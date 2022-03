K ukrajinským hranicím poslal už několik aut s řidiči. Odpoledne sám vyrazil s dalšími lidmi k maďarsko-ukrajinským hranicím, ve středu nad ránem má dorazit sedm uprchlíků do Prahy a dalších osm do Karlových Varů. Podle podnikatele jde o osoby, které už v Česku mají domluvené bydlení.

Koordinace je totiž podle něj nesmírně důležitá. Pomoc nabízí kdekdo, ale nesmí v ní být chaos.

Nově nabídla svou pomoc i Petra El-Kayssi, která zdarma poskytne kurzy i rychlokurzy češtiny. "Jsem lektorka cizího jazyka a nabízím zdarma kurzy češtiny pro lidi, kteří přijdou z Ukrajiny. Podstatné v tomto směru není je jen naučit základy našeho jazyka, ale zaměstnat je, aby nemysleli na hrůzy, které právě prožívá jejich země. Kurzy nabízím nejen maminkám, aby mohly říci alespoň pár slov, ale i dětem, aby se co nejdříve mohly zapojit do kolektivů a domluvit se ve školkách. Je potřeba jim dát základy latinské abecedy. Budu kontaktovat některé hotely, zda by k těmto kurzům poskytly své salónky," říká lektorka El-Kayssi.

Azyl nabídl dokonce i kastelán Tomáš Wizovský na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou. "Nabízíme maminkám s dětmi prostory v edukačním zázemí hradu, jde o třináct lůžek," hlásí.

K velké vlně solidarity se přidávají i partneři na německé straně hranic. (Jejich původní text redakce neupravovala, pozn. red.) "Dobry skoro rano. bydlim v nemecku v hofu jsem z jednim se starostou z Naili keri je muj Partner. Bych mohl pomoct ubytovani sehnat i ostatni dulezite veci pro rodyni. i ja bych vzal k sobe nejakou zenu z detmi a i deti bez rodicu bysme vedeli, kdo nam pomuze i ze skolou. jsem clovek z srdcem a to co zazivaj je desni nepochopitelne. Litska blbost co lide zazivaj. Me meno je Milan virag .a muj pritel je strarosta. Frank stumpf z naili dekuju," píšou obyvatelé Německa.

Zakladatel skupiny, která organizuje pomoc, Ronald Němec celou snahu komentuje: "Dobré ráno všem. V těchto těžkých dobách skvělá zpráva všem! Ozvali se mi i Němci z druhé strany našeho okresu. I pan starosta. Chtěji pomáhat. Uvědomte si, že toto je historický milník. Náš kraj se opět spojuje v lásce. To, co rok 1945 roztrhl, 2022 spojuje. Važme si toho."

Pomoc chce poskytnout i církev, lidé se mají ohledně materiální pomoci hlásit na krize@dchp.charita.cz, informace lze získat i na www.pomahejmeukrajine.cz. Tam podle faráře z karlovarských Rybář Štěpána Romualda Roba naleznou zájemci sekci pro ubytování, kde vyplní patřičné formuláře.

Zároveň dodává, který materiál je v současné době potřeba. "Jde o léky a zdravotnický materiál: analgetika, obvazy, gázové obvazy, hydrogelové obvazy proti popáleninám, zaškrcovadla, dezinfekce, lékárničky. Dále jsou zapotřebí trvanlivé potraviny, rýže, těstoviny, konzervy, rybí konzervy, vepřové konzervy, svítilny, baterie (AAA, AA), spacáky, deky, karimatky, elektrocentrály, vysílačky," prosí farář. Sraz jde od 16 do přibližně 20 hodin před Partyzánskou 1 u parkoviště ve Staré Roli.