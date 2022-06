„Mohu potvrdit, že na Ukrajině zemřel jeden český občan, že se to odehrálo v doněcké oblasti,“ řekl novinářům Lipavský. Podle něj okolnosti úmrtí ministerstvo zahraničí nadále prověřuje, je v kontaktu s ukrajinskými úřady a snaží se kontaktovat rodinu zemřelého, jehož tělo má být v neděli převezeno do oblasti Charkova. „Zítra (v neděli) by mělo být převezeno tělo tohoto občana do charkovské oblasti,“ dodal ministr.