Moskva v posledních měsících hromadila munici, techniku a vojáky na dobytí ukrajinského města Vuhledar. Kvůli tomu je nyní kdysi patnáctitisícové město téměř bez života a všude na dohled jsou vidět převážně jen trosky budov. Divoké boje však nadále pokračují. Rusové chtějí za jakoukoliv cenu město obsadit, protože by jim to pomohlo udržet spojení mezi Doněckem a Krymem. Významně by jim to taky pomohlo při očekávané jarní ofenzívě na severu země.