kde mohou místní sehnat například zeleninu. Maso a zdravotnické potřeby se však staly naprostou vzácností. Na místě také nefunguje internetové připojení, takže se přinejmenším část lidí nemůže spojit se svými blízkými.

Жахливі новини з #Маріуполь: під обстрілами загинули понад 1170 мирних мешканців - заступник міського голови Сергій Орлов.

Місто під безперервним обстрілом окупаційних військ #РФ, відбувається геноцид українців. pic.twitter.com/jZSQscM6EU — «Праворадикальний» Nео (@Neo_Right_UA) March 9, 2022

Apokalyptická situace

Humanitární organizace uvádějí, že přístavní město čelí „apokalyptické“ situaci. Bez vody, elektřiny nebo tepla jsou lidé už přes deset dní. Tento týden proto měla začít evakuace místních humanitárními koridory. Ruská armáda však podle ukrajinských představitelů nedokáže zachovat křehké příměří a neustále pokračuje v ostřelování. Rusko naopak z porušování příměří viní ukrajinskou stranu.

Ještě ve čtvrtek, tedy v době, kdy měli lidé jen s nejnutnějšími věcmi zpustošené město opouštět, se oblastí stále ozývaly výbuchy. Poradce v kanceláři ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič dokonce prohlásil, že Rusko se evakuaci civilistů z Mariupolu snaží záměrně zabránit.

Mariupol remains blocked both for the evacuation of people and humanitarian cargo. This was reported by Iryna Vereshchuk, Minister for Reintegration of Temporarily Occupied Territories.



The mayor of #Mariupol reported that shelling and air strikes continued in the city. pic.twitter.com/VGMHMgqImW — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

Ve čtvrtek odpoledne pak úřady v obléhaném Mariupolu oznámily, že terčem ostřelování se stal i samotný zelený koridor. Pokusy o evakuaci tak selhávají, a z místa se zatím daří dostávat pouze jednotlivce.

Pohled, ze kterého mrazí

Rusko ve čtvrtek podle mariupolské rady bombardovalo další obytné domy nebo například budovu místního hasičského sboru. Opravdovou zkázu ve městě ukazují satelitní snímky, které zveřejnila společnost Maxar Technologies.

Jak ukazuje srovnání před a po bombardování, z řady budov ve městě se za poslední týden staly jen trosky. Zcela zničen byl obchodní dům a další místní obchody v západní části ukrajinského města. Na jihu Mariupolu zase ostřelování prakticky srovnalo se zemí rezidenční oblasti.

Město Mariupol je pro armádu vyslanou Moskvou klíčovým strategickým cílem. Jeho obsazení by umožnilo Rusy podporovaným separatistům z východní Ukrajiny spojit síly s jednotkami na Krymu. Jižní poloostrov je anektován Ruskem od roku 2014.