Remember the tears in Moscow when #McDonalds closed?



The Kremlin's moved a step closer to stealing everything the fast food chain owns in Russia including the signs it seems! 90 degrees to the right and you have a logo for proposed new burger chain "Uncle Vanya"



B in Russian=V pic.twitter.com/B1mwiGJuIe — Tim White (@TWMCLtd) March 17, 2022

Rospatent obdržel žádost 12. března a výrobce v ní žádá o mezinárodní registraci své značky v odvětví snack barů, kaváren, bufetů, restaurací, donášky jídla domů, a dalších. Žádost zatím nebyla posouzena.

Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin řekl už minulý týden při diskuzi na plenárním zasedání, které se věnovalo odchodu západních řetězců z Ruska, že místo populárního McDonaldu by se měl již brzy objevit domácí řetězec. „Zítra v Rusku nebude ani jeden McDonald, místo toho přijde Strýček Váňa,“ oznámil. Pracovní místa by podle něj měla být zachována a ceny za jídlo by se měly dokonce snížit.

Trademark squatting has begun in Russia.



On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."



The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."



h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J — Josh Gerben (@JoshGerben) March 16, 2022

McDonald's již dříve oznámil, že kvůli situaci kolem války na Ukrajině dočasně uzavře v Rusku svých 850 restaurací rychlého občerstvení a pozastaví veškerý provoz na trhu. 62 tisíc Rusů pracujících pro McDonald's by však, podle generálního ředitele korporace Chrise Kempchinskiho, mělo nadále pobírat své mzdy.

Místo burgerů boršč a řízky. Rusko chce znárodnit podniky McDonald’s či KFC

Jak už Deník v předchozích dnech informoval, odchodu západních konglomerátů chtějí využít ruští politici tím, že zahraniční podniky či stravovací zařízení znárodní. „Jednotné Rusko navrhuje znárodnění výrobních závodů společností, které oznámí svůj odchod a uzavření výroby v Rusku během speciální operace na Ukrajině,” uvedl tajemník generální rady vládnoucí strany Andrej Turčak. „Je to krajní opatření, ale nenecháme si vrazit nůž do zad a budeme chránit naše lidi,” dodal.

V prohlášení se kromě McDonald's mimojiné objevila jména amerických řetězců KFC a Pizza Hut, ale také finských potravinářských společností Fazer, Valio a Paulig. Předseda ústředního výboru strany Komunisté Ruska Maxim Surajkin už dříve uvedl, že jídlo z těchto restaurací je pro Rusy beztak škodlivé a přináší zisk státům, které se nyní vůči Rusku chovají nekorektně.