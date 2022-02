Olga pláče. „Trvalo to skoro dva dny, než jsme se sem dostali. Konečně mám pocit, že jsme v bezpečí,“ říká třicátnice, která před válkou bydlela na západ od Kyjeva. „Když to začalo, na nic jsme nečekali, manžel nás naložil do auta a jeli jsme. I tak jsme se dostali do kolon a hodiny čekali na hranicích,“ vypráví.