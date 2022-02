Zářný hokejista Alexandr Ovečkin, který se díky své legendární kariéře v NHL zařadil mezi nejvýznamnější ruské sportovce, se po tréninku ve Filadelfii obrátil na novináře s prosbou o mír. V pátek řekl, že má v Rusku i na Ukrajině rodinnu a spoustu přátel, a doufá, že útok brzy skončí. „Prosím, už žádnou válku,” řekl Ovečkin a dodal: „Nezáleží na tom, kdo je ve válce. Rusko, Ukrajina, různé země. Myslím si, že žijeme ve světě, ve kterém musíme žít v míru.”

"Please, no more war."



Alex Ovechkin weighs in on Russia’s invasion of Ukraine. pic.twitter.com/frxYImrBSV — Sportsnet (@Sportsnet) February 25, 2022

Moskevský rodák v minulosti podporoval prezidenta Putina. V roce 2017 Ovečkin založil Putinův tým, který podle něj nesouvisel s volbami v následujícím roce, ale spíš s vyjádřením podpory své zemi.

Putin jako Hitler a Stalin. Z vtipných karikatur srší mrazivá realita

Poselství míru sdělily i ruské tenisové hvězdy. Andrej Rublev napsal na televizní kameru „Žádnou válku, prosím” chvíli poté, co se dostal do finále šampionátu v Dubaji. „V těchto chvílích si uvědomíte, že můj zápas není důležitý. Nejde o zápas (ani o to), jak mě ovlivní, protože to, co se děje, je mnohem strašnější,” řekla světová sedmička v Dubaji.

Daniil Medveděv předtím na turnaji Mexico Open hovořil o tom, jak se probudil po zprávě, že jeho země zahájila invazi, shodou okolností ve stejný den, kdy bylo potvrzeno, že se poprvé stane světovou jedničkou. „Sledovat zprávy z domova a probudit se tady v Mexiku nebylo snadné,” prohlásil Medveděv.

Celebrity nesouhlasí s Putinem

Ozvali se také populární herci a hudebníci, z nichž někteří byli zaměstnanci vlády. Zdá se, že za svůj nesouhlas již byli potrestáni.

Ivan Urgant, moderátor populární talk show na státním Prvním kanále, ve čtvrtek na Instagramu zveřejnil černý čtverec s nápisem „Strach a bolest. Ne válce.” Jeho pořad se od té doby nevysílá. První kanál tvrdí, že jde pouze o problém s plánováním, ačkoli několik zpráv v jiných médiích mluví o zařazení Urganta na černou listinu.

Kyjevský přízrak. Hrdina nebo mýtus? Letecké eso dává Ukrajincům naději

Ředitelka Mejercholdova kulturního centra v Moskvě Jelena Kovalská na protest proti válce odešla z práce ve státem financovaném divadle. „Není možné pracovat pro vraha a dostávat od něj plat,” napsala o svém rozhodnutí.

Elena Kovalskaya, the director of Moscow’s Vsevolod Meyerhold State Theater and Cultural Center, has announced her resignation in protest against the invasion of Ukraine. “It’s impossible to work for a murderer and collect a salary from him,” she writes. pic.twitter.com/RhG4wjRww7 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 24, 2022

„Berou nám naši budoucnost,” řekl Jurij Ševčuk, frontman klasické rockové skupiny DDT a veterán protiválečných kampaní, který se v roce 1995 vydal do Čečenska v rámci mírového turné. Poukázal na lidi ze showbyznysu, kteří se obvykle politice vyhýbají a nyní vystupují proti válce. „Dokonce i ty popové hvězdy, co o válce nikdy nemluvily a bály se, že přijdou o svá vystoupení, honoráře a tak dále,” dodal.

Mezi ně patří mainstreamové celebrity jako Valerij Meladze, ale i političtěji smýšlející umělci jako rapper Oxxxymiron. Ten dobrovolně zrušil šest vyprodaných koncertů v Moskvě a Petrohradě a napsal: „Nemohu vás bavit, když na Ukrajinu padají ruské rakety.”

Zdroj: Youtube

Dcery prominentních Rusů proti válce

Dokonce i rodinní příslušníci některých nejbohatších ruských podnikatelů se veřejně vyjádřili proti válce. Dcera Romana Abramoviče, majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea FC, zveřejnila na Instagramu obrázek, na kterém stálo: „Putin chce válku s Ukrajinou,” přičemž přeškrtla slovo Rusko.

POSTUP BOJŮ: Rusové se blíží ke Kyjevu. Ve městě platí zákaz vycházení

V pátek odpoledne Lisa Peskovová, dcera kremelského mluvčího Dmitrije Peskova, zveřejnila na Instagramu jednoduchý vzkaz na černém pozadí - „Ne válce”. Stejně tak učinila Taťjana Jumaševová, dcera prvního prezidenta Ruské federace Borise Jelcina.

She has now deleted it ??‍♀️ https://t.co/MfScSp4bIb — Mary Ilyushina (@maryilyushina) February 25, 2022

Novináři jsou proti masakru

Šéfredaktor listu Novaja Gazeta a nositel Nobelovy ceny míru za rok 2021 Dmitrij Muratov odsoudil Putinovo varování před vnějším vměšováním a připojil se k výzvě ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského, aby se Rusové postavili proti válce.

„Vrchní velitel točí jaderným tlačítkem v rukou jako přívěskem na klíče od drahého auta. Je dalším krokem jaderná salva? Slova Vladimira Putina o odvetné zbrani si nemohu vykládat jinak,” řekl Muratov.

Zdroj: Youtube

„Jedině protiválečné hnutí Rusů může zachránit život na této planetě,” uvedl ve videoposelství, v němž oznámil, že příští vydání novin vyjde v ruštině i ukrajinštině.

Později se koalice třiceti nezávislých ruských médií vyslovila proti „masakru, který zahájilo ruské vedení”. „Slibujeme, že budeme upřímně informovat o tom, co se děje, dokud máme tuto možnost,” napsala koalice Syndikát-100.