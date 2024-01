Sedmdesátníkovi v britském Walesu přišlo divné, že každé ráno najde stůl v dílně na své zahradě uklizený. Nastavil proto kameru a zjistil, že tam noc co noc dělá pořádek myš. Odborníci si příčinou jejího chování nejsou jisti, ale domnívají se, že to hlodavce prostě baví.

Britské důchodce překvapily přičinlivé myši uklízející v jejich domácích dílnách. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Co čtenáři českého Čtyřlístku znají od poloviny osmdesátých let, zažil britský důchodce v přírodním provedení. Myšpulínovi se jeho uklízecí robot MIŠ úplně nepovedl, Rodney Holbrook z Builth Wells se na píli a pečlivost svého živého hlodavce může spolehnout.

Pětasedmdesátiletý pošťák v důchodu je vášnivým fotografem živé přírody. Nikdy by ho ale nenapadlo, že největší překvapení se zvířecím chováním zažije doma na dvorku, píše britská BBC.

Zdroj: Youtube

Holbrook si už nějakou dobu všímal, že věci, které nechal v dílně ležet na stole, někdo přes noc záhadně uklidil. Když to trvalo dva měsíce, nastavil u stolu kameru s nočním viděním. A nemohl uvěřit vlastním očím. Stůl mu uklízela myš. „V devětadevadesáti případech ze sta myš v noci uklízí. Je neuvěřitelné, že všechno skládá zpátky do krabičky. Řekl bych, že ji to snad musí bavit. Já už prostě nechám večer věci ležet a ráno jsou na svém místě. Ten myšák by někam uklidil i moji ženu, kdybych ji tam nechal,“ vtipkoval muž.



Hlodavce nazval velšská myš pořádkumilovná. Na video z vlastní dílny hleděl s úžasem, přestože už před pár lety viděl podobné. Žil tehdy v sedmdesát mil vzdáleném Bristolu, kde jeho kamarád také nechápal, co se mu děje v dílně. V krabici s krmením pro ptáky totiž pořád nacházel šroubky a kovové předměty. Začínal pochybovat o svém duševním zdraví a uvažoval, že v přístěnku snad straší, popsala v roce 2019 jeho příběh BBC.

Strašidlo v dílně?

„Říkal jsem si, že se děje něco divného. Strašidlo jsem v dílně tedy ještě neměl. Měl jsem i trochu strach. To víte, je mi dvaasedmdesát a gentlemanům v tomhle věku se občas začínají míchat věci v hlavě. Když se tedy ukázalo, že v mé hlavě problém není, měl jsem radost. I tak jsme ale se sousedem na video nevěřícně zírali,“ řekl tehdy BBC Steve Mckears.



Holbrook nyní stanici potvrdil, že tím sousedem byl on. „Tehdy to video virálně oblétlo celý svět, je proto neuvěřitelné, že se s tím tady v Builth Wells setkávám znovu,“ podotkl.

Deník Guardian poukázal, že myši jsou přirozeně čistotné a pořádkumilovné. A také zvídavé. Přesto odborníci nad vysvětlením úklidu v dílně váhají. „Nemyslím si, že by se tahle myš podívala kolem sebe a řekla si, tady je ale nepořádek, to musím poklidit. Ale myším je vlastní vyrazit ven, sbírat věci a odnášet je na místo, kde jim přijde dobré je ukládat,“ řekla listu Megan Jacksonová z Bristolské univerzity, která u laboratorních myší zkoumá, jak se chovají při získávání potravy.

Zdroj: Youtube

Jacksonová se domnívá, že myš uklízení nejspíš prostě baví. „Věnuje se zjevně zbytečné činnosti, musí na tom proto být něco, co jí přináší prospěch. My lidé si užíváme nejrůznějších aspektů našeho života. Je docela pěkné vidět myš, jak dělá něco, co není úplně nezbytné,“ hodnotila Jacksonová.



Fascinující říše zvířat přináší stále nové zajímavosti. Deník v poslední době například informoval, že vědci zjistili, že sloni se oslovují vlastními jmény a našli také vysvětlení, jak tito chobotnatci přišli k chobotům. Psal také o první konverzaci, kterou vědci vedli s velrybami nebo o způsobech, jakým zvířecí matky ovlivňují čas, kdy přivedou na svět potomstvo a o zjištění, že jeden z největších datlů, žijící v severní Americe, ještě úplně nevyhynul.