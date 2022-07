Lizina matka vzala ve čtvrtek dceru v růžovo-černém kočárku do vzdělávacího centra v centru města. Vinnycja leží čtyři hodiny jízdy na západ od Kyjeva a většina místních město považovala za dostatečně vzdálené od bojové linie.

Raketový útok na Vinnycju si vyžádal nejméně 23 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i děti

Na prvním záběru, pořízeném v 9:38, je Liza v bílých legínách a modré džínové bundičce s nášivkou ve tvaru vajíčka na rameni, jak tlačí svůj vlastní kočárek. Vlasy má sepnuté bílou sponou ve tvaru motýla. Liza se usmívá a vzhlíží k matce, která jde vedle ní. Občas se v záběru objeví i Iryna, oblečená v bílém a nesměle se usmívající. Na dalším snímku je Liza u nízkého stolku ve vzdělávacím centru a prohlíží si obrázkový pracovní list na logopedickém sezení.

Liza has Down's syndrome. She was walking with her mother, pushing her baby stroller going home after a speech therapy session. pic.twitter.com/STzV5XihUZ — J S (@JFS0six) July 14, 2022

Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne se matka s dcerou vydaly po chodníku podél jedné strany centrálního Vítězného náměstí ve Vinnycji. Minuly Dům důstojníků, budovu ze sovětské éry s vysokými sloupy v průčelí, která nyní slouží jako kulturní centrum pro koncerty a představení.

Domů už nedošla

Liza už domů nedorazila. Krátce po jedenácté hodině dopoledne dopadly na náměstí tři ze sedmi raket, údajně vypálených z ruské ponorky v Černém moři. Explodovaly poblíž kulturního centra, vyrazily okna v několikapatrové budově a zapálily desítky aut na nedalekém parkovišti.

Vinnycja, centrum města. Následky dnešního rusského ostřelování. 2 zemřelých, včetně dítěte.



Jobana russňa ????? pic.twitter.com/hapht2wRc6 — Olga (@olgalucka) July 14, 2022

Na dalších záběrech je uprostřed krveprolití vidět, jak Liza leží mrtvá v převráceném kočárku. Nedaleko leží odtržená noha. Na některých záběrech je vidět ruka vojáka, který se natahuje po kočárku. Náměstí je poseto velkými úlomky kovu. K obloze stoupá hustý dým.

In the morning of July 14, Liza’s mother posted a story to Instagram of them on a walk.



An hour later, the girl was killed by a Russian missile attack on Vinnytsia’s downtown.



?Iryna Dmitriieva/Instagram, the State Emergency Service pic.twitter.com/IJa9LJGpGT — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 14, 2022

Liza byla jedním ze tří dětí, které zemřely při útoku na rušnou ulici ve městě, které bylo dosud relativně uchráněno před ruskou invazí. Její matka výbuch přežila s mnoha vážnými poraněními.

Sluníčkové dítě

Místní novinář hovořil s přítelkyní Iryny, známé jako Ira, když byla na cestě za kamarádkou do nemocnice. „Je to má nejlepší kamarádka. Obě máme 'sluníčkové' děti," říká Lidia Vojtenková, přičemž použila ukrajinský výraz pro děti s vývojovými problémy.

Russia's missiles kill little Liza, who turned 4 in March



On 14 July, Liza’s mother took her to education center in Vinnytsia. In the last video, the girl smiles & looks up at her mother walking beside her. Liza never made it home -The Guardian

?by BBChttps://t.co/EavXuW8eIk pic.twitter.com/tVXyjvotQs — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 15, 2022

„Dříve jsme si spolu pronajímaly byt. Když Iru odváželi na jednotku intenzívní péče, tak byla při vědomí, ale Liza zemřela na místě. Víc k tomu nemohu říct. Je to moc těžké," dodala.

Olena Zelenská, manželka prezidenta Zelenského, řekla, že holčičku poznala z vánočního videa, které natočila na oslavu svátků.

Liza and her mom Iryna happened to be at the site of Russian rocket strike in Vinnytsia today.



Liza died on the spot. Her mom is fighting for her life in hospital.



No one in Ukraine is safe from this fate.



Russia must be stopped.



? - open sources#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/MC8jQLprrD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2022

„Všechny nás dnes vyděsilo video převráceného dětského kočárku ve Vinnycji. A potom, když jsem četla zprávy, jsem si uvědomila, že tu dívku znám," uvedla Zelenská ve čtvrtek pozdě večer v příspěvku na twitteru. „Seznámily jsme se při natáčení videa k vánočním svátkům," doplnila.

Rusové připravují širší útok na Slovjansk, tvrdí štáb. Není jasné, kdy přijde

Na videu, které zveřejnila spolu se svým komentářem, je vidět, jak Liza s první dámou maluje vánoční ozdoby.

Liza „zvládla za půl hodiny pomalovat nejen sebe, sváteční šaty, ale i všechny ostatní děti, mě, kameramany a režiséra", napsala Zelenská. „Podívejte se na ni, prosím, živou."