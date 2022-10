Ukrajinské vedení po pondělních raketových útocích ruské armády požádalo západní země o urychlení dodávek zbraní, zejména protivzdušné obrany. Stoltenberg dnes prohlásil, že Kyjev naléhavě potřebuje protivzdušné systémy, americké salvové raketomety či přesnou naváděnou munici.

„Udržíme a posílíme naši podporu Ukrajině, aby mohla pokračovat v obraně a osvobodila své území od ruské invaze,“ řekl Stoltenberg, který od středy povede dvoudenní zasedání aliančních ministrů obrany. Řekl, že očekává, že spojenci přislíbí nové dodávky zbraní a vojenského materiálu podle potřeb Kyjeva. Podle Stoltenberga se Ukrajině nedostávají také protitankové zbraně, obrněné vozy či dělostřelecké vybavení.

NATO jedná s aliančními zeměmi a s výrobci zbraní o možném zvýšení produkce vojenské techniky a munice, aby mohly armády doplnit své sklady a zároveň posílat dostatečné množství techniky a munice na Ukrajinu, dodal Stoltenberg.

„Čím déle bude válka na Ukrajině pokračovat, tím důležitější samozřejmě budou tato jednání se (zbrojním) průmyslem,“ řekl šéf aliance.

Hrozba jaderného útoku

Ruský prezident Vladimir Putin v souvislosti s ukrajinskými útoky na území nelegálně anektovaná Ruskem nepřímo pohrozil možným jaderným útokem. NATO podle Stoltenberga monitoruje ruské jaderné síly, aliance ale kolem nich žádnou aktivitu nezaznamenala.

Příští týden začne rok plánované cvičení jaderného odstrašení nazvané Steadfast Noon, do něhož se během týdne zapojí armády zhruba poloviny ze tří desítek členských zemí NATO. Podle šéfa aliance nebyl důvod jej kvůli ruským hrozbám odkládat, neboť by to Moskvě „vyslalo špatný signál“.