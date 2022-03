Peskov dnes v rozhovoru s Christiane Amanpourovou opakovaně odmítl vyloučit, že by Rusko mohlo zvažovat použití jaderných zbraní proti tomu, co Moskva vnímá jako "existenční ohrožení", uvedla CNN. Na otázku, za jakých podmínek by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jaderné síly, Peskov odpověděl, že jaderné zbraně lze použít, pokud je ohrožena existence země.