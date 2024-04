Vévodkyně Meghan představila v uplynulých dnech světu svou novou lifestylovou značku a její první produkt - džem. Na Britských ostrovech za to sklidila výsměch. Její podnikání připomnělo otázku, čím vším si vlastně pár vydělává.

Velkou Británii zaměstnal v uplynulých dnech velký souboj džemů. Když totiž manželka prince Harryho, vévodkyně Meghan, představila první produkt své nové lifestylové značky American Riviera Orchard, konkrétně jahodový džem, mnozí na Britských ostrovech poukázali, že tím vlastně konkuruje králi Karlu III. Ten pod značkou Waitrose rovněž prodává mimo jiné jahodové džemy.

Počin vévodkyně ze Sussexu se tak ve Spojeném království stal terčem několika vtipů. „Zdá se, že nějaký vtipálek koupil webovou doménu s názvem podobajícím se webu luxusní lifestylové značky Meghan Markleové, přičemž je přesměřovaná na stránku Waitrose prodávající džem krále Karla III. Stalo se tak den poté, co jiná britská doména podobající se webu značky American Riviera Orchard směřovala na web potravinové banky,“ napsal list The Independent.

Bez peněz od královských příbuzných

Jelikož Meghan svůj džem rozeslala pouze influencerům, není zatím jisté, za kolik se bude prodávat nebo co dalšího vůbec bude značka nabízet. Její příští komerční úspěch je tak momentálně nejistý. Magazín Forbes podotkl, že třeba i v případě dřívější spolupráce Harryho a Meghan v hodnotě 20 milionů dolarů s aplikací Spotify na jejich podcastu Archetypes následovala mezi představením projektu a jeho uskutečněním jedenapůlroční pauza.

Nová podnikatelská aktivita každopádně poukázala i na jiné zdroje příjmů manželů. Na peníze od královské rodiny už spoléhat nemohou. Ve chvíli, kdy v roce 2020 odešli z britské královské rodiny, podle bývalého webu vévodů ze Sussexu rovněž přišli o financování z peněz britských daňových poplatníků.

Jejich náklady původně pokrýval také král Karel III. ze svého soukromého majetku, i to ale odchodem manželů do Ameriky skončilo, byť jim podle stanice BBC dal „značkou částku“ do začátku jejich nového života.

Dva nové dokumenty

Čím si tedy nyní manželé vlastně vydělávají? „Harry a Meghan museli své příjmy diverzifikovat, od dohod se společnostmi Netflix a Spotify až po účast ve startupech,“ uvedl web Wall Street Journal.

Desítky milionů dolarů například princi Harrymu přineslo vydání jeho knihy Náhradník. Podle BBC páru pohodlný život zajistilo také blíže neupřesněné dědictví po zesnulých princezně Dianě a královně Alžbětě II.

Zároveň jim vydělávají nové aktivity. Kromě lifestylové značky se Meghan pustila i do dalšího projektu. „Letos v únoru oznámila, že ve spolupráci s Lemonada Media bude vydávat nový podcast,“ napsala BBC.

A slibně se rozvíjí i spolupráce produkční společnosti Archewell Productions s Netflixem (v minulosti přinesla třeba dokument Harry a Meghan). Nyní se chystá výroba dalších dvou dokumentů. „Oba pořady jsou v rané fázi výroby. První série vznikne pod taktovkou Meghan a má oslavovat radost z vaření a zahradničení, zábavy a přátelství. Druhá nová dokumentární série podle Netflixu poskytne divákům bezprecedentní přístup do světa profesionálního póla,“ uvedla stanice CNN.