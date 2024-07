Dianne McKayová, její bratr Ian i syn Mark Dyer vědí už léta, že jejich matka a babička Muriel McKayová zemřela nejspíš počátkem roku 1970 na farmě u vsi Stocking Pelham v anglické hrabství Hertfordshire. Policie ovšem ani tehdy ani při novém hledání v roce 2022 nedokázala najít její tělo, připomíná BBC.

Blízcí unesené ženy se ale nevzdali a letos v lednu získali nové informace o místě, kde má být na farmě pohřbena. Jim i policistům je sdělil přežívající z bratrské dvojice únosců Nizamodeen Hosein, za kterým se vypravili až na Trinidad a Tobago, kam ho britské úřady deportovaly po odpykání dvaceti let trestu. Jeho bratr Arthur zemřel ve vězení v roce 2009.

Ian McKay BBC řekl, že úplně nedůvěřuje všemu, co jim Hosein řekl. „Věřím ale tomu, co říká o místu, kde pohřbili mou matku. Přesně ví, kde to bylo. Jsem připraven na všechno. Tohle je v každém případě naše poslední šance, že matku najdeme,“ řekl syn zavražděné.

Napjatá je i jeho sestra Dianne. „Pokud bychom ji našli, pro nás by to znamenalo úplně všechno. Možná se dozvíme, co jsme vlastně nikdy nevěděli, například jak zemřela. S touhle ztrátou jsem žila celý život a snaha ji najít mi velmi pomáhá,“ svěřila se McKayová Guardianu.

Policisté a specialisté se pustili do práce v pondělí. Prozkoumávali okolí sýpky, kde před lety farmáři skládkovali chlévskou mrvu, postupovali opatrně, hlínu nabírali malými lopatkami a prosívali, popsal Daily Mail.

Představitelé londýnské Metropolitní policie naznačili, že mají pochyby o úplnost informací, které přežívající pachatel rodině poskytl, ale pro úplnost vyšetřování s novým hledáním souhlasili.

„Další zjištěné poznatky z našich šetření zvýraznily některá potenciálně zajímavá místa. Hromada hnoje na farmě například bývala větší, než jsme se domnívali, a proto jsme minule celý prostor neprohledali. Všichni sdílíme naději a touhu najít pozůstatky Muriel a umožnit rodině po tolika letech tuto tragickou kapitolu určitým způsobem uzavřít,“ řekl BBC Steve Clayman z vedení policie.

Útočníci unesli nesprávnou ženu

Tragický případ začal 29. prosince 1969 záměnou totožnosti. Únosci se domnívali, že jsou na stopě tehdejší manželce australského mediálního magnáta Ruperta Murdocha Anně.

Ve skutečnosti z domu ve Wimbledonu unesli manželku Murdochova zástupce Alicka McKaye. Než pochopili svůj omyl, požadovali za její vydání milion liber, což podle Daily Mailu odpovídá dnešním dvaceti milionům liber (603,5 milionů korun). Podle listu šlo o zřejmě první podobný případ v moderní Británii. Po dvou nevydařených pokusech o předání části výkupného následovalo už jen anonymní oznámení, že žena zemřela.

Policisty rozsáhlé pátrání dovedlo k farmě, kterou tehdy vlastnili bratři Hoseinovi. Soud je na podzim téhož roku za únos a vraždu poslal na doživotí za mříže. Daily Mail připomněl, že to byl první případ, kdy soud takový rozsudek vynesl, byť policie nenalezla tělo oběti.